R o m a , 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A l l e r t a m a l t e m p o o g g i , d o m e n i c a 5 o t t o b r e , s u p a r t e d e l l ' I t a l i a . L a p e r t u r b a z i o n e a t l a n t i c a i n a r r i v o d a l l ’ E u r o p a c e n t r o - o c c i d e n t a l e d e t e r m i n e r à u n p e g g i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e . A l c o n t e m p o , l a f o r m a z i o n e d i u n ’ a r e a d i b a s s a p r e s s i o n e s u l l a L i g u r i a , i n s p o s t a m e n t o v e r s o l ’ A d r i a t i c o , d a r à l u o g o a u n a i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l a v e n t i l a z i o n e d a i q u a d r a n t i s e t t e n t r i o n a l i s u g r a n p a r t e d e l l ’ I t a l i a , s p e c i e s u i s e t t o r i a d r i a t i c i . S u l l a b a s e d e l l e p r e v i s i o n i d i s p o n i b i l i , i l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e d ’ i n t e s a c o n l e r e g i o n i c o i n v o l t e h a e m e s s o u n a v v i s o d i c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e a v v e r s e . I f e n o m e n i m e t e o , i m p a t t a n d o s u l l e d i v e r s e a r e e d e l P a e s e , p o t r e b b e r o d e t e r m i n a r e d e l l e c r i t i c i t à i d r o g e o l o g i c h e e i d r a u l i c h e . L ' a v v i s o p r e v e d e a l l e r t a g i a l l a s u s e t t o r i d i F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , C a m p a n i a , B a s i l i c a t a ( p e r r i s c h i o t e m p o r a l i ) , C a l a b r i a , S i c i l i a e s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o d e l l a P u g l i a . U n a v v i s o d i a l l e r t a è s t a t o e m e s s o a n c h e d a l l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l V e n e t o p e r v e n t o f o r t e , p r e v i s t o s u z o n a c o s t i e r a e p i a n u r a l i m i t r o f a . E ' a l l e r t a p e r v e n t o a n c h e s u l l a T o s c a n a o r i e n t a l e , s u l l a c o s t a c e n t r o m e r i d i o n a l e d e l l a r e g i o n e e l ’ A r c i p e l a g o s i l e g g e s u l s i t o d e l l a R e g i o n e T o s c a n a . C o i n v o l g e r à l e p r o v i n c e d i A r e z z o , F i r e n z e , G r o s s e t o , L i v o r n o , S i e n a . N e l d e t t a g l i o l e a r e e i n t e r e s s a t e s o n o V a l t i b e r i n a , V a l d i c h i a n a , C a s e n t i n o e V a l d a r n o s u p e r i o r e a e s t , e , o l t r e a l l e i s o l e , l a c o s t a e t r u s c a e g r o s s e t a n a a s u d .