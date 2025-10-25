R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a ( A n v c g ) è f i e r a d i a n n u n c i a r e c h e L o r e n z o B e r n a r d , s o c i o e c o n s i g l i e r e d e l l a s e d e p i e m o n t e s e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e , h a c o n q u i s t a t o l a m e d a g l i a d ’ a r g e n t o a i C a m p i o n a t i M o n d i a l i d i P a r a c i c l i s m o s u p i s t a n e l l ’ i n s e g u i m e n t o i n d i v i d u a l e M b ( 4 0 0 0 m e t r i ) , i n t a n d e m c o n i l p i l o t a P a o l o T o t ò . L a c o m p e t i z i o n e s i è s v o l t a a R i o d e J a n e i r o d a l 1 6 a l 1 9 o t t o b r e 2 0 2 5 e h a v i s t o l a c o p p i a i t a l i a n a d i s t i n g u e r s i p e r d e t e r m i n a z i o n e , s p i r i t o d i s q u a d r a e s t r a o r d i n a r i a p r e s t a z i o n e t e c n i c a . L o r e n z o B e r n a r d h a s o l o 2 8 a n n i m a è u n a v i t t i m a c i v i l e d i g u e r r a . Q u a n d o n e a v e v a 1 5 , i n f a t t i , è d i v e n t a t o c i e c o p e r l o s c o p p i o d i u n a b o m b a a m a n o d e l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e r i m a s t a i n e s p l o s a e r i n v e n u t a m e n t r e s t a v a l a v o r a n d o i n u n c a m p o d i p a t a t e a N o v a l e s a ( T o ) , i n s i e m e a l s u o a m i c o N i c o l a s M a r z o l i n o c h e n e l l o s t e s s o i n c i d e n t e h a p e r s o l a v i s t a e l a m a n o d e s t r a . D a q u e l m o m e n t o è i n i z i a t o p e r l u i u n p e r c o r s o d i r i n a s c i t a c h e h a t r o v a t o n e l l o s p o r t u n ’ e s p e r i e n z a d i v i t a e n o n s o l o d i r i a b i l i t a z i o n e . D a l l o s c i a l p i n o è p a s s a t o a l l ’ a t l e t i c a l e g g e r a , p e r p o i c i m e n t a r s i n e l c a n o t t a g g i o d o v e h a o t t e n u t o g r a n d i r i s u l t a t i : i l t e r z o p o s t o a i M o n d i a l i 2 0 1 9 , n e l 2 0 2 0 l ’ o r o a g l i E u r o p e i i n P o l o n i a e p o i a P a r i g i , d o v e h a o t t e n u t o a n c h e i l r e c o r d m o n d i a l e d i i n d o o r p a r a r o w i n g . N e l 2 0 2 1 è a r r i v a t o q u i n t o a l l e P a r a l i m p i a d i d i T o k y o . R e c e n t e m e n t e L o r e n z o s i è d e d i c a t o a l p a r a c i c l i s m o . H a r a p p r e s e n t a t o l ' I t a l i a a i C a m p i o n a t i d e l m o n d o s u p i s t a U c i 2 0 2 4 e h a v i n t o u n a m e d a g l i a d i b r o n z o n e l l ' i n s e g u i m e n t o i n d i v i d u a l e . N e l l o s t e s s o a n n o h a r a p p r e s e n t a t o l ' I t a l i a a l l e P a r a l i m p i a d i e s t i v e d i P a r i g i , d o v e h a v i n t o l a m e d a g l i a d i b r o n z o . Q u e l l a v i t t o r i a , l a p r i m a d e l l a s p e d i z i o n e p a r a l i m p i c a i t a l i a n a d e l 2 0 2 4 e l a s e i c e n t e s i m a a s s o l u t a , L o r e n z o l ’ a v e v a v o l u t a d e d i c a r e a t u t t i c o l o r o c h e a t t u a l m e n t e v i v o n o i n c o n t e s t i d i g u e r r a . L o r e n z o , i n f a t t i , n o n è s o l o u n a t l e t a . A s e g u i t o d e l l ’ i n c i d e n t e è e n t r a t o a f a r p a r t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a , d i v e n e n d o u n t e s t i m o n e d i r e t t o d e l l e c o n s e g u e n z e d e i c o n f l i t t i a r m a t i e d i c o m e l a v i t a p u ò r i p a r t i r e a n c h e d o p o u n g r a v e a v v e n i m e n t o . È i m p e g n a t o n e i p r o g e t t i d e l l ’ A n v c g d e d i c a t i a l l ’ e d u c a z i o n e a l r i s c h i o p e r i r i t r o v a m e n t i d i o r d i g n i b e l l i c i i n e s p l o s i e a l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a d i p a c e , s p e c i a l m e n t e c o n i g i o v a n i . C o n q u e s t a m e d a g l i a , L o r e n z o B e r n a r d c o n f e r m a i l s u o t a l e n t o e i l s u o e s e m p i o p e r t u t t e l e p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o a f f r o n t a n o l e c o n s e g u e n z e d i u n a f e r i t a d i g u e r r a . “ I l m i o d e s i d e r i o - d i c h i a r a L o r e n z o - è q u e l l o d i p o r t a r e u n m e s s a g g i o d i p a c e a t t r a v e r s o l e m i e a v v e n t u r e s p o r t i v e . P e n s o a t u t t e l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a , s o p r a t t u t t o a q u e l l e a t t u a l i , e s p e r o c h e s i v a d a v e r s o u n m o n d o d o v e l o s p o r t p o s s a e s s e r e u n ’ o c c a s i o n e d i p a c e e f r a t e l l a n z a t r a i p o p o l i ” . L ’ A n v c g r i n n o v a a L o r e n z o B e r n a r d e a P a o l o T o t ò l e p i ù v i v e c o n g r a t u l a z i o n i p e r q u e s t o r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o , f r u t t o d i p a s s i o n e , s a c r i f i c i o e d e d i z i o n e , e r i n g r a z i a l a N a z i o n a l e i t a l i a n a d i p a r a c i c l i s m o p e r a v e r p o r t a t o a n c o r a u n a v o l t a i n a l t o l a b a n d i e r a d e l n o s t r o P a e s e .