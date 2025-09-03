R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n d i m e n t i c h i a m o g l i u o m i n i e l e d o n n e c h e h a n n o d a t o l a l o r o v i t a c o n c o r a g g i o p e r c o m b a t t e r e l a m a f i a : o g g i è l ' a n n i v e r s a r i o d e l l ' o m i c i d i o d e l g e n e r a l e A l b e r t o D a l l a C h i e s a , a s s a s s i n a t o c o n l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o e l ' a g e n t e d e l l a s c o r t a D o m e n i c o R u s s o . U n s i m b o l o d e l l a l o t t a a l l a m a f i a , u n u o m o c h e h a m e s s o l o S t a t o d a v a n t i a t u t t o " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a M a u r o D ' A t t i s , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . " R i c o r d a r e e v e n t i c o m e l ' a t t e n t a t o d i v i a I s i d o r o C a r i n i a P a l e r m o d e l 1 9 8 2 - a g g i u n g e - s i g n i f i c a a v e r e s e m p r e a m e n t e l ' i m p o r t a n z a d i t e n e r e a l t a l a g u a r d i a c o n t r o l a m a f i a e d i i r r o r a r e i l t e r r e n o d e l l a c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i . A c c a n t o a l v a l o r e p u b b l i c o e s t o r i c o d i q u e s t a g i o r n a t a , c ' è i l d o l o r e p r i v a t o d e i p a r e n t i c h e h a n n o p e r s o i l o r o a f f e t t i e d è p e r q u e s t o c h e u n a b b r a c c i o s e n t i t o e c o m m o s s o v a a l l a c o l l e g a e a m i c a R i t a D a l l a C h i e s a e a i s u o i f a m i l i a r i " .