Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Allerta maltempo oggi, domenica 5 ottobre, su parte dell'Italia. La perturbazione atlantica in arrivo dallEuropa centro-occidentale determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di unarea di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso lAdriatico, darà luogo a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dellItalia, specie sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile dintesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata (per rischio temporali), Calabria, Sicilia e sullintero territorio della Puglia. Un avviso di allerta è stato emesso anche dalla Protezione civile del Veneto per vento forte, previsto su zona costiera e pianura limitrofa. E' allerta per vento anche sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e lArcipelago si legge sul sito della Regione Toscana. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud.