R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p e r n o i l a l o n g e v i t à è a t u t t i g l i e f f e t t i u n n u o v o c a m p o d i r i c e r c a c h e v o g l i a m o e s p l o r a r e e d i c u i e s s e r e l e a d e r " . C o s ì G u i v e B a l o o c h , G l o b a l M a n a g i n g D i r e c t o r , A u g m e n t e d B e a u t y & O p e n I n n o v a t i o n d i L ’ O r é a l , i n t e r v e n u t o s u l t e m a a l l ’ I t a l i a n T e c h w e e k . " N o n s i t r a t t a s o l o d i v i v e r e p i ù a l u n g o , m a d i v i v e r e m e g l i o : e v i v e r e m e g l i o f a b e n e a n c h e a l l a p e l l e . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o a b b i a m o s v i l u p p a t o u n a s e r i e d i p a r t n e r s h i p : u n a c o n u n ' a z i e n d a i n S v i z z e r a , l a T i m e L i n e , c h e h a i l m i g l i o r i n t e g r a t o r e p e r l a l o n g e v i t à o g g i d i s p o n i b i l e , c h i a m a t o U r o l i t h i n A , e c h e s t i a m o p r o v a n d o a d a p p l i c a r e a l b e a u t y . A b b i a m o p o i c o l l a b o r a z i o n i c o n a z i e n d e c o m e S e n e s c a n e l R e g n o U n i t o - p r o s e g u e B a l o o c h - c h e c i a i u t a n o a s v i l u p p a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i n d i v i d u a r e l e p r o s s i m e m o l e c o l e d a u t i l i z z a r e p e r l a l o n g e v i t à n e i m i t o c o n d r i . E s t i a m o a n c h e s v i l u p p a n d o , a s s i e m e a l l a d i a g n o s t i c a d i c u i h o p a r l a t o p r i m a , s t r u m e n t i c o m e C e l l B i o p r i n t , c h e a i u t a a m i s u r a r e i l l o n g e v i t y s c o r e , i n m o d o d a c a p i r e c o m e e s s e r e p r o a t t i v i e n o n s o l o r e a t t i v i c o n l a p r o p r i a b e l l e z z a . N e i p r o s s i m i a n n i c o n t i n u e r e m o a c o s t r u i r e p a r t n e r s h i p i n c e n t r a t e s u l l a l o n g e v i t à . C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e q u e s t o s i a u n a m b i t o d i r i c e r c a f o n d a m e n t a l e p e r i l f u t u r o d e l b e a u t y " , c o n c l u d e G u i v e B a l o o c h .