Napoli, 25 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Attraverso ambienti digitali tridimensionali i lavoratori potranno svolgere esercitazioni pratiche in totale sicurezza, simulando situazioni di lavoro o di emergenza senza alcun rischio reale. Un nuovo modo di formarsi: più immersivo, più efficace, più umano, perché mette le persone al centro dellinnovazione. Accade a Bacoli dove il progresso incontra la formazione grazie a un progetto che unisce tecnologia, sicurezza e visione: Flegrea Lavoro S.p.a., lazienda comunale che gestisce i servizi di igiene urbana, e Lapis s.r.l., società delluniversità degli studi di Napoli Parthenope, avviano un innovativo percorso di formazione professionale basato sulla realtà virtuale e il metaverso. La trasformazione digitale è sempre più parte della nostra quotidianità e prende forma anche nei luoghi del lavoro. Liniziativa nasce con lobiettivo di rafforzare la sicurezza sul lavoro, valorizzare le competenze del personale e diffondere una cultura della prevenzione e dellinnovazione allinterno dellazienda e della comunità. Bacoli si conferma così un territorio aperto al futuro, capace di trasformare la sfida tecnologica in unopportunità di crescita collettiva. Il progetto, coordinato dal prof. Fabio De Felice e dal team dellUniversità Parthenope, rappresenta il primo esperimento in Italia di utilizzo della realtà virtuale per la formazione allinterno di unazienda pubblica di servizi ambientali. Un passo concreto verso il domani: un futuro in cui la sostenibilità passa anche dalla conoscenza e dalla sicurezza di chi ogni giorno lavora per rendere le nostre città più pulite e vivibili. Con questo progetto dichiara il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione diamo un segnale forte di come unamministrazione pubblica possa innovare con coraggio. La formazione con la realtà virtuale è un investimento sulle persone, sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro. Crediamo nella tecnologia come strumento di progresso umano e sociale. La collaborazione con Flegrea Lavoro sottolinea il prof. Fabio De Felice delluniversità Parthenope rappresenta un modello di trasferimento tecnologico virtuoso tra università e pubblica amministrazione. Portare la realtà virtuale nella formazione degli operatori ambientali significa utilizzare la tecnologia per migliorare le competenze e la sicurezza, avvicinando linnovazione alle persone e ai territori. Ogni innovazione ha senso solo se migliora la vita delle persone", dichiara Valentina Sanfelice di Bagnoli, amministratore unico di Flegrea Lavoro. "Con la realtà virtuale costruiamo un modo nuovo di lavorare e prendersi cura di sé e della comunità. Perché la sicurezza è, prima di tutto, un atto di rispetto verso chi lavora, verso la vita delle persone, conclude.