M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l M e r c o s u r è u n b u o n a c c o r d o , m a p u ò d i v e n t a r e o t t i m o s e d o p o 2 5 a n n i s i r i e s c e a f a r e u n p a s s o d e f i n i t i v o s u l l a r e c i p r o c i t à . Q u e l l o c h e v i e n e i m p o s t o a i n o s t r i p r o d u t t o r i e u r o p e i , c h e a n o s t r o a v v i s o è c o r r e t t o , d e v e e s s e r e a n c h e g a r a n t i t o s u i p r o d o t t i c h e a r r i v a n o . R i t e n i a m o c h e q u e s t o p a s s o i n a v a n t i s i p o s s a f a r e ” . L o h a d e t t o o g g i i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , a m a r g i n e d e l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e d e l l ' e x p o r t d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , i n c o r s o a M i l a n o . U n s e c o n d o e l e m e n t o “ è c e r c a r e d i r i c o m p o r r e q u e l l a c h e è u n a f r a t t u r a a l l ' i n t e r n o d e l l ' E u r o p a c h e v e d e n a z i o n i i m p o r t a n t i , c o m e F r a n c i a , P o l o n i a , A u s t r i a , I r l a n d a , a t t u a l m e n t e c o n t r a r i a l M e r c o s u r " . " N o i c r e d i a m o - h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o - c h e s i p o s s a i n v e c e r i c o m p o r r e u n q u a d r o c h e r a f f o r z i l ' E u r o p a ” . C o m e I t a l i a “ p o s s i a m o p r a g m a t i c a m e n t e d i l a v o r a r e s u q u e s t o : t r a s f o r m a r e u n p o t e n z i a l e b u o n a c c o r d o i n u n o t t i m o a c c o r d o , c h e g a r a n t i s c a o g n i s e t t o r e p r o d u t t i v o . O v v i a m e n t e c o m e p a e s i e s p o r t a t o r i s i a m o d ' a c c o r d o a r i u s c i r e a l i m i t a r e a l m a s s i m o l e b a r r i e r e t a r i f f a r i e e n o n t a r i f f a r i e , p e r ò l a s a l v a g u a r d i a e l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i è u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e ” .