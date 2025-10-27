R o m a , 2 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a a e r o s p a z i o d e l L a z i o s ’ i n s e r i s c e a p i e n o t i t o l o n e l l e s t r a t e g i e i n d u s t r i a l i e d i c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e l ’ a t t u a l e G o v e r n o s t a p o r t a n d o a v a n t i c o n u n a f o r t e c o n n o t a z i o n e i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a . L a R e g i o n e i n t e n d e u l t e r i o r m e n t e r a f f o r z a r e q u e s t o s e t t o r e d ’ e c c e l l e n z a a t t r a v e r s o u n r i n n o v a t o D i s t r e t t o I n d u s t r i a l e e T e c n o l o g i c o d e l l ' A e r o s p a z i o e d e l l a S i c u r e z z a " . L o h a d i c h i a r a t o l a v i c e p r e s i d e n t e e a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , a l C o m m e r c i o , a l l ’ A r t i g i a n a t o , a l l ’ I n d u s t r i a , a l l ’ I n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a R e g i o n e L a z i o , R o b e r t a A n g e l i l l i a l l ’ a p e r t u r a d e g l i S t a t i G e n e r a l i i t a l i a n i d e l l a S p a c e E c o n o m y o r g a n i z z a t o d a l l ’ o n o r e v o l e A n d r e a M a s c a r e t t i , p r e s i d e n t e d a l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e e c o n o m y , c h e s i è s v o l t a a R o m a n e l l a s e d e d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e , p a r t e n d o d a l t e m a ' L a d i p l o m a z i a d e l l o s p a z i o : s t r u m e n t o d i p o l i t i c a e s t e r a e m o t o r e d i c r e s c i t a ' . A l l a F a r n e s i n a , i l L a z i o h a p o r t a t o i l s i s t e m a d e l l ' a e r o s p a z i o e d e l l a s i c u r e z z a c o n u n a d e l e g a z i o n e c o m p o s t a d a i m p r e s e e o r g a n i z z a z i o n i d a t o r i a l i c h e è s t a t a a c c o l t a d a l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i . I l L a z i o p a r t e c i p a a n c h e a l l e t a p p e d i T o r i n o d e l 3 0 o t t o b r e e d i M i l a n o d e l 3 1 o t t o b r e . " N e l l ’ a m b i t o d e l s e t t o r e a e r o s p a z i a l e , i l L a z i o p u ò c o n t a r e s u u n a p o s i z i o n e l e a d e r i n I t a l i a . A n c h e a t t r a v e r s o l e i m p o r t a n t i o p p o r t u n i t à d e l l a p r o g r a m m a z i o n e e u r o p e a , v o g l i a m o u l t e r i o r m e n t e i n v e s t i r e s u l l a S p a c e I n d u s t r y e s u l l a S p a c e E c o n o m y . U n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o c h e r e c e n t e m e n t e h a a v v i a t o m o l t i b a n d i : d a S t e p p e r l e t e c n o l o g i e s t r a t e g i c h e c o n 1 1 0 m i l i o n i d i e u r o , 2 0 m i l i o n i p e r l ’ a t t r a z i o n e i n v e s t i m e n t i , 1 0 0 m i l i o n i s u l V e n t u r e C a p i t a l , o l t r e a i 7 m i l i o n i s t a n z i a t i p e r c o m p l e t a r e i l p r o g e t t o R o m e T e c h n o p o l e , - c o n t i n u a A n g e l i l l i - i l p o l o d e l l a r i c e r c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e a l s e r v i z i o d e l l e i m p r e s e . I n q u e s t a v i s i o n e d i c r e s c i t a t e r r i t o r i a l e , l a c o n n e s s i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a , P M I e S t a r t u p e i l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l a r i c e r c a , d e v e e s s e r e s t r a t e g i c a e f a t t i v a . P e r q u e s t o a b b i a m o a v v i a t o l e c o n s u l t a z i o n i c o n i p r o t a g o n i s t i d e l s e t t o r e , a f f i n c h é s i p o s s a r i l a n c i a r e s u n u o v e b a s i l o s t o r i c o d i s t r e t t o a e r o s p a z i a l e d e l l a R e g i o n e L a z i o , r a f f o r z a n d o l o n e l l a c o m p e t i t i v i t à a l l a l u c e d e l l e n u o v e s f i d e g l o b a l i e d e l l a n u o v a p r o g r a m m a z i o n e e u r o p e a c h e s t a n z i e r à c i f r e s e n z a p r e c e d e n t i " . N e l L a z i o l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ a e r o s p a z i o p r o d u c e o g n i a n n o u n f a t t u r a t o d i 5 m i l i a r d i d i e u r o e 1 , 6 m i l i a r d i i n e x p o r t , c o n t a 2 3 m i l a a d d e t t i e p i ù d i 3 0 0 i m p r e s e . U n a f i l i e r a d e l v a l o r e c o m p l e t a c h e h a a v u t o u n p o s t o d i p r i m o p i a n o a n c h e a g l i S t a t i G e n e r a l i e u r o p e i d e l l a D i f e s a , S p a z i o e C y b e r s e c u r i t y c h e s i s o n o s v o l t i l o s c o r s o s e t t e m b r e a l l ’ E s a - E s r i n d i F r a s c a t i . N e l L a z i o o p e r a n o g r a n d i p l a y e r d e l s e t t o r e a e r o s p a z i a l e e u n a n o t e v o l e r e t e d i P m i i n n o v a t i v e . L e a r e e i n c u i i l L a z i o p u ò g i o c a r e u n r u o l o c h i a v e s o n o , t r a l e a l t r e , e v o l u z i o n e d e i s i s t e m i d i t e c n o l o g i e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e d e l l a c o m u n i c a z i o n e , o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a , S p a c e S m a r t F a c t o r y ( p r o d u z i o n e d i c o s t e l l a z i o n i e c o m p o n e n t i ) , a c c e s s o a l l o s p a z i o e s e r v i z i i n o r b i t a . G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y d e l l a F a r n e s i n a s o n o s t a t i , q u i n d i , l ' o c c a s i o n e p e r f a r e s i s t e m a e p e r a p p r o f o n d i r e e d i s c u t e r e d e l l e o p p o r t u n i t à p e r l e i m p r e s e d e l l ’ a e r o s p a z i o d e l L a z i o c o n n e s s e a i p r o g r a m m i i n t e r n a z i o n a l i d i c o o p e r a z i o n e c h e v e d o n o l ' I t a l i a c o l l a b o r a r e c o n m o l t i P a e s i n e l m o n d o .