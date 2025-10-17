R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a q u e s t i o n e s a l a r i a l e " n o n p u ò e s s e r e e l u s a " , p e r c h è " t a n t e f a m i g l i e r i s c h i a n o d i e s s e r e s o s p i n t e e t a l v o l t a s o n o e f f e t t i v a m e n t e s o s p i n t e s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à n o n o s t a n t e i l l a v o r o d i a l m e n o u n o d e i c o m p o n e n t i " , m e n t r e " t r o p p i " g i o v a n i " s o n o s p i n t i a l l ’ e m i g r a z i o n e , s o v e n t e a c a u s a d e l b a s s o l i v e l l o r e t r i b u t i v o d i p r i m o i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o " . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , t o r n a a s o t t o l i n e a r e g l i " a s p e t t i d i p r e o c c u p a z i o n e " a p r o p o s i t o d e i " l i v e l l i s a l a r i a l i " d i c u i a v e v a p a r l a t o i n o c c a s i o n e d e l l a F e s t a d e l L a v o r o d e l 1 m a g g i o s c o r s o , q u a n d o a v e v a a n c h e e v i d e n z i a t o c h e " s a l a r i i n a d e g u a t i s o n o u n g r a n d e p r o b l e m a , u n a g r a n d e q u e s t i o n e p e r l ’ I t a l i a " . L ' o c c a s i o n e p e r t o r n a r e s u l l ' a r g o m e n t o e p e r s e g n a l a r e g l i " e f f e t t i n e g a t i v i " c h e p o s s o n o d e t e r m i n a r s i s u l l a " s e r e n i t à d e l l a v i t a s o c i a l e " , è d a t a d a l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e S t e l l e a l m e r i t o d e l l a v o r o . " I l l a v o r o - è l a p r e m e s s a d e l C a p o d e l l o S t a t o - s t a c a m b i a n d o . O c c o r r e i n s e r i r s i n e i c a m b i a m e n t i . P e r g o v e r n a r l i e o r i e n t a r l i i n d i r e z i o n e d e l l a g i u s t i z i a e d e l r i s p e t t o d i o g n i p e r s o n a " . L a b u s s o l a n a t u r a l m e n t e è r a p p r e s e n t a t a d a l l a C o s t i t u z i o n e , c h e a l l ' a r t i c o l o 3 6 " p r e s c r i v e " p e r i l l a v o r a t o r e " u n a r e t r i b u z i o n e p r o p o r z i o n a t a a l l a q u a n t i t à e q u a l i t à d e l s u o l a v o r o e i n o g n i c a s o s u f f i c i e n t e a d a s s i c u r a r e a s é e a l l a f a m i g l i a u n ' e s i s t e n z a l i b e r a e d i g n i t o s a ” . B e n s a p e n d o c o m e " i s a l a r i s i a n o s t a t i l o s t r u m e n t o p r i n c i p e n e l n o s t r o P a e s e p e r r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , p e r u n e q u o g o d i m e n t o d e i f r u t t i o f f e r t i d a l l ’ i n n o v a z i o n e , d a l p r o g r e s s o " . É q u e l l o c h e c o n t i n u a a d a c c a d e r e e f f e t t i v a m e n t e n e l l a r e a l t à ? " L a d i n a m i c a s a l a r i a l e n e g a t i v a d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o - r e g i s t r a M a t t a r e l l a - v e d e o r a s e g n a l i d i i n v e r s i o n e d i m a r c i a " . T u t t a v i a p e r m a n g o n o " s q u i l i b r i n e l l e r e t r i b u z i o n i " , c o n " t a n t e f a m i g l i e c h e r i s c h i a n o d i e s s e r e s o s p i n t e e t a l v o l t a s o n o e f f e t t i v a m e n t e s o s p i n t e s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à n o n o s t a n t e i l l a v o r o d i a l m e n o u n o d e i c o m p o n e n t i , m e n t r e i n v e c e s u p e r m a n a g e r g o d o n o d i r e m u n e r a z i o n i c e n t i n a i a , o p e r s i n o m i g l i a i a d i v o l t e s u p e r i o r i a q u e l l e d i d i p e n d e n t i d e l l e i m p r e s e " . P e r n o n p a r l a r e d e i g i o v a n i , " t r o p p i d e i q u a l i s o n o s p i n t i a l l ’ e m i g r a z i o n e . Q u e s t a s t r a d a , s p e s s o s o f f e r t a , v i e n e p r e s c e l t a , t a l v o l t a , p e r l a d i f f i c o l t à d i t r o v a r e l a v o r o e , s o v e n t e , a c a u s a d e l b a s s o l i v e l l o r e t r i b u t i v o d i p r i m o i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o " . I l C a p o d e l l o S t a t o i n v i t a c o s ì a r i f l e t t e r e s u " u n a s t r u t t u r a d i c a t e g o r i e s a l a r i a l i c h e v e d e , n e i c o s i d d e t t i p i a n i a l t i d e l l ’ o c c u p a z i o n e , l a v o r o p r e s t i g i o s o , a p p a g a n t e , b e n r e m u n e r a t o e , n e i c o s i d d e t t i p i a n i b a s s i , f o r m e d i p r e c a r i e t à n o n d e s i d e r a t e , s u b i t e , t a l v o l t a o l t r e i l l i m i t e d e l l o s f r u t t a m e n t o " . A s o s t e g n o d e l l a s u a d i s a m i n a , i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c i t a " i r i s u l t a t i d i u n a r e c e n t e i n d a g i n e d i C o n f c o m m e r c i o c h e h a p o s t o i n l u c e i l p r e o c c u p a n t e f e n o m e n o d e l l a c r e s c i t a d e i c o s i d d e t t i ' c o n t r a t t i p i r a t a ' . O l t r e m i l l e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i d i l a v o r o d e p o s i t a t i a l C n e l : d u e c e n t o c i n q u a n t a n e i s o l i s e t t o r i d e l t u r i s m o e d e l t e r z i a r i o . T r a q u e s t i , v i s o n o c o n t r a t t i f i r m a t i d a r a p p r e s e n t a n z e s i n d a c a l i e d a t o r i a l i s c a r s a m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e , c o n v e r e e p r o p r i e f o r m e d i d u m p i n g c o n t r a t t u a l e c h e h a n n o l ’ e f f e t t o d i r i d u r r e i d i r i t t i e l e t u t e l e d e i l a v o r a t o r i , d i a b b a s s a r e i l i v e l l i s a l a r i a l i , d i p r o v o c a r e c o n c o r r e n z a s l e a l e f r a i m p r e s e " . N o n s o l o . " L ’ O r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r o c e r t i f i c a c h e l a q u o t a d i r e d d i t o d a l a v o r o — o v v e r o l a q u o t a d e l P i l d e d i c a t a a i l a v o r a t o r i , d e s t i n a t a a l l e l o r o r e t r i b u z i o n i — è s c e s a a l i v e l l o m o n d i a l e i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a d a l 2 0 1 4 a l 2 0 2 4 . È u n t e m a c h e l a B a n c a c e n t r a l e e u r o p e a s e g n a l a a n c h e p e r l ’ I t a l i a : a l l a r o b u s t a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a c h e h a f a t t o s e g u i t o a l C o v i d , n o n è c o r r i s p o s t a l a d i f e s a e l ’ i n c r e m e n t o d e i s a l a r i r e a l i , m e n t r e r i s u l t a t i p o s i t i v i s o n o s t a t i c o n s e g u i t i d a g l i a z i o n i s t i e r o b u s t i p r e m i h a n n o r i g u a r d a t o t a l u n i f r a i d i r i g e n t i " . E q u e s t o q u a n d o " s o n o l e e n t r a t e f i s c a l i d e i d i p e n d e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i , d e i p e n s i o n a t i , a f o r n i r e a l l o S t a t o , a t t r a v e r s o l e i m p o s t e , i l m a g g i o r v o l u m e d i r i s o r s e " . D a t i c h e d e v o n o f a r r i f l e t t e r e " p a r t i s o c i a l i " e " i s t i t u z i o n i " , n o n p e r " i n s e g u i r e p o l i t i c h e a s s i s t e n z i a l i " , m a p e r c o m p i e r e s c e l t e " d i s v i l u p p o e , q u i n d i , d i l u n g i m i r a n t e c o e s i o n e s o c i a l e " . " L a r i c o m p o s i z i o n e d e l l a v o r o - e s o r t a i n c o n c l u s i o n e M a t t a r e l l a - è d u n q u e p a r t e d i u n p r o c e s s o d i e q u i t à , c h e r i c h i e d e u n a c r e s c i t a d i c o n s a p e v o l e z z a , e a n c h e u n ’ o p e r a p a z i e n t e d i c a r a t t e r e c u l t u r a l e " . V i c e v e r s a s i r i s c h i a n o " e f f e t t i n e g a t i v i n e l t e m p o s u l l a s e r e n i t à d e l l a v i t a s o c i a l e " , d i c u i " s e m b r a , t a l v o l t a , n o n c i s i r e n d a a p p i e n o c o n t o " . ( d i S e r g i o A m i c i )