R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , l a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e d e l l e r e t r i b u z i o n i h a r a l l e n t a t o r i s p e t t o a l t r i m e s t r e p r e c e d e n t e , p u r m a n t e n e n d o s i a l d i s o p r a d e l l ' i n f l a z i o n e . Q u e s t o h a a f f e r m a t o n e l l a g i o r n a t a d i o g g i l ’ I s t a t e S c h l e i n f a r e b b e b e n e a d a n d a r e o l t r e i t i t o l i p e r e v i t a r e p e s s i m e f i g u r e . L a f r e t t a , l a m a n c a n z a d i t e m p o p e r a p p r o f o n d i r e e l a b e c e r a p r o p a g a n d a n o n d o v r e b b e r o p o r t a r e a d a f f e r m a r e i l f a l s o , c o m e s i o s t i n a a f a r e l a s e g r e t a r i a d e l P d . P e r c h é c o m e s p i e g a t o b e n e , i n m a n i e r a s e m p l i c e , c h i a r a e c o m p r e n s i b i l e d a l l ’ I s t i t u t o d i s t a t i s t i c a , l ' i n d i c e d e l l e r e t r i b u z i o n i o r a r i e a s e t t e m b r e d i q u e s t ’ a n n o è a u m e n t a t o d e l 2 , 6 % r i s p e t t o a 1 2 m e s i f a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e G i o r g i o S a l v i t t i . " G r a z i e a i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i f i r m a t i d a l G o v e r n o M e l o n i l e r e t r i b u z i o n i h a n n o r e g i s t r a t o u n a u m e n t o m e d i o d i 3 p u n t i p e r c e n t u a l i n e l b i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 4 . E s o l o n e l p r i m o t r i m e s t r e d i q u e s t ’ a n n o l ’ i n c r e m e n t o è d e l 3 , 5 % . S c h l e i n , p i u t t o s t o c h e b l a t e r a r e d i s a l a r i o m i n i m o , f a r e b b e b e n e a p a r l a r e c o n L a n d i n i a f f i n c h é l o c o n v i n c a a s e d e r s i a i t a v o l i s i n d a c a l i p e r p r o c e d e r e c o n i n u o v i c o n t r a t t i . F a r e b b e a n c o r m e g l i o a l e g g e r e l ’ a n a l i s i d e l l a B c e , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l G o v e r n o c o n l e s u e p o l i t i c h e h a r e s t i t u i t o a g l i i t a l i a n i p i ù d i q u a n t o s o t t r a t t o d a l f i s c a l d r a g . N o i n o n c i s t a n c h e r e m o m a i d i c o r r e g g e r l a , a n c h e s e r i s c h i a m o d i p e r d e r e t e m p o " , c o n c l u d e .