R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o m e c o m u n i c a r e l a s c i e n z a q u a n d o i n g i o c o c i s o n o l a v i t a , l a c u r a e i l f u t u r o d e l l e p e r s o n e ? È l a d o m a n d a a l c e n t r o d e l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a C u r a – S o l o L a v o r a n d o A s s i e m e : t r a c u r a , s c i e n z a e v e r i t à c o n d i v i s a ' , p r o m o s s o d a A i s l a – A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , c h e s i t e r r à s a b a t o 1 8 o t t o b r e 2 0 2 5 p r e s s o l ’ I t a s F o r u m d i T r e n t o . L ’ a p p u n t a m e n t o - r i p o r t a u n a n o t a - r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e u n i c a d i c o n f r o n t o t r a r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , g i o r n a l i s t i , i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e i n s i e m e u n l i n g u a g g i o d e l l a c u r a c a p a c e d i : r e n d e r e a c c e s s i b i l i e c o m p r e n s i b i l i c o n t e n u t i c o m p l e s s i ; f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a s c i e n z a e c o m u n i t à ; p r o p o r r e l i n e e g u i d a p e r u n a c o m u n i c a z i o n e e t i c a e c o n d i v i s a d e l l a m a l a t t i a . L a g i o r n a t a , d a l l e 1 0 a l l e 1 6 p r e v e d e : l e t t u r e m a g i s t r a l i a f f i d a t e a f i g u r e d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e ; s e s s i o n i t e m a t i c h e s u l l a c o m u n i c a z i o n e n e l l a r i c e r c a , n e l l a c l i n i c a e n e l p e r c o r s o d i m a l a t t i a ; w o r k s h o p i n t e r a t t i v i r i v o l t i a s t u d e n t i , g i o r n a l i s t i e o p e r a t o r i s a n i t a r i . I l s e m i n a r i o è r i v o l t o a g i o r n a l i s t i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e , s t u d e n t i e d o c e n t i , r i c e r c a t o r i , o p e r a t o r i s a n i t a r i e c l i n i c i , p e r s o n e c o n S l a , f a m i g l i e , c a r e g i v e r e v o l o n t a r i . P e r p a r t e c i p a r e e c o n o s c e r e i l p r o g r a m m a c o m p l e t o : h t t p s : / / w w w . a i s l a . i t / l i n g u a g g i - d e l l a - c u r a / o p p u r e s c r i v e r e a : i n f o @ a i s l a . i t " L i n g u a g g i d e l l a C u r a n a s c e c o n l ’ i n t e n t o d i u n i r e c o m p e t e n z e d i v e r s e i n u n a n a r r a z i o n e c o n d i v i s a , c h e d i a v a l o r e t a n t o a l l a s c i e n z a q u a n t o a l l a v i t a d e l l e p e r s o n e – s o t t o l i n e a F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i s l a – S o l o l a v o r a n d o a s s i e m e p o s s i a m o t r a s f o r m a r e l a c o m u n i c a z i o n e i n u n o s t r u m e n t o d i c u r a e d i p r o s s i m i t à " .