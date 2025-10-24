R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ P e n s o c h e s i a s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i i l f a t t o c h e q u e s t a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o s i s t a c i m e n t a n d o i n u n ’ i m p r e s a e n o r m e ” , i n “ u n ’ E u r o p a i n r i t a r d o n e l l a c a p a c i t à d i d e c i d e r e b e n e e r a p i d a m e n t e , c o n 2 7 p a e s i c h e n o n t r o v a n o u n a l i n e a c o m u n e ” . “ C i s o n o l e a d e r c h e r a p p r e s e n t a n o c o n t i n e n t i e d e c i d o n o i n 5 m i n u t i l e s o r t i , d a i d a z i a l l e g u e r r e ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a P a o l o B a r e l l i , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M o n t e c i t o r i o p e r a n n u n c i a r e n u o v i i n g r e s s i n e l p a r t i t o . “ N e l g o v e r n o - p r o s e g u e - c ’ è d i b a t t i t o m a è u n i t o , s i a m o t r e p a r t i t i d i v e r s i " c o n D n a d i f f e r e n t i e d è u n b e n e s e “ c ’ è u n c o n f r o n t o , a n c h e q u a n d o è m o l t o ‘ m a s c h i o ’ c o m e i n q u e s t i g i o r n i ” . “ A b b i a m o q u a l c h e i d e a d i v e r s a c o n i n o s t r i c o m p a g n i d i m a g g i o r a n z a , i m m a g i n i a m o u n ’ E u r o p a c h e d e v e d e c i d e r e r a p i d a m e n t e . C i s t i a m o a d o p e r a n d o ” p e r “ t e n e r e l a b a r r a s u i c o n t i p u b b l i c i , t e n e r e p r e s e n t e i t e m i d e l l a s a n i t à , c h e a b b i a m o p o r t a t o n o i i n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o , c o n d u e m i l i a r d i e m e z z o i n p i ù p e r r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d e l l e l i s t e d ’ a t t e s a , d e i p r o n t o s o c c o r s o ” . “ P o i c i s o n o l e s c i o c c h e z z e e l e p o l e m i c h e d i u n ’ o p p o s i z i o n e s c a r s a ” , c o n c l u d e .