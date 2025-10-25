R o m a , 2 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r u o l o d e i t e c n i c i r i s p e t t o a l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o è e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s o e d e l i c a t o , p e r c h é s i t r a t t a d i b i l a n c i a r e l e t u t e l e e c o n o m i c h e e n o r m a t i v e d e i l a v o r a t o r i i n u n c o n t e s t o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . Q u e l l a d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o è u n a f u n z i o n e c r u c i a l e , d i s u p p o r t o n o n s o l o a l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e m a a n c h e a l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , c o m e p r e s i d i o t e c n i c o i n d i s p e n s a b i l e i n u n a m a t e r i a c o m p l e s s a e d i n a m i c a . ” L o h a d i c h i a r a t o F r a n c e s c o C a p a c c i o , a v v o c a t o g i u s l a v o r i s t a e c o n s u l e n t e d e l l a v o r o , i n t e r v e n e n d o a l t a l k “ A p p a l t i e C c n l : d a l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a a l l a s u a a t t u a z i o n e c o n c r e t a ” , o r g a n i z z a t o d a F o n A R C o m n e l l ’ a m b i t o d e l l a C o n v e n t i o n d e i C o n s u l e n t i d e l L a v o r o d i N a p o l i . C a p a c c i o h a e v i d e n z i a t o c o m e i l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a r a p p r e s e n t i “ u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à , m a a n c h e u n a r e s p o n s a b i l i t à p e r l e i m p r e s e . N o n b a s t a d i c h i a r a r e l ’ e q u i v a l e n z a d i u n c o n t r a t t o – h a s p i e g a t o – b i s o g n a s a p e r l a d i m o s t r a r e , v e r i f i c a n d o n e l d e t t a g l i o t u t e l e , w e l f a r e , i n q u a d r a m e n t i e p o l i t i c h e a t t i v e . S e r v o n o c o m p e t e n z e , s t r u m e n t i t e c n i c i e u n a c o n s u l e n z a q u a l i f i c a t a . U n e r r o r e n e l l ’ e q u i v a l e n z a p u ò c o m p o r t a r e l ’ e s c l u s i o n e d a u n a g a r a e l a p e r d i t a d i u n a p p a l t o , c o n c o n s e g u e n z e e c o n o m i c h e r i l e v a n t i . ” L ’ e s p e r t o h a s o t t o l i n e a t o c h e i l n u o v o C o d i c e d e g l i A p p a l t i e i l s u c c e s s i v o c o r r e t t i v o “ s p o s t a n o i l b a r i c e n t r o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l e i m p r e s e e i l o r o c o n s u l e n t i , c h i a m a t i a v a l u t a r e c o n c r e t a m e n t e l a c o e r e n z a d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i s c e l t i . N o n s i t r a t t a d i u n a d e m p i m e n t o f o r m a l e , m a d i u n ’ a n a l i s i s o s t a n z i a l e b a s a t a s u p a r a m e t r i o g g e t t i v i c o m e l i v e l l i r e t r i b u t i v i , w e l f a r e , f o r m a z i o n e e s i c u r e z z a . S o l o u n a p p r o c c i o t e c n i c o e c o n s a p e v o l e – h a o s s e r v a t o – p u ò e v i t a r e c o n t e n z i o s i e g a r a n t i r e l a p i e n a c o n f o r m i t à a l l e L i n e e g u i d a A N A C . ” S e c o n d o C a p a c c i o , “ i l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a a p r e i l m e r c a t o m a r i c h i e d e u n s a l t o d i q u a l i t à n e l l a c o n s u l e n z a . L e i m p r e s e n o n d e v o n o t e m e r l o , b e n s ì g e s t i r l o c o n m e t o d o , a n a l i z z a n d o i c o n t r a t t i , c o n f r o n t a n d o l e c l a u s o l e e a s s i c u r a n d o s i c h e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i r e s t i n o g a r a n t i t i . I n q u e s t o p r o c e s s o , i l c o n s u l e n t e d e l l a v o r o d i v e n t a u n a f i g u r a c h i a v e d i g a r a n z i a e d i s u p p o r t o s t r a t e g i c o . ” I n f i n e , h a p r e c i s a t o c h e “ l ’ e q u i v a l e n z a n o n è l i b e r t à i l l i m i t a t a , m a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a . O g n i s c e l t a c o n t r a t t u a l e v a m o t i v a t a e d o c u m e n t a t a p e r t u t e l a r e l ’ i m p r e s a d a r i s c h i s a n z i o n a t o r i e r e p u t a z i o n a l i e c o n t r i b u i r e a u n m e r c a t o d e g l i a p p a l t i p i ù t r a s p a r e n t e e c o m p e t i t i v o . ” “ I l c o n s u l e n t e d e l l a v o r o - h a c o n c l u s o - h a o g g i l ’ o c c a s i o n e d i d i v e n t a r e i l v e r o p o n t e t r a l a n o r m a e l a r e a l t à o p e r a t i v a , t r a s f o r m a n d o l ’ e q u i v a l e n z a d a v i n c o l o n o r m a t i v o a l e v a d i c r e s c i t a ” .