R o m a , 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a a l g o v e r n o h a p r e s e n t a t o u n a d e l l e l e g g i d i B i l a n c i o p i ù i n c o n s i s t e n t i d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . U n a m a n o v r a s e n z a v i s i o n e , s e n z a c o r a g g i o e s e n z a i d e e . N o n c ’ è u n a m i s u r a p e r l a c r e s c i t a , n o n c ’ è u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , n o n c ’ è u n p i a n o p e r l a s c u o l a , p e r l a s a n i t à o p e r i c o m u n i . T a g l i a n o d o v e d o v r e b b e r o i n v e s t i r e , r i n v i a n o d o v e d o v r e b b e r o d e c i d e r e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a d A n d r i a ( B a t ) a d u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e c o n G i o v a n n i V u r c h i o , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i A n d r i a e c a n d i d a t o P d a l l e r e g i o n a l i i n P u g l i a . " M a i l d a t o p i ù c l a m o r o s o è u n a l t r o : n o n r i e s c o n o n e m m e n o a n o m i n a r e i l r e l a t o r e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o . L u n e d ì i n i z i a n o l e a u d i z i o n i , e a n c o r a n o n s a n n o c h i d o v r à r a p p r e s e n t a r e l a m a g g i o r a n z a . A m e m o r i a , n o n s i e r a m a i v i s t a u n a m a n o v r a c h e c o m i n c i a i l s u o i t e r p a r l a m e n t a r e s e n z a u n r e l a t o r e , b l o c c a t a d a l l a s f i d u c i a r e c i p r o c a t r a i p a r t i t i d e l l a c o a l i z i o n e d i g o v e r n o " , h a p r o s e g u i t o B o c c i a . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L e g a e F o r z a I t a l i a n o n s i s o p p o r t a n o , n o n s i f i d a n o e o r m a i s i d e t e s t a n o a p e r t a m e n t e . È l a p r o v a c h e n o n è u n a c o a l i z i o n e d i g o v e r n o , m a u n a c o a l i z i o n e d i p o t e r e , t e n u t a i n s i e m e s o l o d a l l a p a u r a d i p e r d e r e l e p r o p r i e p o l t r o n e . E a d e s s o , p e r t e n e r e i n s i e m e i p e z z i , v o g l i o n o a r r i v a r e a d d i r i t t u r a a d a v e r e u n r e l a t o r e p e r p a r t i t o : l a f o t o g r a f i a p e r f e t t a d i u n g o v e r n o d i v i s o , l i t i g i o s o , s e n z a d i r e z i o n e . O g n u n o p e n s a a l p r o p r i o o r t i c e l l o , a l l e p r o p r i e r e g i o n i a l v o t o , a i p r o p r i i n t e r e s s i . A l t r o c h e v i s i o n e d ’ I t a l i a : s i s t a n n o s o l o s p a r t e n d o q u e l c h e r e s t a d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e . U n ’ a u t e n t i c a v e r g o g n a " , h a d e t t o a n c o r a B o c c i a .