R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' D o b b i a m o p a r t i r e d a l f a t t o c h e s i a m o m a l a t i i n E u r o p a , p e r c h é s i a m o l ' u n i c o c o n t i n e n t e c h e n o n c r e s c e e n o n p e n s o c h e s i a m o m e n o i n t e l l i g e n t i d e g l i a l t r i c o n t i n e n t i , m a s e m p l i c e m e n t e a b b i a m o d e l l e r e g o l e c h e h a n n o c r e a t o u n m e r c a t o u n i c o e n o i c i s i a m o i l l u s i c h e c o m m e r c i a n d o t r a d i n o i p o t e s s i m o s o d d i s f a r e u n a c r e s c i t a i n d u s t r i a l e i n f i n i t a . I n r e a l t à l a v i s i o n e c o n t i n e n t a l e d e l l ' E u r o p a h a p o r t a t o u n c e r t o p u n t o a l l a s t a g n a z i o n e d e l s i s t e m a e u r o p e o . T r a c i n q u e a n n i v e d o a l l o r a c h e s e l ' E u r o p a e l ' I t a l i a i n p a r t i c o l a r e r i u s c i r à a c o g l i e r e l e s f i d e e l ' o p p o r t u n i t à c h e s t a g e n e r a n d o i l m o n d o . E t r a l e o p p o r t u n i t à m e t t o t u t t o , a n c h e i d a z i d i T r u m p c h e s t a n n o c a m b i a n d o g l i e q u i l i b r i d e i m e r c a t i m o n d i a l i e s t a n n o a p r e n d o i n a l c u n i t e r r i t o r i d o v e n o i n o n e r a v a m o p r e s e n t i c o n o p p o r t u n i t à i n c r e d i b i l i . P e r ò b i s o g n a s a p e r l e c o g l i e r e ' ' . L o s o t t o l i n e a i l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e d i A l i s . ' ' D o b b i a m o r i s c h i a r e e a g g u a n t a r e n u o v i m e r c a t i - s p i e g a R i x i - e m a g a r i a v e r e m e n o p e r c e n t u a l i d i m e r c a t o n o r d a m e r i c a n o , m a m o l t e p i ù e r c e n t u a l i d i m e r c a t o i n I n d i a , p i u t t o s t o c h e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . S o n o p o t e n z i a l m e n t e a l l a n o s t r a p o r t a t a d i m a n o ' E a l l o r a d o b b i a m o t o r n a r e u n a p o t e n z a m a r i t t i m a . Q u i n d i o d e c i d i a m o d i g i o c a r c i u n a l e a d e r s h i p a l i v e l l o m o n d i a l e i n a l c u n i s e t t o r i , o p p u r e c o n d a n n i a m o l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i a p e r d e r e i l r e d d i t o e a l l a d i m i n u z i o n e d e i s e r v i z i c h e l o S t a t o p u ò d a r e a i n o s t r i c i t t a d i n i ' ' .