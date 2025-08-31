R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " T a g l i a r e l e t a s s e è u n p u n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r F o r z a I t a l i a , s p e c i a l m e n t e a v a n t a g g i o d e l c e t o m e d i o c o l p i t o m a g g i o r m e n t e d a l l ’ a u m e n t o d e i c o s t i . I l t a g l i o d e l l ’ a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % p e r i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o è i l p e r c o r s o p r i n c i p a l e g i à i n d i c a t o d a F o r z a I t a l i a p e r l a L e g g e d i B i l a n c i o p e r i l 2 0 2 6 , a l q u a l e p o s s o n o a f f i a n c a r s i - d i s p o n i b i l i t à e c o n o m i c h e p e r m e t t e n d o - a l t r e i n i z i a t i v e q u a l i l a r o t t a m a z i o n e d e l l e c a r t e l l e q u i e s c e n t i e i n t e r v e n t i p e r l a p a c e f i s c a l e " . L o r i b a d i s c e a d A f f a r i t a l i a n i . i t i l c a p o g r u p p o d i F i a l l a C a m e r a , P a o l o B a r e l l i . " F o n d a m e n t a l e - a g g i u n g e - i l s o s t e g n o d e l G o v e r n o a l l e f a m i g l i e , s p e c i a l m e n t e p e r l a p r i m a c a s a c h e d e v e r i m a n e r e i l b e n e s u c u i i c i t t a d i n i d e v o n o p o t e r s e m p r e c o n t a r e . L a p r i m a c a s a v a a g e v o l a t a , t u t e l a t a e s a l v a g u a r d a t a ; p e r q u e s t o F o r z a I t a l i a p r o p o r r à a n c h e u n a f o r m a d i i m p i g n o r a b i l i t à a i f i n i s p e c u l a t i v i d e l l a p r i m a c a s a , b e n e e s s e n z i a l e p e r l e f a m i g l i e i t a l i a n e " .