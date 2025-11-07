B a r c e l l o n a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l l e a n z a t r a L o m b a r d i a e C a t a l o g n a s u l t e m a s t r a t e g i c o d e l l ’ i n d u s t r i a c h i m i c a . O g g i a B a r c e l l o n a l ’ a s s e s s o r e d i R e g i o n e L o m b a r d i a a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , G u i d o G u d e s i , e i l m i n i s t r o d e l l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a a l l e I m p r e s e e a l L a v o r o , M i q u e l S à m p e r , h a n n o c o n c o r d a t o d i c o l l a b o r a r e p e r i n t e n s i f i c a r e l e r e l a z i o n i t r a i d u e ‘ e c o s i s t e m i ’ , a t t i v a r e p r o g e t t i c o n d i v i s i e u n i r e l e f o r z e r i s p e t t o a i r a p p o r t i c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a . L o m b a r d i a e C a t a l o g n a , m o t o r i e c o n o m i c i d e l C o n t i n e n t e , f a n n o p a r t e d e l l ' E u r o p e a n C h e m i c a l R e g i o n s N e t w o r k ( E c r n ) , l a r e t e e u r o p e a d e l l e R e g i o n i l e a d e r n e l l ’ i n d u s t r i a c h i m i c a e u f f i c i a l m e n t e r i c o n o s c i u t a c o m e i n t e r l o c u t o r e d a B r u x e l l e s . A l l o s t e s s o m o d o l e R e g i o n i s o n o p r o t a g o n i s t e d e l l ’ E s r a ( E u r o p e a n S e m i c o n d u c t o r R e g i o n s A l l i a n c e ) , l a r e t e d e l l e R e g i o n i e u r o p e e l e a d e r n e l l ’ a m b i t o d e i s e m i c o n d u t t o r i , d i c u i l a C a t a l o g n a a s s u m e r à l a p r e s i d e n z a d a l 1 * g e n n a i o 2 0 2 6 e d e i ' Q u a t t r o M o t o r i d ' E u r o p a ' , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a f o r z a e c o n o m i a d i L o m b a r d i a e C a t a l o g n a . L ’ o b i e t t i v o d e l l ' a c c o r d o a v v e n u t o n e l l a c a p i t a l e c a t a l a n a c o n s i s t e n e l r a f f o r z a r e q u e s t a c o o p e r a z i o n e , p r e v e d e n d o g r u p p i d i l a v o r o c h e c o i n v o l g a n o l e s t r u t t u r e t e c n i c h e d e i r i s p e t t i v i g o v e r n i r e g i o n a l i , l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , i l m o n d o d e l l ' i n n o v a z i o n e d e l l e d u e R e g i o n i , o l t r e a d u e i n c o n t r i b i l a t e r a l i a n n u i a M i l a n o e B a r c e l l o n a . I n q u e s t ’ o t t i c a , l a m i s s i o n e l o m b a r d a i n C a t a l o g n a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e a n c h e d i A c c i ó c o n u n a p r o p r i a d e l e g a z i o n e , d i F e d e r c h i m i c a c o n i l v i c e p r e s i d e n t e A r a m M a n o u k i a n , d e l P r o f e s s o r e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o P i e r a n g e l o M e t r a n g o l o e d e l D i r e t t o r e d e l l a r e t e E c r n F o l c o C i u l l i . S a r a n n o s v i l u p p a t e o g n i a n n o a l m e n o d u e p r i o r i t à c o m u n i c h e r i g u a r d a n o a s p e t t i c o m e l a f o r m a z i o n e , l a r i c e r c a , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , l ’ i m p e g n o c o n g i u n t o a l i v e l l o c o m u n i t a r i o e i n c o n t r i t r a l e i m p r e s e c a t a l a n e e l o m b a r d e p e r c r e a r e s i n e r g i e c o l l a b o r a z i o n i e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s . “ L o m b a r d i a e C a t a l o g n a – h a d e t t o G u i d e s i – s o n o d u e R e g i o n i a f f i n i d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o e s o c i a l e e c o n t r i b u i s c o n o i n m a n i e r a d e t e r m i n a n t e a l p i l e u r o p e o . C o l l a b o r a r e i n m o d o s t r u t t u r a l e s i g n i f i c a p o t e n z i a r e i l s o s t e g n o a i r i s p e t t i v i c o m p a r t i d e l l a c h i m i c a , s e t t o r e v i t a l e p e r l a m a n i f a t t u r a e i n g e n e r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e d e i n o s t r i t e r r i t o r i . I m p l e m e n t i a m o i l l a v o r o g i à i n a t t o c o n l a r e t e E c r n a t u t e l a d i i m p r e s e , o c c u p a z i o n e e k n o w - h o w ” . “ I l s e t t o r e c h i m i c o i n C a t a l o g n a è u n s e t t o r e d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r l a n o s t r a e c o n o m i a i n d u s t r i a l e . Q u e s t o c i u n i s c e a l l a L o m b a r d i a , c h e , c o m e n o i , v a n t a u n i n t e r o e c o s i s t e m a c h i m i c o f r u t t o d e l l a m i g l i o r e c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o . O r a p i ù c h e m a i , p o s s i a m o c e r t a m e n t e u n i r c i i n u n ' A l l e a n z a c h e c i c o n s e n t e d i m o l t i p l i c a r e l e s i n e r g i e n e l c o n t e s t o e u r o p e o , l o d i c h i a r a i l m i n i s t r o d e l l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a a l l e I m p r e s e e a l L a v o r o , M i q u e l S à m p e r . E c r n s t a a s s u m e n d o s e m p r e p i ù i m p o r t a n z a i n E u r o p a c o m e ' v o c e d e i t e r r i t o r i a d e l e v a t a i m p r o n t a c h i m i c a ' : l e p o s i z i o n i d e l l ’ a l l e a n z a d e l l e r e g i o n i s o n o s t a t e i n f a t t i i n s e r i t e d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a a l l ’ i n t e r n o d e l ‘ t e r m s o f r e f e r e n c e ’ d e l l a C r i t i c a l C h e m i c a l A l l i a n c e , i l d o c u m e n t o c h e d e s c r i v e g l i o b i e t t i v i d a r a g g i u n g e r e i n u n d e t e r m i n a t o s e t t o r e , c i t a n d o l a s t e s s a a s s o c i a z i o n e c o m e e s e m p i o v i r t u o s o d i r e t e t e r r i t o r i a l e . N e l s e t t o r e l a L o m b a r d i a è t r a l e p r i m e c i n q u e r e g i o n i e u r o p e e p e r n u m e r o d i a d d e t t i ( 4 5 . 0 0 0 ) e l a t e r z a p e r l a c h i m i c a f i n e e s p e c i a l i s t i c a a u s o i n d u s t r i a l e . R e g i o n e , i n p a r t i c o l a r e , m e t t e a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i d i s o s t e g n o e l a v o r a p e r a g e v o l a r e l e c o n n e s s i o n i t r a i m p r e s e , u n i v e r s i t à e a z i e n d e d i i m p i a n t i s t i c a e s e r v i z i a v a n z a t i . A q u e s t o s i a g g i u n g e i l l a v o r o p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e p r o m o s s o d a l l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i , a l i v e l l o e u r o p e o , p e r c o n s o l i d a r e i l r u o l o d e l l a L o m b a r d i a c o m e a t t o r e p o l i t i c o e d e c o n o m i c o i n g r a d o d i i n c i d e r e s u i t a v o l i d i B r u x e l l e s e d i c o g l i e r e n u o v e o p p o r t u n i t à a t t r a v e r s o l ’ i n t e r a z i o n e c o n a l t r e r e g i o n i d ’ E u r o p a . A n c h e p e r l a C a t a l o g n a i l s e t t o r e c h i m i c o è s t r a t e g i c o e p r i o r i t a r i o e q u e s t o l o s i e v i n c e d e l l ' e l e v a t a d e n s i t à d i i m p r e s e d e l s e t t o r e p r e s e n t e s u l t e r r i t o r i o . N e l l ’ a m b i t o d e l l a m i s s i o n e a B a r c e l l o n a , G u i d e s i h a p a r t e c i p a t o a n c h e a l l ’ a s s e m b l e a d e l l ’ E s r a ( E u r o p e a n S e m i c o n d u c t o r R e g i o n s A l l i a n c e ) , l a r e t e d e l l e R e g i o n i e u r o p e e l e a d e r n e l l ’ a m b i t o d e i s e m i c o n d u t t o r i , c i c u i l a L o m b a r d i a f a p a r t e . U n ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e i l r u o l o l o m b a r d o n e l s e t t o r e d e l l a m i c r o e l e t t r o n i c a , c o n R e g i o n e c h e s t a l a v o r a n d o p e r v a l o r i z z a r e i d i s t r e t t i t e r r i t o r i a l i : u n e s e m p i o d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a è i l d i s t r e t t o d e l l a m i c r o e l e t t r o n i c a d i P a v i a , i n d i v i d u a t o c o m e p r i m o c a s o d i s t u d i o p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l l e Z i s ( Z o n e d i I n n o v a z i o n e e S v i l u p p o ) , i l n u o v o s t r u m e n t o d i R e g i o n e p e n s a t o p e r s o s t e n e r e l e a g g r e g a z i o n i s p o n t a n e e d i s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i c h e c o n d i v i d o n o u n a v o c a z i o n e p r o d u t t i v a - e c o n o m i c a b e n d e f i n i t a i n u n d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o .