T r e v i s o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l m e r c a t o d e l l a v o r o s t a a n d a n d o b e n e e q u a n d o l e c o s e v a n n o b e n e b i s o g n a i m p e g n a r s i p e r r e n d e r e s t a b i l e q u e s t a c o n d i z i o n e . E ' a n c h e i l m o m e n t o g i u s t o p e r i n v e s t i r e e d a r e c o n t i n u i t à a u n a s e r i e p o s i t i v a d i n u m e r i c h e i n d i c a n o d e i r e c o r d i n t e r m i n i d i t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e , c h e è i n m e d i a e u r o p e a , e d i t a s s o d i o c c u p a z i o n e ” . Q u e s t o q u a n t o d e t t o d a M a r i n a C a l d e r o n e , m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i d u r a n t e i l p a n e l d a l t i t o l o ' L a q u e s t i o n e d e m o g r a f i c a e l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e ' , i n s e r i t o n e l p r o g r a m m a d i S t a t i s t i c A l l . I l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a s i s t a s v o l g e n d o a T r e v i s o . “ Q u e s t i d a t i c i p o r t a n o a f a r e d e l l e r i f l e s s i o n i e n e a b b i a m o p a r l a t o a n c h e c o n i l p r e s i d e n t e d i I s t a t . V e d i a m o c h e l ’ o c c u p a z i o n e v a b e n e a l S u d e c i s o n o s e g n a l i p o s i t i v i s u d o n n e e g i o v a n i ” h a s p i e g a t o i l m i n i s t r o . “ L a m a n o v r a d i b i l a n c i o - p r o s e g u e - d e v e r i b a d i r e l ' a t t e n z i o n e a l l a v o r o e s o p r a t t u t t o a i r e d d i t i , s i a m o i n t e r v e n u t i s u l l a r i d u z i o n e d e l c u n e o f i s c a l e r e n d e n d o l o s t r u t t u r a l e e a b b i a m o c o m u n i c a t o c h e 2 m i l i a r d i d i e u r o s o n o d e s t i n a t i a l l a v o r o e a l l a p r o d u t t i v i t à ” . I n f i n e i l m i n i s t r o d e l l a v o r o p a r l a d e l s a l a r i o m i n i m o : “ S i a m o s e m p r e s t a t i c o n t r a r i p e r c h é c i s e m b r a u n a s c e l t a c h e c o m p r i m e l ' a u t o n o m i a d e l l e p a r t i , c o m p r i m e l ' a u t o n o m i a n e g o z i a l e e m o r t i f i c a q u e l l e c h e s o n o i n v e c e d e l l e c a p a c i t à n e g o z i a l i i m p o r t a n t i c h e h a n n o l e n o s t r e p a r t i s o c i a l i , u n a t r a d i z i o n e d i v a l o r i z z a z i o n e d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i ” .