R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e f i n a n z i a r e l a t r a t t a d e l l a m e t r o C d i R o m a , c o s ì c o m e s i l e g g e i n u n a t a b e l l a d e l l a m a n o v r a , è u n g r a v e e r r o r e . L o a v e v a m o g i à d e t t o l o s c o r s o a n n o , q u a n d o l a m i s u r a è s t a t a r i t i r a t a e l o r i b a d i a m o c o n f o r z a a n c h e o g g i , p e r c h é l e m o t i v a z i o n i r e s t a n o l e s t e s s e . L a t r a t t a è i n f a t t i s t r a t e g i c a p e r c o l l e g a r e i q u a d r a n t i N o r d - O v e s t e S u d - E s t d i R o m a e i l c e n t r o d e l l a c i t t à , a l l a z o n a d e i g r a n d i i m p i a n t i s p o r t i v i " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a . " R o m a è t r e v o l t e c a p i t a l e : è c a p i t a l e p o l i t i c a , è c a p i t a l e d e l l a c r i s t i a n i t à e d è c a p i t a l e c u l t u r a l e , i s u o i c i t t a d i n i , i l a v o r a t o r i d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , i t u r i s t i e l e m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e v e n g o n o i n p e l l e g r i n a g g i o r e l i g i o s o h a n n o i l d i r i t t o d i p o t e r u s u f r u i r e d i u n a m o b i l i t à a l l ' a l t e z z a d i u n a c a p i t a l e m o n d i a l e . F o r z a I t a l i a , i n A u l a , s i b a t t e r à a n c o r a u n a v o l t a p e r c h é q u e s t a p a r t e d e l l a M e t r o p o l i t a n a s i a r i f i n a n z i a t a " , c o n c l u d e .