Roma,3 ott. (Adnkronos Salute) - Come comunicare la scienza quando in gioco ci sono la vita, la cura e il futuro delle persone? È la domanda al centro del seminario 'Linguaggi della Cura Solo Lavorando Assieme: tra cura, scienza e verità condivisa', promosso da Aisla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si terrà sabato 18 ottobre 2025 presso lItas Forum di Trento. Lappuntamento - riporta una nota - rappresenta unoccasione unica di confronto tra ricercatori, clinici, giornalisti, istituzioni e società civile, con lobiettivo di costruire insieme un linguaggio della cura capace di:rendere accessibili e comprensibili contenuti complessi; favorire il dialogo tra scienza e comunità; proporre linee guida per una comunicazione etica e condivisa della malattia. La giornata, dalle 10 alle 16 prevede: letture magistrali affidate a figure di riferimento nazionale e internazionale; sessioni tematiche sulla comunicazione nella ricerca, nella clinica e nel percorso di malattia; workshop interattivi rivolti a studenti, giornalisti e operatori sanitari. Il seminario è rivolto a giornalisti e professionisti della comunicazione, studenti e docenti, ricercatori, operatori sanitari e clinici, persone con Sla, famiglie, caregiver e volontari. Per partecipare e conoscere il programma completo: https://www.aisla.it/linguaggi-della-cura/ oppure scrivere a: info@aisla.it "Linguaggi della Cura nasce con lintento di unire competenze diverse in una narrazione condivisa, che dia valore tanto alla scienza quanto alla vita delle persone sottolinea Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla Solo lavorando assieme possiamo trasformare la comunicazione in uno strumento di cura e di prossimità".