R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l 3 s e t t e m b r e 1 9 8 2 , n e l l ’ a t t e n t a t o d i v i a I s i d o r o C a r i n i a P a l e r m o , l a m a f i a a s s a s s i n a v a i l p r e f e t t o C a r l o A l b e r t o D a l l a C h i e s a e l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o , f e r e n d o g r a v e m e n t e l ’ a g e n t e D o m e n i c o R u s s o , c h e m o r ì a l c u n i g i o r n i d o p o . A q u a r a n t a t r é a n n i d i d i s t a n z a , l a m e m o r i a d i q u e l v i l e a g g u a t o è , p e r l ’ i n t e r o P a e s e , u n c o s t a n t e m o n i t o a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l c o m u n e i m p e g n o n e l l a l o t t a a l l a m a f i a " . L o s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " I l g e n e r a l e D a l l a C h i e s a , n e i d e l i c a t i i n c a r i c h i r i c o p e r t i n e l c o r s o d e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a , s i s p e s e c o n r i g o r e c o n t r o i l t e r r o r i s m o e l ’ i l l e g a l i t à . P r e f e t t o d i P a l e r m o , c o n d u s s e , s i n o a l s a c r i f i c i o d e l l a v i t a , u n a c o r a g g i o s a b a t t a g l i a c o n t r o l ’ i n s i d i o s a p r e s e n z a c r i m i n a l e n e l l ’ i s o l a , p u r c o n s a p e v o l e - r i c o r d a i l C a p o d e l l o S t a t o - d e l l ’ a l t i s s i m o r i s c h i o c u i s i s t a v a e s p o n e n d o . A l s u o e s e m p i o d i s e r v i z i o a l l a R e p u b b l i c a g u a r d a n o d o n n e e u o m i n i d e l l a m a g i s t r a t u r a , d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e , d e l l e P u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , c h e , n e l l a f e d e l t à a l p r o p r i o d o v e r e q u o t i d i a n o , o p e r a n o c o n p a s s i o n e p e r p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e l e m i r e e s p a n s i v e d e l l e d i v e r s e f o r m e d i c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a " . " L a p r e t e s a d e l l e c o n s o r t e r i e m a l a v i t o s e d i c o n t r o l l a r e c o n l a p r e p o t e n z a l a v i t a d e i t e r r i t o r i , d i c o n d i z i o n a r n e l e s c e l t e p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v e , d i o r i e n t a r e a f i n i i l l e c i t i l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , t r o v a u n a r g i n e d e c i s i v o n e l l a c a p a c i t à d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l e r e a l t à a s s o c i a t i v e , d e l m o n d o d e l l ’ i m p r e s a e d e l l a v o r o , d i t u t t i i c i t t a d i n i , d i f a r e f r o n t e c o m u n e p e r r i n s a l d a r e l e g a l i t à e d e m o c r a z i a . C o n t r o i g e r m i d e l l ’ a c q u i e s c e n z a a l l a v i o l e n z a è f o n d a m e n t a l e o p e r a r e p e r t e n e r e v i v a l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e d e i d i r i t t i , d i f f o n d e n d o l a , i n p a r t i c o l a r e , t r a l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , c o n i l c o n t r i b u t o p r e z i o s o d e l l a s c u o l a . L o s f o r z o d i t u t t i c o n t r o l a m a f i a è e s s e n z i a l e p e r u n d u r a t u r o p r o g r e s s o u m a n o , s o c i a l e , e c o n o m i c o , p e r p r o m u o v e r e l e p o t e n z i a l i t à d i s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i , p e r c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù c o e s a e g i u s t a . A l l e f a m i g l i e D a l l a C h i e s a , S e t t i C a r r a r o e R u s s o - c o n c l u d e M a t t a r e l l a - r i n n o v o i s e n t i m e n t i d i v i c i n a n z a e r i c o n o s c e n z a d e l l a R e p u b b l i c a " .