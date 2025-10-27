M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M i l a n o c a p i t a l e e u r o p e a d e l l a c u l t u r a d e l l a v o r o o s p i t e r à i l p r o s s i m o 1 8 / 2 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 l a d i c i a s s e t t e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m H r - P e o p l e & c u l t u r e 2 0 2 5 p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à I u l m d i M i l a n o . I l F o r u m r i u n i r à o l t r e 3 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i , 3 8 0 s p e a k e r , t r a d i r e t t o r i h r , c e o , a c c a d e m i c i e l e a d e r d e l l ’ i n n o v a z i o n e . 1 2 p r o g r a m m i i n d u e g i o r n a t e c o m p o s t e d a t a l k s h o w , k e y n o t e , w o r k s h o p e d e x e c u t i v e r o u n d t a b l e c h e s i t e r r a n n o i n s e i s a l e i n p a r a l l e l o : q u a t t r o a p o r t e a p e r t e e d u e a p o r t e c h i u s e . P e r l a p r i m a v o l t a , i l F o r u m H r - P e o p l e & c u l t u r e o s p i t e r à u n a s a l a i n t e r n a z i o n a l e c o n i n t e r v e n t i i n l i n g u a i n g l e s e d a p a r t e d i C - L e v e l h r d a t u t t a E u r o p a , c h e s a r à t r a s m e s s a i n d i r e t t a s u l s i t o w w w . c o m u n i c a z i o n e i t a l i a n a . t v n e l l e d u e g i o r n a t e d e l l ’ e v e n t o . I l t e m a g u i d a 2 0 2 5 – ' C o - i n t e l l i g e n z a ' – r a p p r e s e n t a l ’ i n c o n t r o t r a i n t e l l i g e n z a u m a n a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t r a e f f i c i e n z a t e c n o l o g i c a e v a l o r e u m a n o . U n c a m b i o d i p a r a d i g m a : d a l ' g e s t i r e l e r i s o r s e ' a l ' v a l o r i z z a r e l e p e r s o n e ' , d a l l a p e r f o r m a n c e i n d i v i d u a l e a l l ’ i n t e l l i g e n z a c o l l e t t i v a . F a b r i z i o C a t a l d i , f o u n d e r d i C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a a f f e r m a : “ L a n o s t r a m i s s i o n e è c o n n e t t e r e i n t e l l i g e n z a u m a n a , t e c n o l o g i a e v a l o r i p e r p r o g e t t a r e i l f u t u r o d e l l a v o r o ” . L ’ e v e n t o è o r g a n i z z a t o d a C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a , p r i n c i p a l e e c o s i s t e m a i t a l i a n o d i C - L e v e l E x e c u t i v e e d e c i s i o n m a k e r c h e c o n n e t t e o l t r e 6 . 0 0 0 S p e a k e r , e x e c u t i v e e p r o f e s s i o n i s t i , a t t r a v e r s o e v e n t i , m e d i a e p r o g e t t i r e l a z i o n a l i c h e p r o m u o v o n o i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e l e a d e r s h i p u m a n o c e n t r i c a . I l F o r u m v e d e l a c o l l a b o r a z i o n e d i o l t r e 8 4 P a r t n e r . M a i n M e d i a P a r t n e r : A d n k r o n o s . M a i n P a r t n e r : I n d e e d , P l u x e e I t a l i a . O f f i c i a l P a r t n e r : A d e q u a t , B 2 Y o u A l t r o c o n s u m o , B a b b e l f o r B u s i n e s s , B u s u u , C a r o l , C o r n e r s t o n e O n D e m a n d , C V i n g , G i l i t y , H o w a y , J o i n t l y , n C o r e H r , S a l e s f o r c e , R e m o t e , U n o b r a v o , X M e t a R e a l , W e l l M a k e r s b y B n p P a r i b a s . C o n t e n t P a r t n e r : A d p , A l v e r i a , A x e r t a , B l u e H e a l t h C e n t e r , B r i t i s h C o u n c i l , C o n s e c u t i o n G r o u p , C o r p o r a t e B e n e f i t s , D i g i t ’ E d , D i g i t a l A t t i t u d e , E d e n r e d I t a l i a , E l t y ( D a V i n c i S a l u t e ) , E u d a i m o n , G o o d H a b i t z , H u m a n X ( S e l e x i ) , I n i t i a l ( R e n t o k i l I n i t i a l ) , i S a p i e n s , K l a a r y o , L i a n e – L i a n e C a r e , P a r t n e r & P a r t n e r s H o l d i n g G r o u p , Q i p o , S c s C o n s u l t i n g , S i x S e c o n d s I t a l i a , S k i l l v u e , V i t a l i t y + , W a l à , W e l f a r e N e s t . F o r u m P a r t n e r : 6 U n i c o ! , A s t e r y s , A w a i r , A s s e s s F i r s t , B o n o o s , C e r t i q u a l i t y , C e s o p H r C o n s u l t i n g C o m p a n y , C o m p e t e n c e , g o F l u e n t , J o b i f y , K e k y j o b , L a L u n a d e l G r a n o , L d p A u t o m a t i o n , P e r c i n q u e , P i p e l i n e , P l a n E a t , P r o f e s s i o n A I , R a d i c a l H r , R i s o r s e P r o f e s s i o n a l , S a l e s L i n e , S i m u n d i a , S k i l l s i n c l o u d , S l i , S m a r t I n f o , S y l l o g , T a l e n t w a r e , T h e l a n g u a g e G r i d , T e l e p a s s B u s i n e s s , T h e A p p o i n t m e n t C o n s u l t i n g , T o p E m p l o y e r s I n s t i t u t e , T w e n i x , V i p D i s t r i c t , V o l o c o m , W a d d i , W e l l D o n e I t a l i a , W e l l h u b , W o r d W o r k s .