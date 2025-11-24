R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a l e a d e r s h i p , i l t e m a d i r i m e n t e s a r à l a l e g g e e l e t t o r a l e , c h e M e l o n i v o r r à c a m b i a r e . S e s i d e v e i n d i c a r e s u l s i m b o l o i l c a n d i d a t o p r e m i e r , i l t e m a v a a f f r o n t a t o e c a p i r e m o i l m e t o d o " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l M 5 S a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i , a L a 7 . " C o m e M 5 S s i a m o s e m p r e s t a t i c o n t r a r i a q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e . Q u a n d o u n o h a c o n s e n s o e m e r g e , a p r e s c i n d e r e d a l l a l e g g e e l e t t o r a l e . M a n o i s i a m o p e r c a m b i a r l a , s i a m o p e r i l p r o p o r z i o n a l e " .