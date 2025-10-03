R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l S a l o n e d ’ O n o r e d e l C o n i h a o s p i t a t o o g g i l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d i L u c a B a n c h i , n u o v o C o m m i s s a r i o T e c n i c o d e l l a N a z i o n a l e M a s c h i l e f i n o a l 2 0 2 8 . L ' e x c o a c h d e l l a L e t t o n i a , 6 0 e n n e d i G r o s s e t o , p r e n d e i l p o s t o d i G i a n m a r c o P o z z e c c o , c h e h a l a s c i a t o l a p a n c h i n a d e l l ' I t a l b a s k e t d o p o t r e a n n i d i m a n d a t o a l t e r m i n e d e l l ' E u r o p e o . G r a n d i a s p e t t a t i v e s o n o r i p o s t e n e l n u o v o t e c n i c o c o m e h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a F i p G i a n n i P e t r u c c i . " I n n a n z i t u t t o v o g l i o s a l u t a r e G i a n m a r c o P o z z e c c o , a c u i m i l e g a u n g r a n d e a f f e t t o . C i s i a m o l a s c i a t i b e n e , i n q u e s t i a n n i G i a n m a r c o h a s e m p r e o n o r a t o l ’ i m p e g n o e r i c r e a t o g r a n d e e n t u s i a s m o i n t o r n o a l l a N a z i o n a l e . Q u a n t o a l l a s c e l t a d i B a n c h i , c ’ è s t a t a s u b i t o p i e n a c o n v e r g e n z a c o n G i g i D a t o m e e S a l v a t o r e T r a i n o t t i p e r c h é L u c a r a c c h i u d e t a n t e q u a l i t à e h a m a t u r a t o d i v e r s e e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i , r a c c o g l i e n d o c o n s e n s i e s u c c e s s i . I l s u o c o n t r a t t o è t r i e n n a l e e s c a d r à d o p o i G i o c h i O l i m p i c i d i L o s A n g e l e s , c h e r i m a n g o n o s e m p r e i l n o s t r o o b i e t t i v o p i ù i m p o r t a n t e . I o t i t i m b r o n e l c u o r e i c i n q u e c e r c h i o l i m p i c i . N o n e s i s t e a l t r o , l e O l i m p i a d i s o n o t u t t o , i l c o r o n a m e n t o d i u n a v i t a " . P o i a g g i u n g e a l l a p l a t e a : " V o l e t e u n t i t o l o ? C o n l ’ a r r i v o i n N a z i o n a l e d i B a n c h i , v o g l i a m o . . . S b a n c a r e ” . M o l t o e m o z i o n a t o i l n e o C t L u c a B a n c h i c h e a v r à c o m e a s s i s t e n t i a l l e n a t o r i M a r c o R a m o n d i n o , A d r i a n o V e r t e m a t i e I a c o p o S q u a r c i n a . I n o l t r e p r o s e g u i r à l a s u a c o l l a b o r a z i o n e c o n l o s t a f f t e c n i c o d e l l a N a z i o n a l e R i c c a r d o F o i s , m e n t r e M a t t e o P a n i c h i l a v o r e r à a t e m p o p i e n o p e r l a F i p . “ P r o v o e m o z i o n e e g r a t i t u d i n e , q u e s t o è p e r m e i l p u n t o p i ù a l t o d e l l a m i a c a r r i e r a . N e l p r o c e s s o d i i n n a m o r a m e n t o c o n l a p a l l a c a n e s t r o , t u t t i i m i e i r i f e r i m e n t i p i ù i m p o r t a n t i s o n o a r r i v a t i d a g i o c a t o r i e a l l e n a t o r i d e l l a N a z i o n a l e . O r a r a c c o g l i e r n e l ’ e r e d i t à è u n o s t r a o r d i n a r i o o n o r e , o l t r e c h e u n a r e s p o n s a b i l i t à c h e h o i n i z i a t o a d a v v e r t i r e d a l m i o p r i m o g i o r n o i n F e d e r a z i o n e " . " R a c c o l g o i l t e s t i m o n e d i G i a n m a r c o P o z z e c c o , c o n l a L e t t o n i a h o a f f r o n t a t o l ’ I t a l i a d u e v o l t e n e l c o r s o d e l l ’ e s t a t e e h o a v u t o m o d o d i a p p r e z z a r e d a v i c i n o l a f o r z a e l a c o e s i o n e d e l g r u p p o A z z u r r o : l ’ u l t i m a e s t a t e è s t a t a e s a l t a n t e , c i s o n o t a n t i g i o v a n i t a l e n t u o s i e p r o m e t t e n t i e v o r r e m m o c h e l a N a z i o n a l e a v e s s e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a l o r o c r e s c i t a - h a a g g i u n t o B a n c h i - . C o m e h o a v u t o m o d o d i c a p i r e e d a p p r e z z a r e d a c o a c h d e l l a L e t t o n i a , l a N a z i o n a l e è s o p r a t u t t o e t u t t i : s e i n u n C l u b a l c u n e v o l t e s i f a t i c a a t r a s m e t t e r e a i g i o c a t o r i i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l l a s q u a d r a , i n u n a N a z i o n a l e t u t t o c i ò è i n u t i l e p e r c h é c e r t i v a l o r i s o n o i n t r i n s e c i ” . O t t i m i s t a a n c h e G i g i D a t o m e , c o o r d i n a t o r e d e l S e t t o r e S q u a d r e N a z i o n a l i M a s c h i l i : “ C ’ è g r a n d e f e l i c i t à e s o d d i s f a z i o n e n e l l ’ u f f i c i a l i z z a r e i l n u o v o i n c a r i c o d i L u c a B a n c h i , f i g u r a c h e a b b i a m o s c e l t o p e r l e s u e q u a l i t à d e n t r o e f u o r i d a l c a m p o e p e r l a s t r a o r d i n a r i a e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e m a t u r a t a i n s e t t e P a e s i d i v e r s i . L ’ e s t a t e a p p e n a t r a s c o r s a è s t a t a r i c c a d i s o d d i s f a z i o n i p e r l a p a l l a c a n e s t r o i t a l i a n a , r i p a r t i a m o c o n e n t u s i a s m o c e r t i c h e c o a c h B a n c h i p o t r à c o n f e r i r e u l t e r i o r e a u t o r e v o l e z z a a l n o s t r o p r o g e t t o . V o g l i a m o c h e t u t t e l e n o s t r e N a z i o n a l i p a r l i n o l o s t e s s o l i n g u a g g i o , c h e s i a n o r i c o n o s c i b i l i i n t e r m i n i d i r i s p e t t o e a t t a c c a m e n t o a l l a M a g l i a . L a v o r i a m o p e r q u e s t o , c e r t i c h e i r i s u l t a t i c i p r e m i e r a n n o ” .