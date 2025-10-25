R o m a , 2 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a è u n p u n t o d i s v o l t a : r e s t i t u i s c e d i g n i t à a t u t t i i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i c h e , p u r n o n e s s e n d o c o m p a r a t i v a m e n t e p i ù r a p p r e s e n t a t i v i s e c o n d o i v e c c h i c r i t e r i , g a r a n t i s c o n o u g u a l m e n t e a i l a v o r a t o r i l e s t e s s e t u t e l e s o s t a n z i a l i . È u n r i c o n o s c i m e n t o d i c i v i l t à g i u r i d i c a e u n s e g n a l e i m p o r t a n t e p e r l e i m p r e s e e p e r i l m o n d o d e l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a ” . C o s ì P a o l o P i z z u t i d o c e n t e D i r i t t o d e l L a v o r o p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à d e l M o l i s e , n e l c o r s o d e l t a l k t e c n i c o “ A p p a l t i e C c n l : d a l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a a l l a s u a a t t u a z i o n e c o n c r e t a ” , o r g a n i z z a t o q u e s t a m a t t i n a d a F o n A R C o m n e l l ’ a m b i t o d e l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i C o n s u l e n t i d e l L a v o r o d i N a p o l i . I l p r i n c i p i o , i n t r o d o t t o d a l n u o v o C o d i c e d e g l i A p p a l t i ( D . L g s . 3 6 / 2 0 2 3 ) e r i p r e s o s i a d a l c o r r e t t i v o a p p a l t i s i a d a l l e L i n e e g u i d a A n a c , s t a b i l i s c e c h e n o n è o b b l i g a t o r i o a p p l i c a r e e s c l u s i v a m e n t e i l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o f i r m a t o d a l l e o r g a n i z z a z i o n i c o m p a r a t i v a m e n t e p i ù r a p p r e s e n t a t i v e p e r p a r t e c i p a r e a u n a g a r a p u b b l i c a , m a c h e q u a l s i a s i C c n l e q u i v a l e n t e n e l l e t u t e l e è d a c o n s i d e r a r s i i d o n e o . “ I l l e g i s l a t o r e – h a r i c o r d a t o P i z z u t i – h a r i c o n o s c i u t o c h e c i ò c h e c o n t a n o n è i l n o m e d e l c o n t r a t t o , m a l a q u a l i t à e l ’ e f f i c a c i a d e l l e t u t e l e c h e g a r a n t i s c e . T u t t i i l a v o r a t o r i d e v o n o e s s e r e p r o t e t t i a l l o s t e s s o m o d o , e q u e s t o a p r e l a s t r a d a a u n a v e r a c o m p e t i z i o n e v i r t u o s a n e l p a n o r a m a c o n t r a t t u a l e ” . S e c o n d o P i z z u t i , l a n o r m a o f f r e a n c h e n u o v e o p p o r t u n i t à a l t e s s u t o p r o d u t t i v o : “ I s e g n a l i c h e a r r i v a n o d a l l e i m p r e s e s o n o p o s i t i v i – h a s p i e g a t o – . L e a z i e n d e i n i z i a n o a u t i l i z z a r e c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i v e r s i d a q u e l l i t r a d i z i o n a l i , p r o p r i o p e r c h é c o m p r e n d o n o c h e l a c o m p e t i z i o n e c o n t r a t t u a l e p u ò g e n e r a r e m i g l i o r a m e n t i . L ’ e q u i v a l e n z a , i n f a t t i , n o n è u n l i m i t e , m a u n p u n t o d i p a r t e n z a : s i p u ò a n d a r e o l t r e , e l e v a n d o u l t e r i o r m e n t e l a q u a l i t à d e l l e t u t e l e ” . U n p a s s a g g i o , q u e l l o d e l l ’ e q u i v a l e n z a , c h e s e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i C i f a r i c h i e d e a n c h e u n c a m b i o d i m e n t a l i t à : “ B i s o g n a s u p e r a r e i l t i m o r e c h e s o l o i c o n t r a t t i s t o r i c i c o n s e n t a n o l a p a r t e c i p a z i o n e a l l e g a r e p u b b l i c h e . S e u n ’ i m p r e s a a p p l i c a u n c o n t r a t t o c o l l e t t i v o c h e a s s i c u r a l e s t e s s e g a r a n z i e s o s t a n z i a l i a i l a v o r a t o r i , l a s t a z i o n e a p p a l t a n t e l o d e v e r i c o n o s c e r e c o m e v a l i d o . Q u e s t o s i g n i f i c a l i b e r t à e r e s p o n s a b i l i t à , m a a n c h e s e r e n i t à p e r g l i i m p r e n d i t o r i , c h e p o s s o n o s c e g l i e r e s o l u z i o n i c o n t r a t t u a l i p i ù v i c i n e a l l e p r o p r i e e s i g e n z e p r o d u t t i v e s e n z a r i s c h i a r e e s c l u s i o n i i n g i u s t i f i c a t e ” . N e l c o r s o d e l c o n f r o n t o , P i z z u t i h a a n c h e e v i d e n z i a t o c o m e i l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a p o s s a c o n t r i b u i r e a m o d e r n i z z a r e i l m e r c a t o d e l l a v o r o i t a l i a n o , f a v o r e n d o u n a d i v e r s i f i c a z i o n e c o n t r a t t u a l e i n l i n e a c o n l e t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e e t e c n o l o g i c h e i n a t t o . “ L ’ o b i e t t i v o – h a c o n c l u s o – è c o s t r u i r e u n s i s t e m a d i c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a f o n d a t o s u l l a q u a l i t à , s u l l ’ i n n o v a z i o n e e s u l l a r e a l e t u t e l a d e l l e p e r s o n e . È q u e s t a l a v i a p e r u n d i r i t t o d e l l a v o r o c o n t e m p o r a n e o , d i n a m i c o e c o m p e t i t i v o , c a p a c e d i g a r a n t i r e e q u i t à s e n z a r i n u n c i a r e a l l a c r e s c i t a ” .