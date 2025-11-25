N a p o l i , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A t t r a v e r s o a m b i e n t i d i g i t a l i t r i d i m e n s i o n a l i i l a v o r a t o r i p o t r a n n o s v o l g e r e e s e r c i t a z i o n i p r a t i c h e i n t o t a l e s i c u r e z z a , s i m u l a n d o s i t u a z i o n i d i l a v o r o o d i e m e r g e n z a s e n z a a l c u n r i s c h i o r e a l e . U n n u o v o m o d o d i f o r m a r s i : p i ù i m m e r s i v o , p i ù e f f i c a c e , p i ù u m a n o , p e r c h é m e t t e l e p e r s o n e a l c e n t r o d e l l ’ i n n o v a z i o n e . A c c a d e a B a c o l i d o v e i l p r o g r e s s o i n c o n t r a l a f o r m a z i o n e g r a z i e a u n p r o g e t t o c h e u n i s c e t e c n o l o g i a , s i c u r e z z a e v i s i o n e : F l e g r e a L a v o r o S . p . a . , l ’ a z i e n d a c o m u n a l e c h e g e s t i s c e i s e r v i z i d i i g i e n e u r b a n a , e L a p i s s . r . l . , s o c i e t à d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i N a p o l i “ P a r t h e n o p e ” , a v v i a n o u n i n n o v a t i v o p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e b a s a t o s u l l a r e a l t à v i r t u a l e e i l m e t a v e r s o . L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e è s e m p r e p i ù p a r t e d e l l a n o s t r a q u o t i d i a n i t à e p r e n d e f o r m a a n c h e n e i l u o g h i d e l l a v o r o . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o , v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e d e l p e r s o n a l e e d i f f o n d e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l ’ i n n o v a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a e d e l l a c o m u n i t à . B a c o l i s i c o n f e r m a c o s ì u n t e r r i t o r i o a p e r t o a l f u t u r o , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a s f i d a t e c n o l o g i c a i n u n ’ o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a c o l l e t t i v a . I l p r o g e t t o , c o o r d i n a t o d a l p r o f . F a b i o D e F e l i c e e d a l t e a m d e l l ’ U n i v e r s i t à P a r t h e n o p e , r a p p r e s e n t a i l p r i m o e s p e r i m e n t o i n I t a l i a d i u t i l i z z o d e l l a r e a l t à v i r t u a l e p e r l a f o r m a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d i u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a d i s e r v i z i a m b i e n t a l i . U n p a s s o c o n c r e t o v e r s o i l d o m a n i : u n f u t u r o i n c u i l a s o s t e n i b i l i t à p a s s a a n c h e d a l l a c o n o s c e n z a e d a l l a s i c u r e z z a d i c h i o g n i g i o r n o l a v o r a p e r r e n d e r e l e n o s t r e c i t t à p i ù p u l i t e e v i v i b i l i . “ C o n q u e s t o p r o g e t t o – d i c h i a r a i l s i n d a c o d i B a c o l i J o s i G e r a r d o D e l l a R a g i o n e – d i a m o u n s e g n a l e f o r t e d i c o m e u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a p o s s a i n n o v a r e c o n c o r a g g i o . L a f o r m a z i o n e c o n l a r e a l t à v i r t u a l e è u n i n v e s t i m e n t o s u l l e p e r s o n e , s u l l a s i c u r e z z a e s u l l a q u a l i t à d e l l a v o r o . C r e d i a m o n e l l a t e c n o l o g i a c o m e s t r u m e n t o d i p r o g r e s s o u m a n o e s o c i a l e ” . “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n F l e g r e a L a v o r o – s o t t o l i n e a i l p r o f . F a b i o D e F e l i c e d e l l ’ u n i v e r s i t à P a r t h e n o p e – r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o v i r t u o s o t r a u n i v e r s i t à e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . P o r t a r e l a r e a l t à v i r t u a l e n e l l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i a m b i e n t a l i s i g n i f i c a u t i l i z z a r e l a t e c n o l o g i a p e r m i g l i o r a r e l e c o m p e t e n z e e l a s i c u r e z z a , a v v i c i n a n d o l ’ i n n o v a z i o n e a l l e p e r s o n e e a i t e r r i t o r i ” . “ O g n i i n n o v a z i o n e h a s e n s o s o l o s e m i g l i o r a l a v i t a d e l l e p e r s o n e " , d i c h i a r a V a l e n t i n a S a n f e l i c e d i B a g n o l i , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i F l e g r e a L a v o r o . " C o n l a r e a l t à v i r t u a l e c o s t r u i a m o u n m o d o n u o v o d i l a v o r a r e e p r e n d e r s i c u r a d i s é e d e l l a c o m u n i t à . P e r c h é l a s i c u r e z z a è , p r i m a d i t u t t o , u n a t t o d i r i s p e t t o v e r s o c h i l a v o r a , v e r s o l a v i t a d e l l e p e r s o n e ” , c o n c l u d e .