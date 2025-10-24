Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che questa maggioranza di governo si sta cimentando in unimpresa enorme, in unEuropa in ritardo nella capacità di decidere bene e rapidamente, con 27 paesi che non trovano una linea comune. Ci sono leader che rappresentano continenti e decidono in 5 minuti le sorti, dai dazi alle guerre. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, durante una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito. Nel governo - prosegue - cè dibattito ma è unito, siamo tre partiti diversi" con Dna differenti ed è un bene se cè un confronto, anche quando è molto maschio come in questi giorni. Abbiamo qualche idea diversa con i nostri compagni di maggioranza, immaginiamo unEuropa che deve decidere rapidamente. Ci stiamo adoperando per tenere la barra sui conti pubblici, tenere presente i temi della sanità, che abbiamo portato noi in questa legge di bilancio, con due miliardi e mezzo in più per risolvere il problema delle liste dattesa, dei pronto soccorso. Poi ci sono le sciocchezze e le polemiche di unopposizione scarsa, conclude.