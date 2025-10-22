R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e - u n g r u p p o d i c o n d i z i o n i m o l t o a m p i o c h e c o m p r e n d e a d e s e m p i o l o s t r o k e , l ' e p i l e s s i a , l a c e f a l e a , l a s c l e r o s i m u l t i p l a , l e d e m e n z e e i l P a r k i n s o n - n o n s o l o s o n o p i ù d i f f u s e d i q u a n t o g e n e r a l m e n t e s i c r e d a , m a s o n o a n c h e l a c a u s a p r i n c i p a l e d i d i s a b i l i t à . P e r f a r e i l p u n t o s u l l e n u o v e t e r a p i e p e r l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e c h e r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i d e c e s s i , o l t r e c h e d i d i s a b i l i t à , c o n u n n o t e v o l e i m p a t t o s u l n o s t r o s e r v i z i o s a n i t a r i o , è i n p r o g r a m m a d a l 2 4 a l 2 8 o t t o b r e a l C e n t r o C o n g r e s s i P a d o v a i l 5 5 e s i m o C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , c o n s e s s i o n i p l e n a r i e , c o r s i d i a g g i o r n a m e n t o , w o r k s h o p e c o m u n i c a z i o n i l i b e r e . O l t r e a g l i a s p e t t i s c i e n t i f i c i , i l m e e t i n g o f f r i r à a n c h e l ' o p p o r t u n i t à d i d i s c u t e r e l e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i e a l l e s f i d e c h e l a n e u r o l o g i a d o v r à f r o n t e g g i a r e n e i p r o s s i m i a n n i .