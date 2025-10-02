R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A d a g o s t o , s u b a s e m e n s i l e , l ' I s t a t r e g i s t r a u n c a l o d e g l i o c c u p a t i c h e s i a s s o c i a a l l ’ a u m e n t o d e i d i s o c c u p a t i e d e g l i i n a t t i v i . L a d i m i n u z i o n e d e g l i o c c u p a t i ( - 0 , 2 % , p a r i a - 5 7 m i l a u n i t à ) c o i n v o l g e g l i u o m i n i , l e d o n n e , i d i p e n d e n t i ( p e r m a n e n t i e a t e r m i n e ) e t u t t i c o l o r o c h e h a n n o m e n o d i 5 0 a n n i d ’ e t à ; g l i o c c u p a t i i n v e c e c r e s c o n o t r a g l i a u t o n o m i e t r a c h i h a a l m e n o 5 0 a n n i . I l t a s s o d i o c c u p a z i o n e c a l a a l 6 2 , 6 % ( - 0 , 2 p u n t i ) . L o r i l e v a l ' I s t a t . L ’ a u m e n t o d e l l e p e r s o n e i n c e r c a d i l a v o r o ( + 0 , 4 % , p a r i a + 7 m i l a u n i t à ) r i g u a r d a s o l o g l i u o m i n i e i 2 5 - 4 9 e n n i , m e n t r e t r a l e d o n n e e n e l l e a l t r e c l a s s i d ’ e t à i l n u m e r o d i d i s o c c u p a t i d i m i n u i s c e . I l t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e è s t a b i l e a l 6 , 0 % , q u e l l o g i o v a n i l e s a l e a l 1 9 , 3 % ( + 0 , 6 p u n t i ) . L a c r e s c i t a d e g l i i n a t t i v i t r a i 1 5 e i 6 4 a n n i ( + 0 , 5 % , p a r i a + 6 0 m i l a u n i t à ) i n t e r e s s a g l i u o m i n i , l e d o n n e e i 1 5 - 3 4 e n n i ; t r a c h i h a a l m e n o 3 5 a n n i d i e t à i l n u m e r o d i i n a t t i v i è i n v e c e i n d i m i n u z i o n e . I l t a s s o d i i n a t t i v i t à s a l e a l 3 3 , 3 % ( + 0 , 2 p u n t i ) . C o n f r o n t a n d o i l t r i m e s t r e g i u g n o - a g o s t o 2 0 2 5 c o n q u e l l o p r e c e d e n t e ( m a r z o - m a g g i o 2 0 2 5 ) s i o s s e r v a u n i n c r e m e n t o n e l n u m e r o d i o c c u p a t i ( + 0 , 2 % , p a r i a + 4 2 m i l a u n i t à ) . R i s p e t t o a l t r i m e s t r e p r e c e d e n t e , d i m i n u i s c o n o l e p e r s o n e i n c e r c a d i l a v o r o ( - 4 , 4 % , p a r i a - 7 1 m i l a u n i t à ) e a u m e n t a n o g l i i n a t t i v i d i 1 5 - 6 4 a n n i ( + 0 , 3 % , p a r i a + 3 6 m i l a u n i t à ) . S u b a s e a n n u a , c o m u n q u e , a d a g o s t o i l n u m e r o d i o c c u p a t i s u p e r a q u e l l o d e l l o s t e s s o m e s e d e l 2 0 2 4 d e l l o 0 , 4 % ( + 1 0 3 m i l a u n i t à ) ; l ’ a u m e n t o r i g u a r d a g l i u o m i n i , l e d o n n e e c h i h a a l m e n o 5 0 a n n i , a f r o n t e d e l l a d i m i n u z i o n e n e l l e a l t r e c l a s s i d ’ e t à . I l t a s s o d i o c c u p a z i o n e , i n u n a n n o , s a l e d i 0 , 1 p u n t i p e r c e n t u a l i . R i s p e t t o a d a g o s t o 2 0 2 4 , c a l a i l n u m e r o d i p e r s o n e i n c e r c a d i l a v o r o ( - 4 , 7 % , p a r i a - 7 5 m i l a u n i t à ) e d è s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e q u e l l o d e g l i i n a t t i v i t r a i 1 5 e i 6 4 a n n i .