R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e e l e t t o r a l e è f o n d a m e n t a l e s o p r a t t u t t o s e a p p r o v e r e m o i n t e m p o i l p r e m i e r a t o p e r c h é i l p r e m i e r a t o v u o l e g a r a n t i r e a q u e s t o p a e s e s t a b i l i t à e l a s t a b i l i t à s i r a g g i u n g e a n c h e u n a l e g g e e l e t t o r a l e c h e g a r a n t i s c a t r a s p a r e n z a , c h e g a r a n t i s c a c h e l a s t r a d a d e l v o t o s i s a c h i h a v i n t o e s i s a c h i h a p e r s o , c h e d à p i ù p o t e r e a i c i t t a d i n i , c o s a c h e a d e s s o n o n a v v i e n e . t r a l e s p a l l e l a s t a g i o n e d e i g o v e r n i c h e d u r a v a n o 1 2 m e s i , d e i g o v e r n i b a l n e a r i , d e i g o v e r n i t e c n i c i " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à .