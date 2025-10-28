R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i è u n a g i o r n a t a s t r a o r d i n a r i a n o n s o l o p e r c h é s i f e s t e g g i a n o i 4 0 a n n i d i I r c c s d e l B a m b i n o G e s ù m a p e r c h é s i i n a u g u r a n o i n u o v i l a b o r a t o r i d i T e r a p i a g e n i c a c h e p e r m e t t e r a n n o d i t r a s l a r e a l l e t t o d e l m a l a t o s e m p r e p i ù t e r a p i e c o n l e c e l l u l e C a r - T , l a f o r m a p i ù s o f i s t i c a t a e d e s t r e m a d i I m m u n o t e r a p i a , a n d a n d o c o s ì a d a m p l i a r e l e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e c h e p o s s i a m o o f f r i r e a i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i d e i b a m b i n i c h e s o f f r o n o d i n e o p l a s i e s i a e m a t o l o g i c h e c h e d e i t u m o r i s o l i d i " . L o h a s p i e g a t o a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F r a n c o L o c a t e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o S t u d i C l i n i c i O n c o e m a t o l o g i c i e T e r a p i e C e l l u l a r i d e l B a m b i n o G e s ù d i R o m a , a l t e r m i n e d e l l a c e r i m o n i a a l l ' o s p e d a l e p e d i a t r i c o r o m a n o p e r i 4 0 a n n i d e l l ' I r c c s d e l V a t i c a n o .