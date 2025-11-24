R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a s e r i e d i t e s t i m o n i a n z e d i f f u s e s u i s o c i a l e a l c u n e g u i d e i n f o r m a t i v e r i v o l t e a i p a z i e n t i p e r a i u t a r l i a o r i e n t a r s i n e l p e r c o r s o d i c u r a . U n v i a g g i o i m p e g n a t i v o , m a g r a t i f i c a n t e c h e t r o v a n e l l a s c a l a t a a l l a m o n t a g n a p i ù a l t a d e l m o n d o l a s u a m e t a f o r a : l a r e m i s s i o n e d a l l a m a l a t t i a . E ' q u e s t o ' E v e r e s t ' , u n p r o g e t t o d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e d e d i c a t o a i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e r e u m a t i c h e c r o n i c h e , r e a l i z z a t o d a A b b V i e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l o m a r , A s s o c i a z i o n e l o m b a r d a m a l a t i r e u m a t i c i . L ' i n i z i a t i v a - s p i e g a u n a n o t a - n a s c e p e r m i g l i o r a r e l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o p a z i e n t e e f a v o r i r e u n p r o c e s s o d e c i s i o n a l e c o l l a b o r a t i v o e b e n i n f o r m a t o s u l p e r c o r s o d i c u r a n e c e s s a r i o p e r a r r i v a r e a l l a r e m i s s i o n e , c i o è l ' a s s e n z a d i s e g n i e s i n t o m i e d e l l ' a t t i v i t à i n f i a m m a t o r i a d e l l a m a l a t t i a . L e m a l a t t i e r e u m a t i c h e c r o n i c h e s o n o u n g r u p p o v a s t o e d e t e r o g e n e o d i p a t o l o g i e i n f i a m m a t o r i e e d e g e n e r a t i v e c h e c o l p i s c o n o a r t i c o l a z i o n i , o s s a , m u s c o l i e t a l v o l t a a l t r i o r g a n i , c a u s a n d o d o l o r e , r i g i d i t à e l i m i t a z i o n i f u n z i o n a l i p e r s i s t e n t i . I n I t a l i a - r i c o r d a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - o l t r e 5 m i l i o n i d i p e r s o n e s o f f r o n o d i m a l a t t i e r e u m a t i c h e . D i q u e s t e , 7 3 4 m i l a s o n o c o l p i t e d a l l e f o r m e c r o n i c h e , a r t r i t e r e u m a t o i d e e s p o n d i l o a r t r i t i , c h e c o m p o r t a n o u n p e g g i o r a m e n t o e s p o n e n z i a l e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . E v e r e s t p a r t e c o n 2 s t o r i e v e r e e 2 s f i d e d i v e r s e , m a a f f r o n t a t e c o n l a s t e s s a e n e r g i a . N i c o l a s e M a r t i n a t e s t i m o n i a n o c o m e l a c i m a s i a r a g g i u n g i b i l e n o n o s t a n t e i l i m i t i i m p o s t i d a l l a m a l a t t i a r e u m a t i c a . A n n i d i s f i d e , r i a c u t i z z a z i o n i , m o m e n t i d i f f i c i l i , m a a n c h e l a s c o p e r t a d i p o t e r r a g g i u n g e r e l a r e m i s s i o n e , u n p a s s o p e r v o l t a , f i n o a d a r r i v a r e a r i a p p r o p r i a r s i d i c i ò c h e s i a m a d i p i ù , l a l i b e r t à d i p o t e r r e a l i z z a r e u n a v i t a p i e n a d i g i o i a e a m b i z i o n i . I n p a r t i c o l a r e , N i c o l a s è u n g i o v a n e a p p a s s i o n a t o d i a l p i n i s m o c h e è r i u s c i t o , g r a z i e a l l e g i u s t e t e r a p i e e a l s u p p o r t o d e l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , a n o n r i n u n c i a r e a l l a s u a p a s s i o n e f i n o a s c a l a r e i l M o n t e B i a n c o . M a r t i n a è u n a r a g a z z a c h e , c o n l a m a l a t t i a i n r e m i s s i o n e e u n ' a t t e n t a p i a n i f i c a z i o n e c o n l ' é q u i p e m e d i c a , è o g g i u n a m a m m a , u n a m o g l i e e u n a p r o f e s s i o n i s t a f e l i c e . V o g l i o n o r a c c o n t a r e l a l o r o e s p e r i e n z a p e r d a r e s p e r a n z a a c h i n o n n e h a , r i c o r d a n d o c i c h e d i e t r o o g n i s t o r i a d i c u r a c ’ è u n a s t o r i a d i c o r a g g i o . " O g n i p i c c o l o p a s s o , o g n i s f i d a s u p e r a t a p o s s o n o d a r e l a f o r z a d i a f f r o n t a r e l a m a l a t t i a e d i v i v e r e a p p i e n o l a p r o p r i a v i t a " , a f f e r m a M a r i a G r a z i a P i s u , p r e s i d e n t e A l o m a r . " M o l t i p a z i e n t i - a g g i u n g e S i l v i a O s t u z z i , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i A l o m a r - s i r a s s e g n a n o a u n a q u a l i t à d e l l a v i t a r i d o t t a , c o m p r o m e s s a d a s i n t o m i d e b i l i t a n t i . O c c o r r e s p e z z a r e l a s o l i t u d i n e c h e s i a c c o m p a g n a s p e s s o a l l a d i a g n o s i d i m a l a t t i a r e u m a t o l o g i c a e a i u t a r e l e p e r s o n e a c o n o s c e r e m e g l i o l a p r o p r i a c o n d i z i o n e , a p a r t e c i p a r e a l l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e e a s e n t i r s i p a r t e d i u n a c o m u n i t à c h e l e s o s t i e n e n e l p e r c o r s o d i c u r a " . " S i a m o o r g o g l i o s i d i e s s e r e a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t i c h e c r o n i c h e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a d u r a n t e t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a - d i c h i a r a I r m a C o r d e l l a , C o r p o r a t e A f f a i r s D i r e c t o r , A b b V i e I t a l i a - D a a n n i s i a m o i m p e g n a t i i n s i e m e a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a q u e l l a d e i p a z i e n t i n e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a . Q u e s t a i n i z i a t i v a , c h e s i b a s a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o n d i v i s i o n e d e l l a p r o p r i a e s p e r i e n z a d i m a l a t t i a , n e è u n e s e m p i o c o n c r e t o . R a c c o n t a r e i l p r o p r i o v i s s u t o , a v o l t e , è l a c h i a v e p e r t r o v a r e i l g i u s t o s o s t e g n o e l ' a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o p i ù a p p r o p r i a t o p e r a r r i v a r e a l l a r e m i s s i o n e " . L e s t o r i e d i N i c o l a s e M a r t i n a - c o n c l u d e l a n o t a - s o n o d i s p o n i b i l i s u i c a n a l i F a c e b o o k , I n s t a g r a m e L i n k e d I n d i # A b b V i e I t a l i a o p p u r e s u i c a n a l i s o c i a l d i A l o m a r e s u l s i t o a l o m a r . i t , d o v e è p o s s i b i l e s c a r i c a r e a n c h e l e g u i d e p e r i p a z i e n t i .