Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "I dati Istat diffusi oggi parlano chiaro: con il Governo Meloni i salari sono tornati a crescere e le famiglie italiane hanno iniziato a recuperare il potere dacquisto perso con i governi precedenti. Anche nel terzo trimestre 2025 le retribuzioni crescono più dellinflazione. Da gennaio a settembre sono aumentate del 3,3 per cento rispetto allanno precedente, dopo il +3,1 per cento del 2024. Prosegue così il recupero di potere dacquisto dei salari che, da ottobre 2023, aumentano più dei prezzi". Così il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami. "Nel 2019, con il Governo Conte 2 sostenuto da M5s, Pd e sinistra, la crescita è stata appena dell1,1 per cento. Il percorso di risalita non è ancora concluso, ma la tendenza è chiara: abbiamo invertito la rotta e continueremo a lavorare per rafforzare reddito e capacità di spesa delle famiglie italiane", conclude.