( A d n k r o n o s ) - M e r c o l e d ì 1 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 a r r i v a i n t u t t e l e l i b r e r i e e g l i s t o r e F a n t a s m i r o m e n i . D i e c i b i o g r a f i e s t r a o r d i n a r i e d i C a r o l i n a V i n c e n t i , u l t i m a u s c i t a d e l c a t a l o g o d e L a L e p r e E d i z i o n i . I l l i b r o s a r à p r e s e n t a t o a n c h e a l l a F i e r a d e l l a p i c c o l a e m e d i a e d i t o r i a – P i ù l i b r i P i ù l i b e r i 2 0 2 5 . D i e c i r i t r a t t i d i p e r s o n a g g i s o s p e s i t r a O r i e n t e e O c c i d e n t e s o n o i f a n t a s m i c h e a t t r a v e r s a n o q u e s t o f a s c i n o s o r a c c o n t o c o r a l e . L i a c c o m u n a u n d o p p i o f i l o : l ’ e s i l i o e u n d e s t i n o f u o r i d a l l ’ o r d i n a r i o . C o s ì l a R o m a n i a v i e n e r i e v o c a t a a t t r a v e r s o l a m e m o r i a f r a m m e n t a t a d e l l a d i a s p o r a d o v e , c o m e i n u n a m a t r i o s k a , o g n i s t o r i a n e r a c c h i u d e u n ’ a l t r a . L ’ a u t r i c e h a v o l u t o r a c c o n t a r e l a R o m a n i a c h e a v e v a a s c o l t a t o e g u a r d a t o a t t r a v e r s o l a l e n t e d e i r a c c o n t i d i c h i , q u e l p a e s e , l o a v e v a p e r d u t o . H a p e r c o r s o l e v i t e a l t r u i p e r r i s p o n d e r e a l l a d o m a n d a s u c h i s i è , d a d o v e s i v i e n e , q u a l e l i n g u a s i p a r l a n e i s o g n i , e l e è p a r s o p i ù f a c i l e r i s p o n d e r e r a c c o n t a n d o d i a l t r i . P o i c h é n e s s u n o , p i ù d i u n e s u l e , s i i n t e r r o g a s u l l a p r o p r i a i d e n t i t à . I l c o n f o r t o d e i r i c o r d i d i v e n t a i l f i l o d a s e g u i r e e l a n o s t a l g i a v i v e n e i p a r t i c o l a r i : u n a c e r t a c a s a o i l p r o f u m o d i u n a l b e r o , o a n c o r a l a s t r a d a M a n t u l e a s a d i E l i a d e . A p p a r t e n e r e è u n b a l s a m o c h e g e n e r a b e n e s s e r e , c o m e s a n n o b e n e c o l o r o c h e s ’ i n c a m m i n a n o n e l m o n d o a l l a r i c e r c a d i u n ’ i d e n t i t à . G l i e s u l i r o m e n i c h e a b i t a n o q u e s t o l i b r o s o n o l e f i g u r e d i u n c a l e i d o s c o p i o . C i o r a n , a l l o s t e s s o t e m p o g e n i o e f l â n e u r f a l l i t o , S e r g i o C a l i b i d a c h e , m u s i c i s t a i d o l a t r a t o m a o s t i l e a l l e r e g i s t r a z i o n i , C o n s t a n t i n B r a n c u s i , p u n t a d i d i a m a n t e d e l l ’ a v a n g u a r d i a c h e n o n a m a v a p a r l a r e d i s é , P a u l C e l a n , p o e t a d e l l ’ a g o n i a s u b l i m e , P a n a i t I s t r a t i , s c r i t t o r e d i n o v e l l e i n c a n t a t e , i l “ G o r ’ k i j d e i B a l c a n i ” . C o n l o r o M i r c e a E l i a d e , i l p i ù i l l u s t r e s t o r i c o d e l l e r e l i g i o n i d e l N o v e c e n t o – m a a n c h e i n c a n t e v o l e r o m a n z i e r e e p o e t a – e I o a n P e t r u C u l i a n u , s a p i e n t i s s i m o g n o s t i c o u c c i s o a l l ’ a p i c e d e l l a g l o r i a a c c a d e m i c a d a u n m i s t e r i o s o a s s a s s i n o . O a n c o r a , M a r t a B i b e s c u , m u s a p r o u s t i a n a d e i s a l o t t i d e l l a B e l l e É p o q u e , D i m i t r i C a n t e m i r , i l p r i n c i p e v i s i o n a r i o c h e a v e v a o s s e r v a t o a l l a f i n e d e l S e i c e n t o l ’ E u r o p a d e c o l l a r e e l a m e z z a l u n a d e l B o s f o r o d e c l i n a r e e d E l e n a G h i c a , f o r m i d a b i l e p r i n c i p e s s a i t i n e r a n t e , a r c h e o l o g a , b o t a n i c a , s c r i t t r i c e e p i o n i e r a d e l p e n s i e r o l i b e r a l e d e l l e é l i t e c o s m o p o l i t e . C o m e u n a m a t r i o s k a , o g n i s t o r i a n e r a c c h i u d e u n ’ a l t r a e c o n t i e n e i s e m i d e l l a n o s t a l g i a d i c h i l a s c i a i l p r o p r i o m o n d o p e r a d d e n t r a r s i i n u n a n u o v a v i t a .