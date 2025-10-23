R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a r e v o c e a i p a z i e n t i e r i c o n o s c e r e c h i l a v o r a o g n i g i o r n o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a e d e l l e l o r o f a m i g l i e . E ' l o s p i r i t o d e l R a r e D i s e a s e s A w a r d , i l p r e m i o i d e a t o e p r o m o s s o d a U n i a m o - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e , g i u n t o q u e s t ' a n n o a l l a q u i n t a e d i z i o n e e o s p i t a t o c o m e d i c o n s u e t o a F i r e n z e , a l l ' i n t e r n o d e l F o r u m L e o p o l d a S a l u t e . N e l l ' a p r i r e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , l a p r e s i d e n t e d i U n i a m o A n n a l i s a S c o p i n a r o h a r i c o r d a n d o c o m e i l R a r e D i s e a s e s A w a r d r a p p r e s e n t i " u n m o m e n t o d i r i c o n o s c i m e n t o , m a a n c h e d i i s p i r a z i o n e , i n c u i l e b u o n e p r a t i c h e d i v e n t a n o e s e m p i c o n c r e t i d i c o l l a b o r a z i o n e , i n n o v a z i o n e e i n c l u s i o n e n e l m o n d o d e l l e m a l a t t i e r a r e " . L a m a d r i n a d e l p r e m i o , D o m e n i c a T a r u s c i o , g i à d i r e t t o r e d e l C e n t r o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e - I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) , h a c o n s e g n a t o a n c h e q u e s t ' a n n o i r i c o n o s c i m e n t i e p o r t a t o i l s u o s a l u t o a l l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i . L a g i u r i a , c o m p o s t a d a 6 r a p p r e s e n t a n t i d i a s s o c i a z i o n i f e d e r a t e a U n i a m o - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - h a s e l e z i o n a t o i p r o g e t t i f i n a l i s t i e d e c r e t a t o i v i n c i t o r i t r a o l t r e 3 9 c a n d i d a t u r e , s u d d i v i s e n e l l e 3 c a t e g o r i e d e l p r e m i o : s e n s i b i l i z z a z i o n e , s e r v i z i e p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e e i n t e g r a z i o n e . P e r l a c a t e g o r i a ' S e n s i b i l i z z a z i o n e ' , l a g i u r i a h a d e c r e t a t o u n a v i t t o r i a e x a e q u o : ' R a r e R e e l s . P e g a s o g o e s d i g i t a l ! ' d e l l ' I s s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a i t a l i a n a p e r l a g i o v e n t ù , E u r o p e a n G r a n t s I n t e r n a t i o n a l A c a d e m y e U n i a m o ; ' S c i e n z a p a r t e c i p a t a p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a - e d i z i o n e s c u o l a ' d e l l ' I s s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C e n t r o s t u d i K o s , L e g a d e l F i l o d ' O r o , u n i v e r s i t à d i C a t a n i a e U n i a m o . " C o n R a r e R e e l s . P e g a s o g o e s d i g i t a l ! , i n s i e m e a i n o s t r i p a r t n e r , s t i a m o s p e r i m e n t a n d o s e m p r e p i ù c o m e i l l i n g u a g g i o d e i s o c i a l p o s s a d i v e n t a r e u n o s p a z i o a u t e n t i c o d i i n c o n t r o e c o n s a p e v o l e z z a - a f f e r m a A m a l i a E g l e G e n t i l e , v i n c i t r i c e e x a e q u o c a t e g o r i a S e n s i b i l i z z a z i o n e - L a p a r t e c i p a z i o n e d i g i o v a n i e a d u l t i , p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e , c a r e g i v e r e p r o f e s s i o n i s t i p u ò d a r v i t a a c o m u n i t à c h e u n i s c o n o a r t e , s c i e n z a e i m p e g n o c i v i l e " . L ' a l t r o v i n c i t o r e , i l p r o g e t t o S c i e n z a p a r t e c i p a t a i s p i r a t o a l l a C i t i z e n s c i e n c e , n a s c e " d a l l a c o n v i n z i o n e c h e o g n u n o d i n o i p u ò m e t t e r e a f r u t t o i n g e g n o e c r e a t i v i t à p e r m i g l i o r a r e l a v i t a p r o p r i a e d e g l i a l t r i - s p i e g a M a r t a D e S a n t i s , p r i m o r i c e r c a t o r e a l l ' I s s - D o p o i l s u c c e s s o d e l l a p r i m a e d i z i o n e r i v o l t a a l l ' i n t e r a c i t t a d i n a n z a , n e l 2 0 2 5 a b b i a m o s c e l t o d i f o c a l i z z a r e l ' a t t e n z i o n e s u u n t a r g e t s p e c i f i c o , s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e , p e r r e n d e r l i c i t t a d i n i e c i t t a d i n e c o n s a p e v o l i , m a a n c h e a t t o r i e a t t r i c i d e l c a m b i a m e n t o " . N e l l a c a t e g o r i a ' S e r v i z i ' - r i f e r i s c e a n c o r a U n i a m o - i l r i c o n o s c i m e n t o è a n d a t o a l p r o g e t t o ' A p r e c i s e K U r e ' d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m a l a t i d i a l c a p t o n u r i a ( a i m A k u ) , p e r a v e r s v i l u p p a t o u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e a s e r v i z i o d e l l a r i c e r c a e d e i p a z i e n t i . " L ' a l c a p t o n u r i a è u n a m a l a t t i a u l t r a - r a r a e l ' a s s e n z a d i m e t o d o l o g i e s t a n d a r d i z z a t e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e o s t a c o l o a l l a s u a g e s t i o n e c l i n i c a - s o t t o l i n e a A n n a l i s a S a n t u c c i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e a i m A k u - P e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e è s t a t o s v i l u p p a t o u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , d e n o m i n a t o A p r e c i s e K U r e , c h e i n t e g r a r i s o r s e g e n e t i c h e , b i o c h i m i c h e e c l i n i c h e c o n d i v i s e t r a r i c e r c a t o r i , c l i n i c i e p a z i e n t i . Q u e s t o a p p r o c c i o p o n e l e b a s i p e r u n a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s c a l a b i l e e r e p l i c a b i l e , t r a s f o r m a n d o A p r e c i s e K U r e i n u n s e r v i z i o p i o n i e r i s t i c o a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e d e i p a z i e n t i " . I l p r e m i o p e r l a c a t e g o r i a ' P r o g e t t i d i i n c l u s i o n e e i n t e g r a z i o n e ' l o h a v i n t o ' N o t e n e l l ' a r i a - A r t W i t h o u t B o r d e r s ' , p r o m o s s o d a C o n q u i s t a n d o E s c a l o n e s O d v i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n f f a s O n l u s e C o m u n e d i F a r r a d ' I s o n z o ( G o r i z i a ) . " C r e d i a m o c h e c o n t i n u a r e a f a r e r e t e s i a e s s e n z i a l e p e r d a r e c o n t i n u i t à e s i g n i f i c a t o a e s p e r i e n z e c o m e A r t W i t h o u t B o r d e r s - r a c c o n t a J e s s i c a F u r l a n , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e C o n q u i s t a n d o E s c a l o n e s I t a l i a - S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , a r t i s t i e c o m u n i t à s i p o s s o n o c r e a r e p e r c o r s i i n c u i l a c r e a t i v i t à d i v e n t a s t r u m e n t o d i i n c l u s i o n e e c r e s c i t a c o n d i v i s a . A f f i n c h é q u e s t i p r o g e t t i s i a n o d a v v e r o u t i l i e d u r a t u r i , p e r ò , n o n d e v o n o e s s e r e c a l a t i d a l l ' a l t o , m a c o s t r u i t i i n s i e m e , p a s s o d o p o p a s s o , a s c o l t a n d o i b i s o g n i e l e p e c u l i a r i t à d i o g n i r e a l t à c o i n v o l t a . S o l o c o s ì l a r e t e d i v e n t a v i v a , v a l o r i z z a r e l a d i v e r s i t à e t r a s f o r m a r e l a p a r t e c i p a z i o n e i n u n a u t e n t i c o c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e " . L a m e n z i o n e s p e c i a l e è s t a t a a s s e g n a t a a K h a d i j a E l A o u f y d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e p e r i l p r o g e t t o ' T a k i n g c a r e o f p a t i e n t s w i t h r h e u m a t i c d i s e a s e s : d e v e l o p m e n t o f a n e w m o d e l o f t e l e n u r s i n g f o r c h r o n i c a n d n o n - u r g e n t h e a l t h p r o b l e m s ' . " G u a r d a n d o a g l i a l t r i p r o g e t t i f i n a l i s t i - c o m m e n t a E l A o u f y - h o v i s t o c o m e r i c e r c a , c r e a t i v i t à e p a r t e c i p a z i o n e p o s s a n o r e a l m e n t e t r a s f o r m a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e g e n e r a r e u n i m p a t t o d u r a t u r o " . C o n i l R a r e D i s e a s e s A w a r d " v o g l i a m o r i c o r d a r e c h e o g n i p r o g e t t o , o g n i i d e a , o g n i r e t e c o s t r u i t a p u ò c a m b i a r e d a v v e r o l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a - c o n c l u d e S c o p i n a r o - E ' q u e s t o l o s p i r i t o c o n c u i l a n o s t r a f e d e r a z i o n e c o n t i n u a a l a v o r a r e o g n i g i o r n o , i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i e a t u t t i i p a r t n e r d e l s i s t e m a " .