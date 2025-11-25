R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a s p i r i a m o a v i n c e r e a n c h e l e p r o s s i m e e l e z i o n i e v o r r e m m o c h e c h i v i n c e e g o v e r n a p o s s a a v e r e d a v a n t i a s é q u e l l a s t a b i l i t à d i c u i h a g o d u t o q u e s t o g o v e r n o p e r l e c i r c o s t a n z e c h e c i s o n o s t a t e n e l 2 0 2 2 , c i o è u n f o r t e c o n s e n s o e l e t t o r a l e m a i n d u b b i a m e n t e è v e r o c h e c ’ e r a q u e s t a d i v i s i o n e t r a c h i o g g i i n d u b b i a m e n t e è u n i t o ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L u c i o M a l a n , a S t a r t s u S k y T G 2 4 . “ I l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a - p r o s e g u e - è s i c u r a m e n t e u n a d e l l e i p o t e s i a l l o s t u d i o . C ’ e r a n o g i à l e g g i d i q u e s t o t i p o n e l p a s s a t o e s o n o s t a t e i n p a r t e s u p e r a t e d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e n o n p e r i l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a i n s é m a p e r i m e c c a n i s m i c h e a v e v a n o d e n t r o , s i a l e g g e e l e t t o r a l e 2 0 0 6 c h e l ’ I t a l i c u m ” . I c o l l e g i u n i n o m i n a l i s o p r a v v i v e r a n n o ? “ Q u e s t o v a e s a m i n a t o . H a n n o u n e f f e t t o p e r e f f e t t o d i m a g g i o r e v i c i n a n z a a l t e r r i t o r i o . C o n l a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d i p a r l a m e n t a r i d i v e n t a d i f f i c i l e s t a r e v i c i n o a u n t e r r i t o r i o c o n u n p a i o d i m i l i o n i d i a b i t a n t i o d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i k m q u a d r a t i ” , c o n c l u d e .