R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I b o n u s s o c i a l i p e r i l d i s a g i o e c o n o m i c o s o n o a g e v o l a z i o n i t a r i f f a r i e c h e c o n s e n t o n o d i r i d u r r e l a s p e s a p e r i c o n s u m i d i e l e t t r i c i t à , g a s , a c q u a e , d a l p r o s s i m o a n n o , a n c h e p e r l a T a . R i r i c o n o s c i u t i a u t o m a t i c a m e n t e c o m e s c o n t i i n b o l l e t t a o , n e i c a s i d e l l e f o r n i t u r e c o n d o m i n i a l i , r i m b o r s a t i i n d i r e t t a m e n t e . N e h a n n o d i r i t t o , s p i e g a A r e r a , t u t t i i c l i e n t i d o m e s t i c i c h e a p p a r t e n g o n o a u n n u c l e o f a m i l i a r e i l c u i I s e e n o n è s u p e r i o r e a 9 . 5 3 0 e u r o p e r f a m i g l i e c o n m a s s i m o 3 f i g l i a c a r i c o e n o n è s u p e r i o r e a 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r l e f a m i g l i e n u m e r o s e c o n a l m e n o 4 f i g l i a c a r i c o . I b o n u s s o n o c u m u l a b i l i e s p e t t a n o s i a a i c l i e n t i d i r e t t a m e n t e t i t o l a r i d i u n c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a i n d i v i d u a l e , s i a i n r e l a z i o n e a l l ' u t i l i z z o d i u n i m p i a n t o c o n d o m i n i a l e c e n t r a l i z z a t o p e r i l r i s c a l d a m e n t o o p e r l a f o r n i t u r a d i a c q u a . P e r a t t i v a r e l a p r o c e d u r a d i r i c o n o s c i m e n t o a u t o m a t i c o d e i b o n u s p e r d i s a g i o e c o n o m i c o è s u f f i c i e n t e p r e s e n t a r e a n n u a l m e n t e u n a D i c h i a r a z i o n e S o s t i t u t i v a U n i c a ( D s u ) e o t t e n e r e u n ' a t t e s t a z i o n e d i I s e e e n t r o l a s o g l i a d i a c c e s s o a i b o n u s . S e s i c a m b i a v e n d i t o r e , i s o g g e t t i i n p o s s e s s o d i t u t t i i r e q u i s i t i c o n s e r v a n o i l d i r i t t o a b e n e f i c i a r e d e i b o n u s . L a f o r n i t u r a d i r e t t a e l e t t r i c a , g a s e i d r i c a d e v e e s s e r e i n t e s t a t a a u n o d e i c o m p o n e n t i d e l n u c l e o f a m i l i a r e I s e e i n d i c a t i n e l l a D s u . L e f o r n i t u r e d e v o n o e s s e r e p e r u s o d o m e s t i c o e a t t i v e e , n e l c a s o d e l g a s , l a f o r n i t u r a d e v e e s s e r e u t i l i z z a t a p e r r i s c a l d a m e n t o e / o u s o c o t t u r a c i b i e / o p r o d u z i o n e d i a c q u a c a l d a s a n i t a r i a e i l c o n t a t o r e n o n d e v e e s s e r e d i c l a s s e s u p e r i o r e a G 6 ( c l a s s e m a s s i m a i n s t a l l a t a a i d o m e s t i c i ) . A n c h e p e r l e f o r n i t u r e c o n d o m i n i a l i ( g a s e a c q u a ) è p r e v i s t o i l r i c o n o s c i m e n t o d e i b o n u s . N e l c a s o d e l l a f o r n i t u r a d i g a s , p e r o t t e n e r e i l b o n u s s o c i a l e è n e c e s s a r i o c h e i l c i t t a d i n o i n v i i i l c o d i c e P d r d e l c o n d o m i n i o a f f i n c h é i l S i i p o s s a c e r c a r e l a f o r n i t u r a c o n d o m i n i a l e . D o p o l ’ i n v i o d e l P d r , s e l ’ e s i t o d e l l e v e r i f i c h e è p o s i t i v o , i l c i t t a d i n o r i c e v e u n a s u c c e s s i v a c o m u n i c a z i o n e c h e l o a v v i s a d i a n d a r e a r i t i r a r e i l b o n i f i c o p r e s s o u n q u a l s i a s i u f f i c i o p o s t a l e p r e s e n t e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I l b o n u s s o c i a l e i d r i c o , i n v e c e , v i e n e e r o g a t o d i r e t t a m e n t e d a l g e s t o r e ( c h e d e v e e s s e r e a c c r e d i t a t o a l S i i ) s e l e v e r i f i c h e d i a m m i s s i b i l i t à s o n o p o s i t i v e , e n t r o 6 0 g i o r n i c h e d e c o r r o n o d a q u a n d o i l g e s t o r e h a r i c e v u t o i d a t i d e l S i i . I l b o n u s v i e n e e r o g a t o c o n a s s e g n o o a l t r a m o d a l i t à e x t r a - b o l l e t t a i n d i v i d u a t a d a l m e d e s i m o G e s t o r e i n t e s t a t o a l s o g g e t t o d i c h i a r a n t e d e l l a D s u . C o m e a c c e n n a t o , u n r e c e n t e i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o ( D p c m n . 2 4 / 2 0 2 5 ) h a d a t o m a n d a t o a d A r e r a d i d e f i n i r e l e r e g o l e p e r e s t e n d e r e l a r e g o l a z i o n e s u i b o n u s a n c h e a i r i f i u t i , s t a b i l e n d o c h e l o s c o n t o d e b b a e s s e r e p a r i a l 2 5 % d e l l a T a . R i . o d e l l ’ e v e n t u a l e t r i b u t o e q u i v a l e n t e p a g a t o p e r i l s e r v i z i o i n t e g r a t o d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i . I b o n u s s o c i a l i p e r d i s a g i o f i s i c o s o n o a g e v o l a z i o n i t a r i f f a r i e , s c o n t i i n b o l l e t t a , c h e c o n s e n t o n o d i r i d u r r e l a s p e s a p e r i c o n s u m i d i e l e t t r i c i t à d e i n u c l e i f a m i l i a r i i n c u i è p r e s e n t e u n c o m p o n e n t e c h e s i t r o v a i n c o n d i z i o n i d i d i s a g i o f i s i c o e n e c e s s i t a d i a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r o m e d i c a l i . Q u e s t o b o n u s n o n è a u t o m a t i c o , p e r o t t e n e r l o è n e c e s s a r i o p r e s e n t a r e u n a d o m a n d a , a c c o m p a g n a t a d a u n c e r t i f i c a t o d e l l a A s l , a i C o m u n i o a i C a f a b i l i t a t i . I l c o n t r i b u t o e c o n o m i c o v a r i a d a 1 6 8 e u r o / a n n o a 5 4 4 e u r o / a n n o i n r e l a z i o n e a l l a p o t e n z a c o n t r a t t u a l e , a l l a t i p o l o g i a d e l l e a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r o m e d i c a l i s a l v a v i t a u t i l i z z a t e d a l b e n e f i c i a r i o d e l b o n u s e a l t e m p o g i o r n a l i e r o d i u t i l i z z o . Q u a n t o a l c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o d l b o l l e t t e , s i t r a t t a d i u n o s c o n t o u n a t a n t u m d i 2 0 0 e u r o i n t r o d o t t o p r e v i s t o d a l ’ d l B o l l e t t e ’ ( d e c r e t o - l e g g e n . 1 9 / 2 0 2 5 ) p e r a l l e v i a r e i l p e s o d e l l e b o l l e t t e e l e t t r i c h e . N e p o s s o n o b e n e f i c i a r e l e f a m i g l i e c o n I s e e f i n o a 2 5 m i l a e u r o e d è c u m u l a b i l e c o n i l b o n u s s o c i a l e p e r c e p i t o d a l l e f a m i g l i e c o n I s e e f i n o 9 . 5 3 0 e u r o o f i n o a 2 0 m i l a p e r l e f a m i g l i e n u m e r o s e . C o m e p e r i b o n u s s o c i a l i , p e r r i c e v e r e i l c o n t r i b u t o , c h e v a l e s o l o p e r l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a , è i n d i s p e n s a b i l e p r e s e n t a r e l a D s u . I p r i m i a r i c e v e r e q u e s t o c o n t r i b u t o s o n o s t a t i i c l i e n t i g i à p e r c e t t o r i d e l b o n u s s o c i a l e p e r d i s a g i o e c o n o m i c o , p e r t u t t i g l i a l t r i g l i s c o n t i s o n o i n a r r i v o d a l u g l i o . P e r d a r e m a s s i m a v i s i b i l i t à a q u e s t o i n t e r v e n t o A r e r a h a s t a b i l i t o c h e g l i o p e r a t o r i s o n o t e n u t i a c o m u n i c a r e l ’ i m p o r t o d e l c o n t r i b u t o e i r e q u i s i t i n e c e s s a r i s i a s u l l a h o m e p a g e d e l p r o p r i o s i t o i n t e r n e t s i a i n b o l l e t t a . M a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u A r e r a . i t .