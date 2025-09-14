R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e m o c r a z i a n e l n o s t r o P a e s e o g g i è i n c o m a . L a p a r t e c i p a z i o n e a l v o t o è l a p i ù b a s s a m a i r e g i s t r a t a d a l d o p o g u e r r a a o g g i : u n c a l o p r o g r e s s i v o d e l l ’ a f f l u e n z a a l v o t o c h e h a p o r t a t o a u n a p a r t e c i p a z i o n e s o t t o a l 5 0 % a l l e u l t i m e e u r o p e e . I p a r t i t i c h e c o m p o n g o n o l a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e c h e s o s t i e n e i l g o v e r n o M e l o n i s o n o s t a t i v o t a t i d a u n a m i n o r a n z a d e l c o r p o e l e t t o r a l e , s o l o i l 2 5 % d e g l i e l e t t o r i . I n t u t t o q u e s t o , n e l s i l e n z i o , s e n z a c h e c i s i a d i b a t t i t o p u b b l i c o , l a d e s t r a s t a c u c i n a n d o u n a l e g g e e l e t t o r a l e c h e a p p l i c h e r à u n p r e m i o c h e c h i a m a n o d i m a g g i o r a n z a m a c h e i n r e a l t à s a r à d i m i n o r a n z a , p e r c h é f a r à i n m o d o d i t r a s f o r m a r e u n a m i n o r a n z a i n u n a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a . N e a n c h e a i t e m p i d e l l a l e g g e t r u f f a ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o a l F e s t i v a l d e l l a P a r t e c i p a z i o n e i n c o r s o a B o l o g n a .