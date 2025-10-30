R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S e m p r e p i ù g i o v a n i v i v o n o u n s e n s o d i f f u s o d i s m a r r i m e n t o , a l i m e n t a t o d a p r e s s i o n i e s t e r n e , a s p e t t a t i v e e l e v a t e , c o n f r o n t o c o s t a n t e c o n g l i a l t r i e m a n c a n z a d i r i f e r i m e n t i s o l i d i . U n a r i c e r c a c o n d o t t a s u o l t r e 1 . 6 0 0 g i o v a n i t r a i 1 8 e i 3 0 a n n i , c o n f e r m a c h e a n s i a , p a u r a d e l f a l l i m e n t o e i n c e r t e z z a s u l f u t u r o s o n o e s p e r i e n z e q u o t i d i a n e e c o n d i v i s e . D a q u i l ’ u r g e n z a d i f o r n i r e s t r u m e n t i n u o v i , c o n c r e t i e a c c e s s i b i l i p e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e i n m o d o c o n s a p e v o l e . D i q u e s t o s i è d i s c u s s o a R o m a , p r e s s o l a S a l a T a t a r e l l a d e l P a l a z z o d e i G r u p p i P a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o l u m e ' D a i f o r m a a l t u o t a l e n t o ' , s c r i t t o d a P a t r i z i a F o n t a n a – h e a d h u n t e r , c o a c h , f o n d a t r i c e d i T a l e n t s i n M o t i o n e p a r t n e r d e l p r o g e t t o P r e v i v e r s o , n a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r c a f o n d i S g r , e d i t o d a F r a n c o A n g e l i . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i W a l t e r R i z z e t t o , p r e s i d e n t e X I c o m m i s s i o n e l a v o r o p u b b l i c o e p r i v a t o d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , m o d e r a t i d a R o b e r t o S o m m e l l a , d i r e t t o r e M F M i l a n o F i n a n z a , s i s o n o s u c c e d u t i c o n l ’ a u t r i c e P a t r i z i a F o n t a n a , L i v i a D e G i o v a n n i p r o r e t t o r e p e r l a d i d a t t i c a e l a q u a l i t à d e l l a l u i s s , C i r o C a f i e r o F o u n d i n g p a r t n e r s t u d i o l e g a l e C a f i e r o P e z z a l i e A s s o c i a t i , G i o v a n n a J o n a L a s i n i o , d i r e t t r i c e d e l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e s t a t i s t i c h e d e l l ’ u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a , M a u r o M a r è p r o f e s s o r e d e l l a L u i s s e p r e s i d e n t e M e f o p , E l e n a P a n z e r a , s e n i o r h r v i c e p r e s i d e n t S a s e m e a & a p e A l e s s a n d r o P r o f u m o , p r e s i d e n t e A d v i s o r y B o a r d d i R i a l t o V e n t u r e s C a p i t a l . H a c h i u s o i l a v o r i A n t o n i o C a l a b r ò p r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a e d e l l a F o n d a z i o n e A s s o l o m b a r d a . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o P a t r i z i a F o n t a n a h a s o t t o l i n e a t o : " T u t t e l e g e n e r a z i o n i a f f r o n t a n o d i f f i c o l t à , m a q u e l l a a t t u a l e v i v e i n u n e q u i l i b r i o p r e c a r i o t r a i n c e r t e z z e e a s p e t t a t i v e e l ’ a n s i a p e r i g i o v a n i a d u l t i – e n o n s o l o - è d i v e n t a t a u n a c o m p a g n a d i v i t a c o s t a n t e . D a i f o r m a a l t u o t a l e n t o v u o l e o f f r i r e u n m e t o d o p e r s v i l u p p a r e u n a m e n t a l i t à n u o v a e v i n c e n t e . U n e n d o n e u r o s c i e n z e , p s i c o l o g i a c o m p o r t a m e n t a l e e s p i r i t u a l i t à l a i c a , i l l i b r o g u i d a i l l e t t o r e d a u n p u n t o d i v i s t a n u o v o v e r s o l a s u a r e a l i z z a z i o n e , f a c e n d o g l i s c o p r i r e l e p r o p r i e p o t e n z i a l i t à e i l p e r c o r s o i n d i v i d u a l e p i ù g i u s t o p e r s v i l u p p a r l e ” . I l v o l u m e p r o p o n e s t r u m e n t i p r a t i c i p e r a l l e n a r e u n ' c e r v e l l o a g i l e ' , c a p a c e d i g e s t i r e e m o z i o n i , a n s i e e p a u r e , e i n v i t a a d a g i r e ' q u i e o r a ' p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e a p p a g a n t e . N e l c o n t e s t o a t t u a l e , s e g n a t o d a u n ’ e l e v a t a e p e r v a s i v a i n c e r t e z z a , q u e s t o l i b r o s i p r o p o n e c o m e u n i t i n e r a r i o p e r l a f o r m a z i o n e d i u n a ' m e n t a l i t à o r d i n a r i a m e n t e v i n c e n t e ' : n o n u n d o n o r i s e r v a t o a p o c h i , m a u n a t t e g g i a m e n t o a c c e s s i b i l e a c h i u n q u e s c e l g a d i c o l t i v a r e u n a c o n s a p e v o l e d i s p o s i z i o n e i n t e r i o r e . T a l e m e n t a l i t à s i m a n i f e s t a c o m e a t t i t u d i n e a s u p e r a r e i l i m i t i i m p o s t i d a l l ’ e s p e r i e n z a q u o t i d i a n a , a t t r a v e r s o l ’ e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d e i p r o p r i t a l e n t i s o g g e t t i v i e l ’ o r i e n t a m e n t o v e r s o o b i e t t i v i s i g n i f i c a t i v i c h e d i a n o s e n s o a l l ’ a z i o n e e i s p i r i n o i l s u c c e s s o s t e s s o . I n q u e s t a s i n t e s i s i r a d i c a i l m e t o d o A . l . t . o . — u n p e r c o r s o d i s v i l u p p o c h e t r a s f o r m a l ’ o r d i n a r i o i n s t r a o r d i n a r i o , f a c e n d o d e l l ’ e q u i l i b r i o t r a a m b i z i o n e , c o n s a p e v o l e z z a e d i s c i p l i n a l a c h i a v e p e r s u p e r a r e l e p r o p r i e f r o n t i e r e i n t e r i o r i . A t t r a v e r s o e s e m p i e r i f l e s s i o n i , F o n t a n a e s p l o r a i l p o t e r e d e l l a m e n t e , l a p e r c e z i o n e d e l l a r e a l t à e l ’ i m p a t t o d e i p e n s i e r i e d e l l e i n t e n z i o n i s u l l e n o s t r e a z i o n i , f i n o a i l l u s t r a r e t e c n i c h e d i v i s u a l i z z a z i o n e , m a n i f e s t a z i o n e e g r a t i t u d i n e p e r m a n t e n e r e u n a p r o s p e t t i v a p o s i t i v a e d o r i e n t a t a a l l a c r e s c i t a . U n t e s t o c h i a r o e p r o f o n d o , c h e p a r l a a i g i o v a n i m a a n c h e a g e n i t o r i , i n s e g n a n t i , c o a c h , r e c r u i t e r e p r o f e s s i o n i s t i c h e l a v o r a n o c o n l e n u o v e g e n e r a z i o n i . D a i f o r m a a l t u o t a l e n t o è u n i n v i t o a t r a s f o r m a r e v u l n e r a b i l i t à e d u b b i o i n f o r z a e r i c e r c a , s v i l u p p a n d o u n a m e n t a l i t à v i n c e n t e f o n d a t a s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d i s é e s u l l a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i a l c a m b i a m e n t o . “ Q u e s t o l i b r o è a n c h e u n m e s s a g g i o p e r l e I s t i t u z i o n i , p e r i l m o n d o p r o d u t t i v o e f o r m a t i v o : o g g i n o n p o s s i a m o p i ù p a r l a r e d i f u t u r o d e l l a v o r o s e n z a m e t t e r e a l c e n t r o l a p e r s o n a . I l t a l e n t o n a s c e i n f a t t i d a l l ’ i m p e g n o , d a l l ’ a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o e d a l l ’ i n c o n t r o t r a c o m p e t e n z e e c o n s a p e v o l e z z a " , d i c h i a r a W a l t e r R i z z e t t o ( F d l ) , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e l a v o r o d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . E l e n a P a n z e r a , h r d i r e c t o r v p e m e a - A p S a s e p r e s i d e n t e d i A i d p L o m b a r d i a , h a r i c o r d a t o : “ L e a z i e n d e d e v o n o r i p e n s a r e a l l a f o r m a z i o n e , p a s s a n d o d a u n a l o g i c a t r a s m i s s i v a a d u n a t r a s f o r m a t i v a , n e l l a q u a l e r e l a z i o n e , i n t u i z i o n e , t a l e n t o e a t t e n z i o n e a l l ' u n i c i t à d e l l a p e r s o n a s o n o c e n t r a l i ” m e n t r e A n t o n i o C a l a b r ò , p r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a e d e l l a F o n d a z i o n e A s s o l o m b a r d a , h a c o n c l u s o : “ C r e d o c h e l ’ I t a l i a n o n s i a l u n g i m i r a n t e e g e n e r o s a c o n l e s u e r a g a z z e e i s u o i r a g a z z i . L a r i p r o v a s o n o i q u a s i 1 0 0 m i l a l a u r e a t i c h e n e l c o r s o d e g l i u l t i m i a n n i h a n n o s c e l t o d i a n d a r e a l l ' e s t e r o p e r t r o v a r e m i g l i o r i c o n d i z i o n i d i v i t a e d i l a v o r o . O c c o r r e i n v e s t i r e s u u n a f o r m a z i o n e d i q u a l i t à . P u r t r o p p o d e s t i n i a m o p o c o d e l P i l n e l l ’ i s t r u z i o n e . L e n o s t r e r a g a z z e e r a g a z z i m e r i t a n o a t t e n z i o n e e r i s p e t t o , a n c h e s e v e r i t à . S i t r a t t a d i e s s e r e a m b i z i o s i e c a p a c i e d i c o s t r u i r e u n f u t u r o d i v e r s o d a q u e l l o c h e a b b i a m o v i s s u t o i n p a s s a t o ” .