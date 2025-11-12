R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a t a v o l a d i o g g i s u l l a s a n i t à p u b b l i c a è i l n a t u r a l e s e g u i t o d i q u e l l a d i i e r i , c h e h a v i s t o p r o t a g o n i s t a l a p o l i t i c a . A b b i a m o a s c o l t a t o i r a p p r e s e n t a n t i d e i v a r i p a r t i t i e c e r c a t o d i f a r p a s s a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o : l a s a n i t à n o n è n é d i d e s t r a n é d i s i n i s t r a . E ' d i t u t t i . O g n i c i t t a d i n o , p r i m a o p o i , p u ò a v e r b i s o g n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . O g g i a b b i a m o r i u n i t o c i t t a d i n i , d i r e t t o r i g e n e r a l i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e R e g i o n i , f a r m a c i s t i e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . L ' o b i e t t i v o è u n o s o l o : f a r e s q u a d r a p e r d i f e n d e r e e r a f f o r z a r e i l S s n , u n a c o n q u i s t a f o n d a m e n t a l e d i d e m o c r a z i a e d i u g u a g l i a n z a . P u r t r o p p o l e d i s e g u a g l i a n z e t r a N o r d e S u d s t a n n o c r e s c e n d o , a n c h e n e l l a s a n i t à , e q u e s t o è u n s e g n a l e p r e o c c u p a n t e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i S u m a i - A s s o p r o f , i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i d a l t i t o l o " D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , i n c o r s o a R o m a . " S e r v e u n i m p e g n o c o m u n e p e r r i f o r m a r e i l s i s t e m a , a p a r t i r e d a i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i e d a g l i a c c o r d i n a z i o n a l i d i l a v o r o , f i s s a n d o o b i e t t i v i c o n d i v i s i . S e t u t t i a b b i a m o l o s t e s s o s c o p o - t u t e l a r e l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a - f a r e m o u n p a s s o a v a n t i d e c i s i v o " , è c o n v i n t o M a g i . E s u l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p o l i t i c a e p r o f e s s i o n i s t i a g g i u n g e : " F i n o r a i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i s o n o s e m p r e a r r i v a t i d a l l ' a l t o ( t o p d o w n ) . M a è i m p o r t a n t e a n c h e i l c o n t r a r i o : p a r t i r e d a l b a s s o ( b o t t o m u p ) , d a l l e i d e e e d a l l e e s p e r i e n z e d i c h i l a v o r a o g n i g i o r n o s u l c a m p o . G l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e i c i t t a d i n i d e v o n o e s s e r e a s c o l t a t i : s o l o c o s ì l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e p o s s o n o f u n z i o n a r e d a v v e r o " . S u l l a c r i s i d e l l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e , M a g i n o n h a d u b b i : " N e g l i a n n i i l t e r r i t o r i o è s t a t o d e p o t e n z i a t o . M o l t i s p e c i a l i s t i s o n o a n d a t i i n p e n s i o n e s e n z a e s s e r e s o s t i t u i t i e n o n s i è i n v e s t i t o a b b a s t a n z a p e r m a n t e n e r e q u e l l a r e t e d i a s s i s t e n z a d i p r o s s i m i t à . I l r i s u l t a t o è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : i p a z i e n t i , n o n t r o v a n d o p i ù l o s p e c i a l i s t a n e l l a p r o p r i a A s l , s i r i v o l g o n o a i p r o n t o s o c c o r s o e a s p e t t a n o q u a l c h e g i o r n o i n b a r e l l a " . P e r i l s e g r e t a r i o S u m a i " r i l a n c i a r e l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e è f o n d a m e n t a l e p e r r i c o s t r u i r e q u e l f i l t r o s u l t e r r i t o r i o . C o s ì s i r i d u r r e b b e r o l e l i s t e d ' a t t e s a e s i a l l e g g e r i r e b b e l a p r e s s i o n e s u i p r o n t o s o c c o r s o , r e s t i t u e n d o e f f i c i e n z a e d i g n i t à a l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o " .