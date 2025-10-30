R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L o s v i l u p p o d e l M e z z o g i o r n o r a p p r e s e n t a u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a d e l G o v e r n o M e l o n i , u n i m p e g n o c o s t a n t e c h e m i r a a c o n s o l i d a r e u n r e c o r d s u l l ’ o c c u p a z i o n e r e g i s t r a t o n e l l ’ u l t i m o a n n o . I l t r e n d p o s i t i v o è c o n f e r m a t o d a i d a t i I s t a t p u b b l i c a t i l o s c o r s o 1 2 s e t t e m b r e l e g a t i a l s e c o n d o t r i m e s t r e 2 0 2 5 . I n C a m p a n i a , i n p a r t i c o l a r e , i d a t i e v i d e n z i a n o o l t r e 2 0 6 . 0 0 0 n u c l e i b e n e f i c i a r i d e l l ' A s s e g n o d i I n c l u s i o n e e q u a s i 4 9 . 0 0 0 b e n e f i c i a r i d e l S u p p o r t o p e r l a F o r m a z i o n e e i l L a v o r o . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o c h e r i l a n c i a l a n o s t r a i d e a d i u n o S t a t o , p r e s e n t e e c h e i n v e s t e p e r c r e a r e o p p o r t u n i t à e r i c c h e z z a " . C o s ì l a d e p u t a t a M a r t a S c h i f o n e , c a p o g r u p p o F d i i n c o m m i s s i o n e L a v o r o X I d e l l a c a m e r a , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a c h e s i è t e n u t a o g g i a N a p o l i a l l a p r e s e n z a d i M a r i n a C a l d e r o n e , m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , e d i E d m o n d o C i r i e l l i , c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . " A b b i a m o m e s s o i n c a m p o u n p r o g r a m m a c h e n o n l a s c i a n e s s u n o i n d i e t r o e c h e p u n t a s u t r e c o n c e t t i : i n c l u s i o n e , c r e s c i t a , s v i l u p p o . L ’ a t t e n z i o n e d e l l ’ a t t u a l e G o v e r n o v e r s o i l M e z z o g i o r n o e l a C a m p a n i a c o n s o l i d a i l p r o g e t t o d i m e t t e r e a l c e n t r o i l l a v o r o c o m e o r i z z o n t e p e r m a n e n t e n e l l a n o s t r a a z i o n e . C o n C i r i e l l i a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a a b b i a m o l ’ o p p o r t u n i t à d i r e a l i z z a r e u n p o n t e t r a G o v e r n o n a z i o n a l e e G o v e r n o r e g i o n a l e d e c i s i v o p e r t r a s f o r m a r e l a C a m p a n i a i n u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e " , c o n c l u d e .