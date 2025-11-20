M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a d e E x p o r a p p r e s e n t a b e n e l a r e a l e t e n d e n z a d i u n m e r c a t o s e m p r e p i ù o r i e n t a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à , u n a s p e t t o c h e d i v e n t a s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a p r o d u z i o n e e n e l l a c o m u n i c a z i o n e d e l l e a z i e n d e . S i a m o q u i c o n n u o v i p r o d o t t i r a p p r e s e n t a t i v i d i q u a n t o a l d i l à d e g l i o b b l i g h i n o r m a t i v i , l a n o s t r a c u l t u r a a z i e n d a l e p u n t a s u i n v e s t i m e n t i e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e : è p e r q u e s t o c h e c o n t i n u i a m o a p r o p o r r e p r o d o t t i e s o l u z i o n i c o n c e p i t i s e c o n d o u n a l o g i c a r e a l m e n t e s o s t e n i b i l e " . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i M a u r o D u r a z z i , d i r e t t o r e m a r k e t i n g e s v i l u p p o c o m m e r c i a l e K r o m o s s , è i n t e r v e n u t o a l M a d e e x p o 2 0 2 5 , l ’ a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , i n s v o l g i m e n t o a F i e r a M i l a n o f i n o a l 2 2 n o v e m b r e . U n a f i e r a c h e p e r i l d i r e t t o r e m a r k e t i n g d e l l ’ a z i e n d a s p e c i a l i z z a t a i n t r a t t a m e n t i p e r s u p e r f i c i i n a l l u m i n i o " s i i n s e r i s c e p e r f e t t a m e n t e n e l n u o v o a p p r o c c i o c o m u n i c a t i v o d e l l e a z i e n d e " , s e m p r e p i ù v o l t o a l l a s o s t e n i b i l i t à .