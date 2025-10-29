R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i I s t a t d i f f u s i o g g i p a r l a n o c h i a r o : c o n i l G o v e r n o M e l o n i i s a l a r i s o n o t o r n a t i a c r e s c e r e e l e f a m i g l i e i t a l i a n e h a n n o i n i z i a t o a r e c u p e r a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o p e r s o c o n i g o v e r n i p r e c e d e n t i . A n c h e n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 l e r e t r i b u z i o n i c r e s c o n o p i ù d e l l ’ i n f l a z i o n e . D a g e n n a i o a s e t t e m b r e s o n o a u m e n t a t e d e l 3 , 3 p e r c e n t o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , d o p o i l + 3 , 1 p e r c e n t o d e l 2 0 2 4 . P r o s e g u e c o s ì i l r e c u p e r o d i p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i s a l a r i c h e , d a o t t o b r e 2 0 2 3 , a u m e n t a n o p i ù d e i p r e z z i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i G a l e a z z o B i g n a m i . " N e l 2 0 1 9 , c o n i l G o v e r n o C o n t e 2 s o s t e n u t o d a M 5 s , P d e s i n i s t r a , l a c r e s c i t a è s t a t a a p p e n a d e l l ’ 1 , 1 p e r c e n t o . I l p e r c o r s o d i r i s a l i t a n o n è a n c o r a c o n c l u s o , m a l a t e n d e n z a è c h i a r a : a b b i a m o i n v e r t i t o l a r o t t a e c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r r a f f o r z a r e r e d d i t o e c a p a c i t à d i s p e s a d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e " , c o n c l u d e .