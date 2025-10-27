R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t e r E g o I t a l y C ’ è u n l e g a m e p r o f o n d o e q u a s i i n v i s i b i l e c h e u n i s c e l e d o n n e i t a l i a n e a i l o r o c a p e l l i : n o n è s o l o q u e s t i o n e d i s t i l e , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o d i e m p o w e r m e n t , i d e n t i t à e a u t e n t i c i t à . L o r i v e l a u n a r i c e r c a d i A l t e r E g o I t a l y , b r a n d d i h a i r c a r e p r o f e s s i o n a l e p a r t e d e l G r u p p o P e t t e n o n C o s m e t i c s s p a S B , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s t r a R i c e r c h e . L o s t u d i o h a e s p l o r a t o i l r a p p o r t o t r a c u r a d e i c a p e l l i e a f f e r m a z i o n e d i s é , c o i n v o l g e n d o u n c a m p i o n e r a p p r e s e n t a t i v o d i 2 . 0 0 0 d o n n e i t a l i a n e t r a i 1 8 e i 7 0 a n n i . Q u a n d o s i p a r l a d i b e l l e z z a f e m m i n i l e , l ’ i m m a g i n a r i o c o m u n e c o r r e s u b i t o a q u e l l a f i s i c a . E p p u r e , p e r g r a n p a r t e d e l l e d o n n e i t a l i a n e , i l f a s c i n o a u t e n t i c o n a s c e d a d e n t r o : o l t r e l ’ 8 7 % r i t i e n e c h e l a v e r a b e l l e z z a r i s i e d a n e l l a p e r s o n a l i t à e s u l l a b a s e d i q u e s t a d e s i d e r a e s s e r e a p p r e z z a t a . I n q u e s t o q u a d r o , l ’ a s p e t t o e s t e r i o r e a s s u m e u n s i g n i f i c a t o p i ù p r o f o n d o , d i v e n t a n d o u n o s t r u m e n t o d i e m p o w e r m e n t a t t r a v e r s o c u i r a c c o n t a r e s é s t e s s e . P e r o l t r e l ’ 8 3 % è i n f a t t i l ’ a r m o n i a t r a i m m a g i n e e i n t e r i o r i t à a d o n a r e i l v e r o f a s c i n o a u n a d o n n a : n o n b a s t a e s s e r e b e l l e s e c i ò c h e s i m o s t r a n o n è c o e r e n t e c o n c i ò c h e s i è . I n o l t r e , q u a s i o t t o d o n n e s u d i e c i d i c h i a r a n o c h e i l m o d o i n c u i s c e l g o n o d i p r e s e n t a r s i a g l i a l t r i r i f l e t t e d i r e t t a m e n t e l a p r o p r i a i d e n t i t à e c h e i l b e n e s s e r e p e r s o n a l e p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o u n a s p e t t o e s t e r i o r e c a p a c e d i r i s p e c c h i a r e s t a t i d ’ a n i m o e v a l o r i . D e l r e s t o , p e r i l 7 6 % e s s e r e b e l l e s i g n i f i c a p r i m a d i t u t t o e s s e r e s é s t e s s e . I n q u e s t o s c e n a r i o , i c a p e l l i a s s u m o n o u n r u o l o c e n t r a l e : n o n s o l o e l e m e n t o e s t e t i c o , m a s t r u m e n t o d i e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e e b i g l i e t t o d a v i s i t a c a p a c e d i r a c c o n t a r e c h i s i è , p r i m a a n c o r a d e l l e p a r o l e . P e r l e d o n n e i t a l i a n e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e e s s e n z i a l e d e l l ’ i d e n t i t à e d e l l ’ i m m a g i n e d i s é , c o n o l t r e i l 6 1 % c h e l i c o n s i d e r a f o n d a m e n t a l i p e r e s p r i m e r e l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à e a p p a r i r e c o m e s i è d a v v e r o , e c o n i l 7 8 % c h e v e d e n e i c a m b i a m e n t i d i l o o k u n s e g n a l e d i r i n n o v a m e n t o o a f f e r m a z i o n e p e r s o n a l e . I c a p e l l i e v o l v o n o i n f a t t i i n s i e m e a l l a p e r s o n a a c c o m p a g n a n d o n e l e f a s i d i v i t a e r i f l e t t e n d o i n c i a s c u n a d i e s s a i l m o d o i n c u i s i s c e g l i e d i p r e s e n t a r s i a l m o n d o : u n l i n g u a g g i o s i l e n z i o s o m a p o t e n t e , c h e i n t r e c c i a e s t e t i c a , e m o z i o n i e i d e n t i t à . E i l p a r r u c c h i e r e ? N o n p i ù s o l o u n t e c n i c o , m a u n m a g o - c o m e l o d e f i n i s c e A l t e r E g o I t a l y - o v v e r o u n a l l e a t o d i f i d u c i a c a p a c e d i a s c o l t a r e e t r a s f o r m a r e g l i s t a t i d ’ a n i m o e i d e s i d e r i d e l l e d o n n e i n l o o k c h e r a c c o n t a n o c h i s o n o d a v v e r o . P e r o l t r e i l 7 2 % d e l l e i n t e r v i s t a t e , l ’ h a i r - s t y l i s t è i n f a t t i u n a f i g u r a i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e p r o f o n d a m e n t e c o m e v o r r e b b e r o a p p a r i r e e c i ò c h e d e s i d e r a n o c o m u n i c a r e d i s é a t t r a v e r s o l a l o r o b e l l e z z a . O l t r e i l 7 1 % l o c o n s i d e r a c a p a c e d i i n t e r p r e t a r e l a l o r o p e r s o n a l i t à e t r a d u r l a i n p r o p o s t e p e r i c a p e l l i c h e c o l g o n o d e s i d e r i a n c o r a i n d i v e n i r e . N o n a c a s o q u a s i i l 6 8 % d e l l e d o n n e c h e f r e q u e n t a n o i l p a r r u c c h i e r e a l m e n o u n a v o l t a a l l ’ a n n o h a u n p r o f e s s i o n i s t a d i r i f e r i m e n t o , s e g n o d i u n l e g a m e c o s t r u i t o n e l t e m p o e b a s a t o s u a s c o l t o e c o m p r e n s i o n e . Q u e s t o r a p p o r t o d i v e n t a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e s e s i c o n s i d e r a c h e q u a s i u n a d o n n a s u q u a t t r o p e r c e p i s c e c h e i l p r o p r i o a s p e t t o n o n r i f l e t t e p i e n a m e n t e l a p r o p r i a i d e n t i t à : i n q u e s t i c a s i i l p a r r u c c h i e r e s v o l g e u n r u o l o a n c o r a p i ù c h i a v e n e l l ’ a i u t a r e l e c l i e n t i a e s p r i m e r e l e p r o p r i e p e r s o n a l i t à c h e l a r e n d o n o u n i c a e s p e c i a l e . N o n s o r p r e n d e q u i n d i c h e l ’ e s p e r i e n z a d a l l ’ h a i r - s t y l i s t a b b i a u n i m p a t t o p r o f o n d o e p o s i t i v o s u l b e n e s s e r e e m o t i v o d e l l e d o n n e . I s e n t i m e n t i p o s i t i v i c h e n e d e r i v a n o s o n o f o r t i s s i m i : o l t r e i d u e t e r z i l i s p e r i m e n t a m o l t o o a b b a s t a n z a . M a p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l l e d o n n e i l p a r r u c c h i e r e n o n è l ’ u n i c o a r t e f i c e d e l b u o n r i s u l t a t o f i n a l e : l a s u a b r a v u r a d e v e e s s e r e s u p p o r t a t a d a p r o d o t t i e s t r u m e n t i a l l ’ a l t e z z a . O l t r e i l 7 2 % r i t i e n e i n f a t t i c h e q u e s t i s i a n o i m p o r t a n t i ( 4 3 , 1 % ) o a d d i r i t t u r a f o n d a m e n t a l i ( 2 9 , 1 % ) p e r u n l o o k p i e n a m e n t e s o d d i s f a c e n t e , c o n f e r m a n d o c o m e t e c n i c a e p e r f o r m a n c e s i a n o i m p r e s c i n d i b i l i . I n t e r r o g a t e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e p i ù r i l e v a n t i n e i p r o d o t t i p r o f e s s i o n a l i u t i l i z z a t i i n s a l o n e , l e i n t e r v i s t a t e i n d i c a n o p r i o r i t à p r e c i s e : a l p r i m o p o s t o l a c u r a d e l c a p e l l o e d e l l a c u t e c o n p r o d o t t i d a l l e f o r m u l a z i o n i d e l i c a t e ( 4 2 , 3 % ) , d i q u a l i t à c e r t i f i c a t a ( 2 8 , 6 % ) e c o n u n I n c i r i c c o d i i n g r e d i e n t i d i o r i g i n e n a t u r a l e ( 2 6 , 5 % ) ; s e g u o n o l a d i s p o n i b i l i t à d i u n p o r t f o l i o a m p i o e s p e c i f i c o p e r o g n i s i n g o l a e s i g e n z a ( 2 4 , 2 % ) , l ’ a t t e n z i o n e a l l a r i c e r c a e a l l ’ i n n o v a z i o n e ( 2 2 , 3 % ) , l a p r o d u z i o n e M a d e i n I t a l y ( 2 2 , 6 % ) e s o s t e n i b i l e ( 2 1 , 2 % ) . “ Q u e s t a r i c e r c a - d i c h i a r a E l e n a C o l o m b o , h e a d o f m a r k e t i n g d e l G r u p p o P e t t e n o n C o s m e t i c s s p a S B - c o n f e r m a c h e c i ò c h e l e d o n n e d e s i d e r a n o d a v v e r o è l a p o s s i b i l i t à d i e s p r i m e r e s é s t e s s e e i n t e r p r e t a r e l e d i v e r s e s f a c c e t t a t u r e d e l l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à e b e l l e z z a . I c a p e l l i d i v e n t a n o c o s ì u n p o t e n t e s t r u m e n t o d i i d e n t i t à e d e m p o w e r m e n t , m e n t r e l ’ h a i r - s t y l i s t s i r i v e l a u n a l l e a t o p r e z i o s o , u n m a g o c a p a c e d i t r a d u r r e d e s i d e r i e s t a t i d ’ a n i m o i n l o o k c h e r a c c o n t a n o a u t e n t i c i t à e u n i c i t à . I n A l t e r E g o I t a l y p a r t i a m o p r o p r i o d a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a : m e t t i a m o a l c e n t r o l a p e r s o n a o f f r e n d o a i p r o f e s s i o n i s t i p r o d o t t i i n n o v a t i v i e p e r f o r m a n t i c h e c o n s e n t a n o l o r o d i v a l o r i z z a r e o g n i i n d i v i d u a l i t à ” . I n q u e s t o s c e n a r i o , A l t e r E g o I t a l y s i p o s i z i o n a i n f a t t i c o m e a b i l i t a t o r e d i p o s s i b i l i t à s i a p e r l ’ h a i r - s t y l i s t c h e p e r l a c o n s u m a t r i c e f i n a l e , r e s t i t u e n d o c e n t r a l i t à a l p o t e n z i a l e d i e n t r a m b i a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o c h e u n i s c e p e r f o r m a n c e , i n n o v a z i o n e e d e m p o w e r m e n t . C o m e u n m a g o , l ’ h a i r - s t y l i s t t r a s f o r m a v o l u m e , l u c e , c o l o r e e f o r m a i n u n r a c c o n t o d i b e l l e z z a u n i c o e s e n z a f i n e c h e i n t e r p r e t a i d e s i d e r i e l e s f u m a t u r e d i c i a s c u n a c l i e n t e .