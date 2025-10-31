R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o è a l f i a n c o d e l l e l a v o r a t r i c i e d e i l a v o r a t o r i d e l c o m p a r t o s o c i o - s a n i t a r i o e s o c i o - a s s i s t e n z i a l e c h e l a v o r a n o i n s t r u t t u r e p r i v a t e a c c r e d i t a t e a c u i s i a p p l i c a i l C c n l A n a s t e e c h e o g g i s o n o i n s c i o p e r o . U n o s c i o p e r o p r o m o s s o d a i s i n d a c a t i d i c a t e g o r i a d i C g i l , C i s l e U i l p e r c o n t r a s t a r e u n c o n t r a t t o d i l a v o r o s t i p u l a t o c o n s i g l e s i n d a c a l i n o n r a p p r e s e n t a t i v e , p e g g i o r a t i v o , d a l p u n t o d i v i s t a s a l a r i a l e e n o r m a t i v o , r i s p e t t o a i c o n t r a t t i d i s e t t o r e s i g l a t i d a l l e o r g a n i z z a z i o n i c o n f e d e r a l i " . C o s ì M a r i a C e c i l i a G u e r r a , r e s p o n s a b i l e L a v o r o n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " E ’ u n c a s o e m b l e m a t i c o d i c o m e r e g o l e c e r t e p e r l a r a p p r e s e n t a t i v i t à s i a n o n e c e s s a r i e a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i , p e r e v i t a r e c o r s e a l r i b a s s o s u d i r i t t i e t u t e l e , a p a r t i r e d a l l e g i u s t e r e t r i b u z i o n i . N o n è i n g i o c o s o l o l ’ i m p r e s c i n d i b i l e q u a l i t à d e l l a v i t a d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i d e l s e t t o r e , f r a c u i O s s , i n f e r m i e r i e d e d u c a t o r i , m a a n c h e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i c h e v e n g o n o o f f e r t i a l l e p e r s o n e f r a g i l i a s s i s t i t e , i n p r i m o l u o g o a n z i a n i n o n a u t o s u f f i c i e n t i . C o n t r a t t i c h e o f f r o n o f r a i 1 . 2 0 0 e i 2 . 0 0 0 e u r o i n m e n o a l l ’ a n n o , e c h e r i d u c o n o d r a s t i c a m e n t e i l p e r i o d o d i c o m p o r t o d i m a l a t t i a a t u t e l a d e l l a s a l u t e d i c h i l a v o r a s p i n g o n o i n f a t t i a l l a f u g a d i m o l t i o p e r a t o r i , f r a c u i s i c u r a m e n t e i p i ù q u a l i f i c a t i , l a c u i p r o f e s s i o n a l i t à n o n v i e n e a d e g u a t a m e n t e v a l o r i z z a t a " .