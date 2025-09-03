R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a n o n c o n t r o l l a t a o r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o c h e h a n n o r i c e v u t o b a x d r o s t a t o p l a c e b o i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d , i l f a r m a c o a d u e d o s a g g i ( 2 m g e 1 m g ) r i d u c e i n m a n i e r a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a i n p o s i z i o n e s e d u t a r i s p e t t o a l p l a c e b o a 1 2 s e t t i m a n e d i t r a t t a m e n t o . S o n o i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 B a x H t n , p r e s e n t a t i i n u n a H o t L i n e s e s s i o n a l C o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y o f C a r d i o l o g y ( E s c ) 2 0 2 5 c h e s i è s v o l t o i n q u e s t i g i o r n i a M a d r i d , e p u b b l i c a t i c o n t e s t u a l m e n t e s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' . N e l l o s t u d i o - i n f o r m a u n a n o t a d i A s t r a Z e n e c a - b a x d r o s t a t h a r a g g i u n t o l ' e n d p o i n t p r i m a r i o e t u t t i g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i , g a r a n t e n d o u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a e d u r a t u r a d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a n e i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e n o n c o n t r o l l a t a o r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o . A l l a s e t t i m a n a 1 2 l a r i d u z i o n e a s s o l u t a , r i s p e t t o a l b a s a l e , d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a i n p o s i z i o n e s e d u t a è s t a t a d i 1 5 , 7 m m H g ( i n t e r v a l l o d i c o n f i d e n z a I c 9 5 % , - 1 7 , 6 a - 1 3 , 7 ) c o n u n a r i d u z i o n e n o r m a l i z z a t a p e r p l a c e b o d i 9 , 8 m m H g ( I c 9 5 % , - 1 2 , 6 a - 7 , 0 ; p < 0 , 0 0 1 ) a l d o s a g g i o d i 2 m g . P e r l a d o s e d i 1 m g l a r i d u z i o n e a s s o l u t a r i s p e t t o a l b a s a l e è s t a t a d i 1 4 , 5 m m H g ( I c 9 5 % , - 1 6 , 5 a - 1 2 , 5 ) e q u e l l a n o r m a l i z z a t a p e r p l a c e b o d i 8 , 7 m m H g ( I c 9 5 % , - 1 1 , 5 a - 5 , 8 ; p < 0 , 0 0 1 ) . N e l g r u p p o p l a c e b o , è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a i n p o s i z i o n e s e d u t a r i s p e t t o a l b a s a l e d i 5 , 8 m m H g ( I c 9 5 % , - 7 , 9 a - 3 , 8 ) . I r i s u l t a t i s o n o s t a t i c o e r e n t i s i a n e i s o t t o g r u p p i d i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e n o n c o n t r o l l a t a , s i a i n q u e l l i d i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o . I l f a r m a c o è r i s u l t a t o g e n e r a l m e n t e b e n t o l l e r a t o , s e n z a e v i d e n z a d i r i s c o n t r i i n a t t e s i i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e c o n b a s s i t a s s i d i i p e r k a l i e m i a c o n f e r m a t a ( > 6 m m o l / L i n e n t r a m b i i g r u p p i d i d o s a g g i o , 1 , 1 % c i a s c u n o ) r i s p e t t o a l p l a c e b o ( 0 , 0 % ) . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i b a x d r o s t a t è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n i l m e c c a n i s m o d ' a z i o n e e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i e v e n t i a v v e r s i è r i s u l t a t a l i e v e . L o s t u d i o h a r a g g i u n t o a n c h e t u t t i g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i c o n f e r m a t i v i , t r a i q u a l i u n a r i d u z i o n e d u r a t u r a d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a c o n b a x d r o s t a t a l d o s a g g i o d i 2 m g . E n t r a m b i i d o s a g g i , 2 m g e 1 m g , h a n n o i n o l t r e d e t e r m i n a t o u n a m a g g i o r e r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a d i a s t o l i c a e h a n n o q u a s i t r i p l i c a t o l a p r o b a b i l i t à d i r a g g i u n g e r e i l t a r g e t d i p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a < 1 3 0 m m H g r i s p e t t o a l p l a c e b o . I n u n a a n a l i s i e s p l o r a t i v a p r e s p e c i f i c a t a d i u n s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i , c o n f r o n t a t o c o n p l a c e b o - p r o s e g u e l a n o t a - b a x d r o s t a t h a r i d o t t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a n e l m o n i t o r a g g i o d i n a m i c o d e l l e 2 4 o r e e i n p a r t i c o l a r e n e l l e o r e n o t t u r n e , i n d i c a t o r i c h i a v e d i c o n t r o l l o d u r a t u r o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a e r i d u z i o n e d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e . I l d o s a g g i o d i 2 m g h a r i d o t t o l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m i s u r a t a n e l l e 2 4 o r e d i 1 6 , 9 m m H g ( I c 9 5 % , - 2 5 , 6 a - 8 , 3 ) , e l a c o m b i n a z i o n e d e i d u e d o s a g g i d a 2 m g e 1 m g h a r i d o t t o l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a n o t t u r n a d i 1 1 , 7 m m H g ( I c 9 5 % , - 1 9 , 5 a - 3 , 8 ) . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 , B a x 2 4 , d i s e g n a t o p e r v a l u t a r e g l i e f f e t t i s u l l a m i s u r a z i o n e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a n e l l e 2 4 o r e , s o n o a t t e s i e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o . " I r i s u l t a t i d e l t r i a l B a x H t n , a l q u a l e a n c h e l ' I s t i t u t o A u x o l o g i c o d i M i l a n o h a p a r t e c i p a t o , r a p p r e s e n t a n o u n v e r o p r o g r e s s o p e r u n a p o p o l a z i o n e c h e h a a n c o r a u n i m p o r t a n t e u n m e t m e d i c a l n e e d - c o m m e n t a G i a n f r a n c o P a r a t i , p r o f e s s o r e o n o r a r i o d i M e d i c i n a c a r d i o v a s c o l a r e , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i M i l a n o - B i c o c c a , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' I s t i t u t o A u x o l o g i c o i t a l i a n o I r c c s M i l a n o e p r e s i d e n t e d e l l a W o r l d H y p e r t e n s i o n L e a g u e - N o n o s t a n t e l a p o l i t e r a p i a , i n f a t t i , m o l t i p a z i e n t i i p e r t e s i n o n r i e s c o n o a r a g g i u n g e r e i t a r g e t p r e s s o r i r a c c o m a n d a t i d a l l e l i n e e g u i d a e r e s t a n o e s p o s t i a u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v o d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i e r e n a l i . L o s t u d i o B a x H t n h a r a g g i u n t o l ' e n d p o i n t p r i m a r i o e t u t t i g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i e v i d e n z i a n d o c o m e b a x d r o s t a t , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d , d e t e r m i n i u n a s i g n i f i c a t i v a e s o s t e n u t a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a , f i n o a 1 5 , 7 m m H g r i s p e t t o a l b a s a l e , o f f r e n d o u n a r i s p o s t a t e r a p e u t i c a d i e l e v a t a r i l e v a n z a c l i n i c a i n u n a p o p o l a z i o n e a m p i a e r a p p r e s e n t a t i v a d i p a z i e n t i n o n c o n t r o l l a t i o r e s i s t e n t i . R a g g i u n g e r e u n a r i d u z i o n e d i p r e s s i o n e d i t a l e e n t i t à - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - s i a s s o c i a a u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e d i i n f a r t o , i c t u s , s c o m p e n s o c a r d i a c o e m a l a t t i a r e n a l e . G r a z i e a q u e s t a n u o v a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a , u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i p o t r à r a g g i u n g e r e u n c o n t r o l l o p r e s s o r i o o t t i m a l e , c o n u n i m p a t t o c o n c r e t o s u g l i e s i t i c l i n i c i a l u n g o t e r m i n e p e r m i l i o n i d i p e r s o n e " . A g g i u n g e B r y a n W i l l i a m s , C h a i r o f M e d i c i n e p r e s s o U n i v e r s i t y C o l l e g e L o n d o n e P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o B a x H t n : " R a g g i u n g e r e u n a r i d u z i o n e d i q u a s i 1 0 m m H g d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a c o n b a x d r o s t a t , n e l l o s t u d i o , r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d a v v e r o s i g n i f i c a t i v o , c o n s i d e r a t o c h e q u e s t o l i v e l l o d i r i d u z i o n e è a s s o c i a t o a u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e d i i n f a r t o , i c t u s , s c o m p e n s o c a r d i a c o e m a l a t t i a r e n a l e . Q u e s t i d a t i e v i d e n z i a n o c o m e l ' a l d o s t e r o n e , n e l l ' i p e r t e n s i o n e n o n c o n t r o l l a t a o r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o , g i o c h i u n r u o l o p i ù r i l e v a n t e r i s p e t t o a q u a n t o p r e c e d e n t e m e n t e r i c o n o s c i u t o , s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l m e c c a n i s m o d ' a z i o n e i n n o v a t i v o d i b a x d r o s t a t e i l s u o p o t e n z i a l e i m p a t t o p e r m i l i o n i d i p e r s o n e c h e v i v o n o c o n i p e r t e n s i o n e n o n c o n t r o l l a t a o r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o , n o n o s t a n t e l a t e r a p i a c o n m u l t i p l i f a r m a c i i p e r t e n s i v i " . P e r S h a r o n B a r r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , B i o P h a r m a c e u t i c a l s R & D , A s t r a Z e n e c a , " i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i m o s t r a n o i l p o t e n z i a l e d i b a x d r o s t a t n e l r i s p o n d e r e a u n a d e l l e s f i d e p i ù i m p o r t a n t i i n a m b i t o c a r d i o v a s c o l a r e , o s s i a l ' i p e r t e n s i o n e d i f f i c i l e d a c o n t r o l l a r e n o n o s t a n t e t e r a p i e m u l t i p l e . N e i p r o s s i m i m e s i - e v i d e n z i a - i n t e n d i a m o p r o s e g u i r e l ' i t e r d i s o t t o m i s s i o n e r e g o l a t o r i a d i b a x d r o s t a t a l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e , p a r a l l e l a m e n t e a l r a p i d o a v a n z a m e n t o d i u n r o b u s t o p r o g r a m m a d i s v i l u p p o c l i n i c o n e l l e i n d i c a z i o n i i n c u i l ' a l d o s t e r o n e s v o l g e u n r u o l o c h i a v e , i n c l u s e l a p r e v e n z i o n e d e l l a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a e d e l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o " . N e l m o n d o , 1 , 3 m i l i a r d i d i p e r s o n e c o n v i v o n o c o n l ' i p e r t e n s i o n e , p a t o l o g i a c h e c o l p i s c e c i r c a i l 3 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , r i c o r d a l a n o t a . U n c r e s c e n t e n u m e r o d i e v i d e n z e i n d i c a c o m e l a d i s r e g o l a z i o n e d e l l ' a l d o s t e r o n e r a p p r e s e n t i u n o d e i p r i n c i p a l i m e c c a n i s m i b i o l o g i c i a l l a b a s e d e l l ' i p e r t e n s i o n e , c o n t r i b u e n d o a d a u m e n t a r e i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e . U n ' a m p i a m e t a n a l i s i h a d i m o s t r a t o c h e u n a r i d u z i o n e d i 1 0 m m H g d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a p u ò r i d u r r e i l r i s c h i o d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i m a g g i o r i d i c i r c a i l 2 0 % , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i n u o v i t r a t t a m e n t i c h e a g i s c a n o s u i m e c c a n i s m i b i o l o g i c i a l l a b a s e d e l l ' i p e r t e n s i o n e . B a x d r o s t a t è u n i n i b i t o r e a l t a m e n t e s e l e t t i v o d e l l ' a l d o s t e r o n e s i n t a s i ( A s i ) , u n p o t e n z i a l e ' f i r s t - i n - c l a s s ' c h e a g i s c e s u l l a s i n t e s i d e l l ' a l d o s t e r o n e , o r m o n e r e s p o n s a b i l e d e l l ' e l e v a t a p r e s s i o n e a r t e r i o s a e d e l l ' a u m e n t o d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e . A t t u a l m e n t e i l f a r m a c o è o g g e t t o d i s t u d i o i n t r i a l c l i n i c i c h e s t a n n o a r r u o l a n d o o l t r e 2 0 m i l a p a z i e n t i a l i v e l l o g l o b a l e , d a s o l o , i n a g g i u n t a a d a l t r e t e r a p i e , p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a e d e l l ' a l d o s t e r o n i s m o p r i m a r i o , e i n c o m b i n a z i o n e c o n d a p a g l i f l o z i n p e r l a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a e l a p r e v e n z i o n e d e l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o i n p a z i e n t i i p e r t e s i a d a l t o r i s c h i o .