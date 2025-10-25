Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - "Il ruolo dei tecnici rispetto al nuovo quadro normativo è estremamente complesso e delicato, perché si tratta di bilanciare le tutele economiche e normative dei lavoratori in un contesto in continua evoluzione. Quella dei consulenti del lavoro è una funzione cruciale, di supporto non solo al mondo imprenditoriale ma anche alle pubbliche amministrazioni, come presidio tecnico indispensabile in una materia complessa e dinamica. Lo ha dichiarato Francesco Capaccio, avvocato giuslavorista e consulente del lavoro, intervenendo al talk Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta, organizzato da FonARCom nellambito della Convention dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Capaccio ha evidenziato come il principio di equivalenza rappresenti una grande opportunità, ma anche una responsabilità per le imprese. Non basta dichiarare lequivalenza di un contratto ha spiegato bisogna saperla dimostrare, verificando nel dettaglio tutele, welfare, inquadramenti e politiche attive. Servono competenze, strumenti tecnici e una consulenza qualificata. Un errore nellequivalenza può comportare lesclusione da una gara e la perdita di un appalto, con conseguenze economiche rilevanti. Lesperto ha sottolineato che il nuovo Codice degli Appalti e il successivo correttivo spostano il baricentro della responsabilità verso le imprese e i loro consulenti, chiamati a valutare concretamente la coerenza dei contratti collettivi scelti. Non si tratta di un adempimento formale, ma di unanalisi sostanziale basata su parametri oggettivi come livelli retributivi, welfare, formazione e sicurezza. Solo un approccio tecnico e consapevole ha osservato può evitare contenziosi e garantire la piena conformità alle Linee guida ANAC. Secondo Capaccio, il principio di equivalenza apre il mercato ma richiede un salto di qualità nella consulenza. Le imprese non devono temerlo, bensì gestirlo con metodo, analizzando i contratti, confrontando le clausole e assicurandosi che i diritti dei lavoratori restino garantiti. In questo processo, il consulente del lavoro diventa una figura chiave di garanzia e di supporto strategico. Infine, ha precisato che lequivalenza non è libertà illimitata, ma responsabilità condivisa. Ogni scelta contrattuale va motivata e documentata per tutelare limpresa da rischi sanzionatori e reputazionali e contribuire a un mercato degli appalti più trasparente e competitivo. Il consulente del lavoro - ha concluso - ha oggi loccasione di diventare il vero ponte tra la norma e la realtà operativa, trasformando lequivalenza da vincolo normativo a leva di crescita.