R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I c o n t r a t t i c o m p a r a t i v a m e n t e p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e v o n o e s s e r e i n e v i t a b i l m e n t e r i c o n o s c i u t i c o m e c o n t r a t t i d i v a l o r e n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e , d e i l a v o r a t o r i e d e l s i s t e m a P a e s e . U n m a g g i o r p o t e r e d ' a c q u i s t o d a p a r t e d e i l a v o r a t o r i s i g n i f i c a p e r m e t t e r e i l r i l a n c i o e l a v a l o r i z z a z i o n e d e i c o n s u m i i n t e r n i , c o n t r a s t a n d o d i c o n s e g u e n z a q u e i c o n t r a t t i c h e n o n t r a t t a n o a d e g u a t a m e n t e l a b u s t a p a g a d e i l a v o r a t o r i . P e r i l r i c o n o s c i m e n t o d i q u e s t i c o n t r a t t i s e r v i r à u n a l e g g e , d e g l i a c c o r d i i n t e r c o n f e d e r a l i o a l t r i e l e m e n t i ” . L o a f f e r m a M a r c o B a r b i e r i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e C o n f c o m m e r c i o , a m a r g i n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ R i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e c h e l a l e g g e f i n a n z i a r i a r i v o l g a l a d e t a s s a z i o n e a n c h e a i c o n t r a t t i d e l t e r z i a r i o , d e i p u b b l i c i e s e r c i z i e d e l t u r i s m o , r i n n o v a t i n e l 2 0 2 4 , p e r c h é c o s ì c o m ' è , c o m p o r t e r e b b e u n d a n n o m o l t o g r a v e ” , c o n c l u d e .