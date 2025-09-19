R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N o i c r e d i a m o c h e i l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 6 2 / 2 0 2 4 - s u l l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a p r e s t a z i o n i a s s i s t e n z i a l i p i ù r a p i d e e d e f f i c a c i - s i a u n a s v o l t a p e r q u e s t o P a e s e , p e r c h é p e r l a p r i m a v o l t a r e a l m e n t e s i p a r l e r à d i p r o g e t t o d i v i t a d i o g n i p e r s o n a c o n d i s a b i l i t à c h e l o v o r r à a t t u a r e " . L o h a d e t t o A n t o n i o P e l a g a t t i , c o m p o n e n t e d e l l ' A u t o r i t à G a r a n t e n a z i o n a l e d e i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a . " I n p a r t i c o l a r e , p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à g r a v i c o m e l a S l a i l p r o g e t t o r a p p r e s e n t e r à i l m o d o p e r a v e r e l e r i s o r s e , i s e r v i z i e l e t u t e l e d i c u i l a p e r s o n a h a b i s o g n o , n o n s o l o n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i , c o m e n e l l ' a s s i s t e n z a e n e l l a c u r a , m a a n c h e q u e i b i s o g n i c h e s p e s s o s o n o i n e s p r e s s i e n o n p o s s o n o e s s e r e r e a l i z z a t i d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a , c o m e i l d e s i d e r i o d i s v o l g e r e u n a v i t a i n a u t o n o m i a , d a n d o u n c o n t r i b u t o a l l a s o c i e t à . I l p r o g e t t o d i v i t a v u o l e r a p p r e s e n t a r e q u e s t o : u n a s v o l t a p e r i d i r i t t i e p e r l e s c e l t e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à " , c o n c l u d e .