R o m a , 1 7 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C i a u g u r i a m o c o n t u t t o i l c u o r e c h e i n o s t r i p r i g i o n i e r i t o r n i n o a c a s a , l e f a m i g l i e s o n o u n i t e n e l l a l o t t a c o m u n e . I n c o n t r i c o m e q u e l l o d i o g g i s o n o m o l t o i m p o r t a n t i p e r c h é a p r o n o s t r a d e p e r l e r i c e r c h e e c i d a n n o f e d e e s p e r a n z a . D a s o l i n o n c e l a f a r e m o m a g r a z i e a t u t t i i n o s t r i p a r t n e r s e n t i a m o c h e n o n s i a m o s o l i e q u e s t o c i a i u t a a d a n d a r e a v a n t i p e r l o t t a r e p e r i l r i t o r n o d i o g n i d i f e n s o r e a c a s a . S o l o q u a n d o q u e s t o a c c a d r à , l a g u e r r a p o t r à d i c h i a r a r s i f i n i t a . " L o h a n n o a f f e r m a t o l e d o n n e u c r a i n e p r e s e n t i o g g i a l l ’ i n c o n t r o “ T u t e l a d e i d i r i t t i e s o l i d a r i e t à : d i a l o g o c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i f a m i l i a r i d e i p r i g i o n i e r i u c r a i n i ” , c h e s i è t e n u t o a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o . " S o c h e c i s t a t e a s c o l t a n d o e c i s t a t e s u p p o r t a n d o - p r o s e g u o n o - C h i e d i a m o i l v o s t r o i n t e r v e n t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , p e r v e l o c i z z a r e i l p r o c e s s o p e r t r o v a r e e i d e n t i f i c a r e l e p e r s o n e s c o m p a r s e . L a v o c e d e l l e n o s t r e f a m i g l i e n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a i n s i l e n z i o , s p e r i a m o c h e i l v o s t r o a i u t o p e r m e t t a d i s p o s t a r e i m u r i d e l l ’ i n d i f f e r e n z a . " " N o n c h i e d i a m o l ’ i m p o s s i b i l e , m a a l m e n o l a b a s e . L a v o s t r a v o c e p u ò d i v e n t a r e l a v o c e d i c h i o g g i n o n p u ò p a r l a r e . C r e d i a m o n e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n s o l o s u l l a c a r t a . L ' i n t e r v e n t o u m a n o è p i ù i m p o r t a n t e d i q u e l l o p o l i t i c o " , c o n c l u d o n o l e d o n n e u c r a i n e .