R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n E u r o p a m a n c a a n c o r a u n a c u r a p e r l ’ a t r o f i a g e o g r a f i c a , l a f o r m a p i ù g r a v e d i m a c u l o p a t i a s e c c a , l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e s e n i l e p i ù c o m u n e e d i f f u s a , c h e s o l o n e l n o s t r o P a e s e i n t e r e s s a c i r c a 1 m i l i o n e p e r s o n e . R a g g i i n f r a r o s s i , i n g r a d o d i s t i m o l a r e l a r e t i n a , e l i e v i c o r r e n t i e l e t t r i c h e , c h e r i l a s c i a t e s u l l a s u p e r f i c i e d e l l ’ o c c h i o r i e s c o n o a s p i n g e r e a l s u o i n t e r n o a g e n t i a n t i o s s i d a n t i , s t a n n o a p r e n d o l a s t r a d a a n u o v e p o s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t o n e l l a s u a f o r m a i n t e r m e d i a , d a n d o u n a s p e r a n z a i n p i ù a c h i c o n v i v e c o n q u e s t a m a l a t t i a c h e ' r u b a ' l a v i s t a l a s c i a n d o , p r o g r e s s i v a m e n t e , u n ' b u c o ' s e m p r e p i ù a m p i o n e l l a v i s i o n e c e n t r a l e . L o d i m o s t r a n o t r e s t u d i p u b b l i c a t i d i r e c e n t e s u l l a r i v i s t a E y e d e l g r u p p o N a t u r e , s u C u r r e n t O p h t h a l m o l o g y R e p o r t s e s u l J o u r n a l o f B i o p h o t o n i c . I t r e l a v o r i h a n n o v a l u t a t o e f f i c a c i a , s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à d e l l e t e r a p i e e v i d e n z i a n d o c o m e q u e s t i d u e t r a t t a m e n t i p o s s a n o a p r i r e l a s t r a d a a u n a m i g l i o r e g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . L a f o r m a i n t e r m e d i a d e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e è c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e s e n z a d i d r u s e n , p i c c o l i d e p o s i t i c h e s i a c c u m u l a n o s o t t o l a r e t i n a . " N e l t e m p o , l a m a l a t t i a p u ò e v o l v e r e v e r s o l ’ a t r o f i a g e o g r a f i c a , l a f a s e a v a n z a t a d e l l a f o r m a s e c c a , i n c u i s i v e r i f i c a u n a p e r d i t a i r r e v e r s i b i l e d e i f o t o r e c e t t o r i e d e l l a v i s i o n e c e n t r a l e . I n t e r v e n i r e i n q u e s t o s t a d i o p i ù p r e c o c e è c r u c i a l e p e r r a l l e n t a r e l ’ e v o l u z i o n e v e r s o l e f o r m e a v a n z a t e e d è p r o p r i o i n q u e s t a f a s e c h e f o t o b i o m o d u l a z i o n e e i o n t o f o r e s i s i s t a n n o a f f e r m a n d o c o m e o p z i o n i p r o m e t t e n t i p e r r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a c u l o p a t i a s e c c a " , s o t t o l i n e a S t a n i s l a o R i z z o , p r e s i d e n t e d i F l o r e t i n a I c o o r , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O c u l i s t i c a d e l P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i I r c c s e o r d i n a r i o d i O c u l i s t i c a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i R o m a . " S i t r a t t a – r i f e r i s c e R i z z o - d i u n t r a t t a m e n t o n o n i n v a s i v o c h e p e r m e t t e d i s t i m o l a r e l a f u n z i o n e d e l l a r e t i n a a t t r a v e r s o l ’ u t i l i z z o d i l u c e r o s s a e i n f r a r o s s a , p e r r i d u r r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e p r o m u o v e r e i l r i a s s o r b i m e n t o d e l l e l e s i o n i c a r a t t e r i s t i c h e , s t i m o l a n d o i m i t o c o n d r i , r e g o l a t o r i c h i a v e d e l l ’ i n f i a m m a z i o n e e d e l l o s t a t o o s s i d a t i v o d e l l e c e l l u l e r e t i n i c h e . L a f o t o b i o m o d u l a z i o n e s i e s e g u e i n a m b u l a t o r i o , c o n i l p a z i e n t e s e d u t o d a v a n t i a u n a p p a r e c c h i o c h e t r a m i t e u n l e d i l l u m i n a l ’ o c c h i o : l a l u c e v i e n e e r o g a t a i n m o d o c o n t r o l l a t o p e r c i r c a 4 - 5 m i n u t i " . R e c e n t i a n a l i s i h a n n o e v i d e n z i a t o l a c a p a c i t à d e l l a f o t o b i o m o d u l a z i o n e d i f a v o r i r e l a s o p r a v v i v e n z a d e l l e c e l l u l e r e t i n i c h e , r i d u r r e l ' i n f i a m m a z i o n e e s u p p o r t a r e i p r o c e s s i d i r i p a r a z i o n e d e i f o t o r e c e t t o r i e d e l l ' e p i t e l i o p i g m e n t a t o r e t i n i c o . " I r i s u l t a t i c l i n i c i p i ù s i g n i f i c a t i v i p r o v e n g o n o , d a u n r e c e n t e s t u d i o p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a d e l g r u p p o N a t u r e , E y e , c o n d o t t o s u 3 0 p a z i e n t i t r a t t a t i c o n f o t o b i o m o d u l a z i o n e c h e h a n n o m o s t r a t o m i g l i o r a m e n t i s i g n i f i c a t i v i a b r e v e t e r m i n e n e i p a r a m e t r i f u n z i o n a l i e a n a t o m i c i : l a t e r a p i a h a m i g l i o r a t o i t e s t d i a c u i t à v i s i v a , h a r i d o t t o i d e p o s i t i c h e s i v e n g o n o a c r e a r e s u l l a r e t i n a a s e g u i t o d e l l a m a c u l o p a t i a e h a m i g l i o r a t o i l f l u s s o s a n g u i g n o n e i t e s s u t i . N o n s o n o s t a t i , i n o l t r e , o s s e r v a t i e f f e t t i a v v e r s i o s e g n i d i t o s s i c i t à d o p o i l t r a t t a m e n t o , a c o n f e r m a d e l l a s i c u r e z z a a b r e v e t e r m i n e d e l l a f o t o b i o m o d u l a z i o n e " , s o t t o l i n e a R i z z o . L ' a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u C u r r e n t O p h t h a l m o l o g y R e p o r t s c o n f e r m a i l c r e s c e n t e i n t e r e s s e v e r s o l a f o t o b i o m o d u l a z i o n e c o m e p o s s i b i l e s u p p o r t o n e l l e f a s i i n i z i a l i d e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e . “ I d a t i c l i n i c i r a c c o l t i n e g l i u l t i m i a n n i m o s t r a n o m i g l i o r a m e n t i v i s i v i l i e v i m a s i g n i f i c a t i v i e u n a r i d u z i o n e d e l l e d r u s e n , c o n u n p o t e n z i a l e e f f e t t o p r o t e t t i v o r i s p e t t o a l l a p r o g r e s s i o n e v e r s o l ’ a t r o f i a g e o g r a f i c a . M a s a r a n n o n e c e s s a r i s t u d i p i ù a m p i e s t a n d a r d i z z a t i p e r d e f i n i r n e c o n p r e c i s i o n e i l r u o l o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a ” , a g g i u n g e F r a n c e s c o F a r a l d i , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i O c u l i s t i c a d e l l ’ a z i e n d a o s p e d a l i e r a O r d i n e M a u r i z i a n o – U m b e r t o I d i T o r i n o . A d a f f i a n c a r e l a f o t o b i o m o d u l a z i o n e , n u o v e e v i d e n z e s i s t a n n o a c c u m u l a n d o a n c h e a f a v o r e d e l l a i o n t o f o r e s i , c h e , c o m e s p i e g a R i z z o , " c o n s i s t e a n c h ’ e s s a i n u n a t e c n i c a n o n i n v a s i v a , c h e s f r u t t a u n a c o r r e n t e e l e t t r i c a l e g g e r a p e r f a c i l i t a r e l ’ a s s o r b i m e n t o d i f a r m a c i a t t r a v e r s o l e m e m b r a n e . S i e s e g u e a p p o g g i a n d o u n e l e t t r o d o a l l ’ o c c h i o d e l p a z i e n t e e s o m m i n i s t r a n d o u n a d e b o l e c o r r e n t e e l e t t r i c a " . N e l c a s o d e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e , " l a i o n t o f o r e s i v i e n e s t u d i a t a c o m e m e t o d o p e r v e i c o l a r e f a r m a c i s p e c i f i c i , c o m e a g e n t i a n t i n f i a m m a t o r i e a n t i o s s i d a n t i q u a l i l a l u t e i n a , d i r e t t a m e n t e n e l l ’ a r e a d e l l a m a c u l a , u n a r e g i o n e a n a t o m i c a t r a d i z i o n a l m e n t e d i f f i c i l e d a r a g g i u n g e r e , s e n z a b i s o g n o d i i n i e z i o n i o c u l a r i e a g g i r a n d o l e b a r r i e r e c h e i m p e d i s c o n o l ' a s s o r b i m e n t o d e g l i i n t e g r a t o r i o r a l i " , s p e c i f i c a R i z z o . L a c o r r e n t e e l e t t r i c a , e v i d e n z i a R i z z o , " a i u t a a v e i c o l a r e f a r m a c i d i r e t t a m e n t e n e l l a r e t i n a , m i g l i o r a n d o l ’ e f f i c a c i a d e l t r a t t a m e n t o . È s t a t o i n f a t t i r i l e v a t o c h e l a i o n o f o r e s i p e r m e t t e d i r a g g i u n g e r e c o n c e n t r a z i o n i i n t r a o c u l a r i d e g l i a t t i v i i m p i e g a t i , c h e s u p e r a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o q u e l l e o t t e n u t e c o n l a s o m m i n i s t r a z i o n e t o p i c a , r a g g i u n g e n d o a l t i l i v e l l i d i c o n c e n t r a z i o n e n e l l a c o r o i d e e n e l l a r e t i n a , c h e l a s o m m i n i s t r a z i o n e t o p i c a n o n è i n g r a d o d i o t t e n e r e . A l c o n t e m p o , a n c h e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i s o n o l i m i t a t i , p o i c h é l a s o s t a n z a v e i c o l a t a a g i s c e l o c a l m e n t e e a b a s s e d o s i e l a d e b o l e c o r r e n t e n o n i n d u c e a l t e r a z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l a c o r n e a , d e l l a r e t i n a o d e l n e r v o o t t i c o , e n o n i n f l u i s c e s u l l a p r e s s i o n e i n t r a o c u l a r e , c o n f e r m a n d o i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i q u e s t o a p p r o c c i o " . C o m e r i p o r t a t o s u l J o u r n a l o f B i o p h o t o n i c s , l a i o n t o f o r e s i o c u l a r e r a p p r e s e n t a u n m e t o d o c l i n i c a m e n t e a f f i d a b i l e p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e n o n i n v a s i v a d i p r i n c i p i a t t i v i e n u t r a c e u t i c i . " N e l l o s t u d i o – c o n c l u d e D a n i e l a B a c h e r i n i , d o c e n t e p r e s s o l a C l i n i c a O c u l i s t i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e - è s t a t o d i m o s t r a t o c h e d o p o 4 0 m i n u t i d a l l a b r e v e a p p l i c a z i o n e d i u n a l i e v e c o r r e n t e s u l l a s u p e r f i c i e o c u l a r e , d o v e e r a s t a t a a p p l i c a t a u n a s o l u z i o n e d i l u t e i n a , n e g l i o c c h i t r a t t a t i l a l u t e i n a è a u m e n t a t a i n m o d o e v i d e n t e n e l l a s c l e r a , n e l l a c o r o i d e e n e l l a r e t i n a p e r i f e r i c a , e a n c h e l a m a c u l a h a r a g g i u n t o l i v e l l i p i ù a l t i , c i r c a 1 , 3 v o l t e r i s p e t t o a i c o n t r o l l i " . Q u e s t o i n d i c a c h e l a i o n t o f o r e s i p o t r e b b e d i v e n t a r e u n t r a t t a m e n t o m i r a t o p e r a u m e n t a r e i l p i g m e n t o m a c u l a r e c h e è r i d o t t o n e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e .