R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n p a r t e r r e d ' e c c e z i o n e , u n p a l c o c o n v i s t a m o z z a f i a t o s u l C o l o s s e o e u n a c o l o n n a s o n o r a a l l ’ i n s e g n a d e l m i g l i o r e s w i n g i t a l i a n o . U n a p p l a u d i t o l i v e d i A n g e l o M e l l o n e i n v e r s i o n e c r o o n e r è a n d a t o i n s c e n a i e r i s e r a a l P a r c o d e l C e l i o n e l l ’ a m b i t o d e l l a r a s s e g n a J a z z & I m a g e . I l d i r e t t o r e d e l D a y T i m e R a i , n e l l ’ u l t i m a t a p p a e s t i v a d e l t o u r “ I n f i n d e i c o n t i - C r o n a c h e d i u n a m e s s i n s c e n a ” , s i è e s i b i t o s u l l o s f o n d o s u g g e s t i v o d e l l ' a n f i t e a t r o r o m a n o , d a v a n t i a d u n p l a t e a d i v i s a t r a v o l t i n o t i d e l l a t v - d a A l b e r t o M a t a n o a d E l e o n o r a D a n i e l e , d a P i n o S t r a b i o l i a d A n n a F a l c h i , d a T o m m a s o C e r n o a P a s c a l V i c e d o m i n i – e t u r i s t i i n c a n t a t i . M e l l o n e , p e r l ’ o c c a s i o n e c a n t a n t e m a a n c h e p i a n i s t a , h a p r o p o s t o u n a s c a l e t t a t u t t a a l l ’ i n s e g n a d e l l o s w i n g i t a l i a n o , a c c o m p a g n a t o d a u n a b a n d c a p i t a n a t a d a l l a c h i t a r r a j a z z d i S a l v a t o r e R u s s o e c o m p o s t a a n c h e d a b a s s o , f i s a r m o n i c a , s a x e b a t t e r i a . I l c o n c e r t o s i è a p e r t o c o n “ C a n t o a n c h e s e s o n o s t o n a t o ” d i L e l i o L u t t a z z i , p o i i l v i a g g i o n e l l o s w i n g n o s t r a n o è p r o s e g u i t o c o n b r a n i i n t r a m o n t a b i l i c o m e “ U n b a c i o a m e z z a n o t t e ” d e l Q u a r t e t t o C e t r a , “ G u a r d a c h e l u n a ” e “ I l d r i t t o d i C h i c a g o ” d i F r e d B u s c a g l i o n e , “ V e c c h i o F r a c ” d i D o m e n i c o M o d u g n o , “ M e ‘ n n a m o r o d e t e ” d i F r a n c o C a l i f a n o e “ V e d r a i v e d r a i ” d i L u i g i T e n c o , s p a z i a n d o a n c h e t r a p e z z i p i ù m o d e r n i c o m e “ A m o r e a l l ’ e s t e r o ” d i S e r g i o C a p u t o e " C a n t a u t o r e p i c c o l i n o " d i S e r g i o C a m m a r i e r e , p e r c h i u d e r s i c o n u n e v o c a t i v o “ A r r i v e d e r c i ” d i N i c o l a A r i g l i a n o . M a i l b r a n o p i ù a p p l a u d i t o è s t a t o l ’ i n e d i t o “ F i d a n z a t a g l u t e n f r e e ” , d i c u i M e l l o n e h a s c r i t t o i l t e s t o , “ d e d i c a t o – h a d e t t o – a l l e m i e c o e t a n e e e a i m i e i c o e t a n e i ” . U n a c a n z o n e , a n c h e q u e s t a r i g o r o s a m e n t e s w i n g , a l l ’ i n s e g n a d e l l ’ i r o n i a s u i n u o v i p r o i b i z i o n i s m i a l i m e n t a r i , t r a d i e t e l o w c a r b e f i t n e s s ( “ … b e v e v i s e n z a l a t t o s i o , m a n g i a v i s e n z a g l u c o s i o … ” ) , c h e h a s c a t e n a t o r i s a t e e a p p l a u s i a s c e n a a p e r t a . ( d i A n t o n e l l a N e s i )