Roma, 16 set. (Adnkronos) - Un parterre d'eccezione, un palco con vista mozzafiato sul Colosseo e una colonna sonora allinsegna del migliore swing italiano. Un applaudito live di Angelo Mellone in versione crooner è andato in scena ieri sera al Parco del Celio nellambito della rassegna Jazz&Image. Il direttore del Day Time Rai, nellultima tappa estiva del tour In fin dei conti - Cronache di una messinscena, si è esibito sullo sfondo suggestivo dell'anfiteatro romano, davanti ad un platea divisa tra volti noti della tv - da Alberto Matano ad Eleonora Daniele, da Pino Strabioli ad Anna Falchi, da Tommaso Cerno a Pascal Vicedomini e turisti incantati. Mellone, per loccasione cantante ma anche pianista, ha proposto una scaletta tutta allinsegna dello swing italiano, accompagnato da una band capitanata dalla chitarra jazz di Salvatore Russo e composta anche da basso, fisarmonica, sax e batteria. Il concerto si è aperto con Canto anche se sono stonato di Lelio Luttazzi, poi il viaggio nello swing nostrano è proseguito con brani intramontabili come Un bacio a mezzanotte del Quartetto Cetra, Guarda che luna e Il dritto di Chicago di Fred Buscaglione, Vecchio Frac di Domenico Modugno, Me nnamoro de te di Franco Califano e Vedrai vedrai di Luigi Tenco, spaziando anche tra pezzi più moderni come Amore allestero di Sergio Caputo e "Cantautore piccolino" di Sergio Cammariere, per chiudersi con un evocativo Arrivederci di Nicola Arigliano. Ma il brano più applaudito è stato linedito Fidanzata gluten free, di cui Mellone ha scritto il testo, dedicato ha detto alle mie coetanee e ai miei coetanei. Una canzone, anche questa rigorosamente swing, allinsegna dellironia sui nuovi proibizionismi alimentari, tra diete low carb e fitness (bevevi senza lattosio, mangiavi senza glucosio), che ha scatenato risate e applausi a scena aperta. (di Antonella Nesi)