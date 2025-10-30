R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I g r u p p i d i o p p o s i z i o n e a l l ’ u n a n i m i t à h a n n o t r a s m e s s o a l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o u n a l e t t e r a n e l l a q u a l e s t i g m a t i z z i a m o l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l g o v e r n o , d a u n l a t o , e l a C o m m i s s i o n e b i l a n c i o , d a l l ’ a l t r o , p e r c h é n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o s o n o s t a t i s u r r e t t i z i a m e n t e i n s e r i t i g l i a r t i c o l i d a l 1 2 4 a l 1 2 8 c h e r i d i s c i p l i n a n o e r i d e f i n i s c o n o i l m o n i t o r a g g i o d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d e l l e p r e s t a z i o n i p r e v i s t i d a l l a l e g g e s u l l ’ a u t o n o m i a c h e s p a c c a l ’ I t a l i a e c h e l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e a v e v a c h i e s t o a l P a r l a m e n t o d i r i d e f i n i r e . S i a m o d a q u a s i u n a n n o i n a t t e s a d i u n p r o v v e d i m e n t o c h e n o n è a r r i v a t o e c h e f o r s e n o n a r r i v e r à m a i . R i t e n i a m o c h e q u e s t a s i a u n a m a n c a n z a d i r i s p e t t o n o n s o l o n e i c o n f r o n t i d e l P a r l a m e n t o , m a a n c h e v e r s o l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e e c h i e d i a m o a i d u e p r e s i d e n t i d e i d u e r a m i d e l P a r l a m e n t o d i s t r a l c i a r e q u e s t i a r t i c o l i , a n c h e s e o r m a i i t e m p i s o n o s u p e r a t i ” . L o h a d e t t o i n A u l a i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o . “ C o m e s a b e n e i l m i n i s t r o C a l d e r o l i – h a p r o s e g u i t o B o c c i a - q u e g l i a r t i c o l i s o n o i l l e g i t t i m i . L o d i c i a m o s i n d a o r a : i n o g n i m o m e n t o i n c u i s i d i s c u t e r à d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o v i c h i e d e r e m o d i r i t i r a r e q u e g l i e m e n d a m e n t i . C a l d e r o l i s a c h e q u e g l i a r t i c o l i a n d a v a n o r i s c r i t t i p e r e f f e t t o d e i r i l i e v i d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e . N o n s o l o n o n l o h a f a t t o , m a h a i n s e r i t o q u e s t i a r t i c o l i i n m o d o s u r r e t t i z i o n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o p e r f a r l i d i v e n t a r e i m m e d i a t a m e n t e e s e c u t i v i e n o r m a o r d i n a r i a . E s s i i n c i d e r a n n o s u g l i i m p e g n i c h e i n v e c e e r a n o s t a t i a s s u n t i i n q u e s t ’ a u l a . S e q u e s t o d o v e s s e a c c a d e r e , q u a n d o s a r a n n o d e f i n i t i i L e p i n a u t o n o m i a d a l g o v e r n o n e l l e m o d a l i t à c h e a b b i a m o g i à c o n t e s t a t o e l a d d o v e d o v e s s e r o e s s e r e a c c o l t i d a l l e R e g i o n i g u a r d a c a s o d e l l o s t e s s o c o l o r e p o l i t i c o d e l g o v e r n o , i l P a r l a m e n t o n o n v e d r e b b e p i ù n u l l a , s a r e b b e b y p a s s a t o , i n l i n e a c o n q u e l l o c h e è a n d a t o i n s c e n a o g g i e c i o è l ’ u m i l i a z i o n e d e l P a r l a m e n t o " . " L a d e s t r a n o n f a a l t r o c h e r i b a d i r e d e c i d e t u t t o i l g o v e r n o e i l P a r l a m e n t o n o n h a p i ù v o c e i n c a p i t o l o . A v e r e i n c a r d i n a t o o g g i l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o s e n z a c h e i l g o v e r n o a b b i a f a t t o u n p a s s o i n d i e t r o e c h e C o m m i s s i o n e b i l a n c i o a b b i a s t r a l c i a t o q u e g l i a r t i c o l i r a p p r e s e n t a l ’ e n n e s i m a r i p r o v a d e l l ’ a t t e g g i a m e n t o c h e m a g g i o r a n z a e g o v e r n o s t a n n o a v e n d o i n q u e s t a l e g i s l a t u r a ” .