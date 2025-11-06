R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n o s t r o l a v o r o è q u e l l o d i a f f r o n t a r e t u t t i i g i o r n i i p r o b l e m i d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a l l a m a l a t t i a d i F a b r y , u n a p a t o l o g i a d a a c c u m u l o l i s o s o m i a l e , u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a c h e , s e n o n t r a t t a t a , p o r t a i l p a z i e n t e a l l a m o r t e g i à a l l a t e r z a d e c a d e d i v i t a " . C o s ì G i a n n i C a r r a r o , d i r i g e n t e m e d i c o p r e s s o l ' U o d i N e f r o l o g i a e d i a l i s i d e l l ' A z i e n d a u n i v e r s i t à - o s p e d a l e d i P a d o v a , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u f i l m ' I l m i o n u o v o m o n d o ' c h e r a c c o n t a l a v i t a d i 3 p a z i e n t i c o n m a l a t t i e c r o n i c h e e r a r e . " A l l a p o l i t i c a - c o n t i n u a l ' e s p e r t o - c h i e d i a m o d i s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i . A d e s e m p i o , i n q u e s t o m o m e n t o i p a z i e n t i n o n v e n g o n o t r a t t a t i s e n o n a m a c c h i a d i l e o p a r d o i n a l c u n e c i t t à , a d d i r i t t u r a , i n a l c u n e r e g i o n i , n o n v e n g o n o t r a t t a t i a d o m i c i l i o . S a r e b b e c o s a b u o n a c h e l a p o l i t i c a s i i m p e g n a s s e p e r a s s i c u r a r e a i p a z i e n t i l a d o m i c i l i a z i o n e d e l l a t e r a p i a c h e v i e n e o l t r e t u t t o f o r n i t a g r a t u i t a m e n t e d a l l e a z i e n d e " . U n ' a l t r a c o s a " i m p o r t a n t i s s i m a c h e l a p o l i t i c a d o v r e b b e f a r e - a g g i u n g e l o s p e c i a l i s t a - è r i c o n o s c e r e i l t e m p o c h e q u e s t i p a z i e n t i d e v o n o o b b l i g a t o r i a m e n t e i m p e g n a r e p e r r i m a n e r e i n o s p e d a l e . L a t e r a p i a d u r a 4 o r e e i l p a z i e n t e d e v e f a r l a o g n i 1 5 g i o r n i . L a n e c e s s i t à o g n i 2 s e t t i m a n e d i a n d a r e i n o s p e d a l e o b b l i g a i l p a z i e n t e a c h i e d e r e f e r i e " d a l l a v o r o . " N o n è p o s s i b i l e c h e n e l 2 0 2 5 c i s i t r o v i d i f r o n t e a q u e s t e d i f f i c o l t à . I l p a z i e n t e d e v e e s s e r e a i u t a t o - r i m a r c a C a r r a r o - d e v e e s s e r e f a t t o u n d e c r e t o , u n a l e g g e , a d e s e m p i o d a a s s o c i a r e a l l a 1 0 4 , c h e c o n s e n t a a i p a z i e n t i , 2 g i o r n i a l m e s e , d i v e n i r e a t r a t t a r s i i n o s p e d a l e s e n z a p r o b l e m i " , q u a n d o l a t e r a p i a n o n p u ò e s s e r e f a t t a a d o m i c i l i o .