R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C a r e n z a d i m e d i c i , r u o l o d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e , f u t u r o d e l S s n e P n r r . S o n o a l c u n i t e m i a l c e n t r o d e l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , i n p r o g r a m m a d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a l N h o w R o m a H o t e l ( c o r s o d ' I t a l i a 1 ) . U n a t r e g i o r n i d i c o n f r o n t i , t a v o l e r o t o n d e , f o r m a z i o n e E c m e t a l k a c u i p a r t e c i p e r a n n o o l t r e 3 5 0 i s c r i t t i , p o l i t i c i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e R e g i o n i , d e l l e p r o f e s s i o n i e d e i c i t t a d i n i e s t a k e h o l d e r . L ' e v e n t o s i a p r i r à c o n l a r e l a z i o n e d e l s e g r e t a r i o g e n e r a l e , A n t o n i o M a g i . " I l c o n g r e s s o è u n m o m e n t o i m p o r t a n t e - s p i e g a M a g i a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e - u n ' o c c a s i o n e i n c u i c e r c h e r e m o d i p a s s a r e d a l l a t e o r i a a l l a p r a t i c a . I n q u e s t i 2 0 a n n i a b b i a m o f a t t o e s c l u s i v a m e n t e t e o r i e e p o c a a t t i v i t à s u l t e r r i t o r i o . O r a , i n v e c e , b i s o g n a p a s s a r e a l l a c u r a n e l s e n s o c h e i c i t t a d i n i , e c o n l o r o i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à , h a n n o n e c e s s i t à d i a v e r e d e l l e r i s p o s t e c h i a r e e p r e c i s e . D u r a n t e i l a v o r i a n d r e m o a t o c c a r e l e v a r i e s i t u a z i o n i d i c r i t i c i t à d e l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E a l S s n s a r a n n o d e d i c a t e d u e t a v o l e r o t o n d e , l a p r i m a c o n i r a p p r e s e n t a n t i d e i v a r i p a r t i t i p o l i t i c i e u n ' a l t r a c o n p o l i t i c i , s t a k e h o l d e r , c i t t a d i n i e r a p p r e s e n t a t i d e l l e i s t i t u z i o n i . O b i e t t i v o : d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e , a t t r a v e r s o l a p o l i t i c a e g l i o p e r a t o r i d e l l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o " . E s u l f u t u r o d e l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i M a g i n o n h a d u b b i : " M e l o i m m a g i n o m o l t o r o s e o , i n f a t t i i l 5 0 % d i c o l o r o c h e o g g i f a n n o p a r t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e u s c e n t e v e r r à c o m p l e t a m e n t e s o s t i t u i t o d a g i o v a n i c o l l e g h i . Q u e s t o è u n f a t t o i m p o r t a n t e p e r c h é l a n c i a l a c a t e g o r i a i n u n s i s t e m a n u o v o d i t e r r i t o r i o , d i a t t i v i t à s a n i t a r i a s u l t e r r i t o r i o d o v e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i s o n o c e n t r a l i . S e n z a l ' a t t i v i t à s p e c i a l i s t i c a s u l t e r r i t o r i o n o n s i p u ò f a r e s a n i t à . I g i o v a n i c o l l e g h i q u e s t o l o s a n n o , p e r c u i c h i a r a m e n t e s i d a r a n n o m o l t o d a f a r e p e r c h é v e n g a n o i n q u a l c h e m o d o s a l v a g u a r d a t e q u e l l e c h e s o n o l e p e c u l i a r i t à d i u n c o n t r a t t o , d i u n a c c o r d o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e , c h e q u e s t o v e n g a r i s p e t t a t o i n m o d o t a l e c h e i l S s n s i a n u o v a m e n t e a t t r a t t i v o p e r i f u t u r i m e d i c i " , c o n c l u d e i l s e g r e t a r i o S u m a i .