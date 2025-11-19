V i l n i u s , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e a u t o r i t à l i t u a n e h a n n o d e c i s o d i r i a p r i r e i l c o n f i n e c o n l a B i e l o r u s s i a c h i u s o i l 2 9 o t t o b r e . " L ' e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e a l c o n f i n e c i c o n s e n t e d i p r e n d e r e l a d e c i s i o n e d i r i a p r i r l o " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i l i t u a n o V l a d i s l a v K o n d r a t o v i c h , a g g i u n g e n d o c h e l a L i t u a n i a s i r i s e r v a i l d i r i t t o d i c h i u d e r e n u o v a m e n t e i l c o n f i n e i n c a s o d i s v i l u p p i n e g a t i v i . V i l n i u s s t a r i a p r e n d o i p o s t i d i b l o c c o a M e d i n i n k a i e Š a l č i n i n k a i . T u t t i g l i a l t r i s o n o s t a t i g r a d u a l m e n t e c h i u s i . I n p r e c e d e n z a , c e n ' e r a n o s e i . L e a u t o r i t à l i t u a n e h a n n o o s s e r v a t o c h e i p r e p a r a t i v i p e r l a r i p r e s a d e i v a l i c h i d i f r o n t i e r a r i c h i e d e r a n n o c i r c a 2 4 o r e . I l 2 9 o t t o b r e , l a L i t u a n i a h a c h i u s o u n i l a t e r a l m e n t e i l c o n f i n e c o n l a B i e l o r u s s i a p e r u n m e s e , a p p a r e n t e m e n t e p e r c o n t r a s t a r e i l c o n t r a b b a n d o d i t a b a c c o p e r v i a a e r e a , c h e s e c o n d o V i l n i u s m i n a c c i a v a l a s i c u r e z z a d e l l ' a v i a z i o n e c i v i l e . I n r i s p o s t a , M i n s k h a i m p e d i t o a i c a m i o n l i t u a n i d i a t t r a v e r s a r e i l c o n f i n e e h a o r d i n a t o l o r o d i p a r c h e g g i a r e i n p a r c h e g g i a p a g a m e n t o . D i c o n s e g u e n z a , o l t r e 1 . 0 0 0 c a m i o n l i t u a n i s o n o r i m a s t i b l o c c a t i i n B i e l o r u s s i a .